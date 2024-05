Fico má rozsiahle poranenia a bude sa musieť naučiť veľa vecí znova, uviedol Kaliňák. Šutaj Eštok nad odstúpením neuvažuje

Bezpečnostná rada atmosféra Video

Záverom rokovania, na ktorom sa mimoriadne zúčastnila prezidentka Zuzana Čaputová ako i novozvolený prezident Peter Pellegrini (Hlas) je, že sa zvýšila ochrana ústavných činiteľov a možných ohrozených skupín a ľudí vrátane novinárov a monitorovanie rizík. Príkladom opatrení je napríklad to, že redakcie slovenských médií navštívili vo štvrtok poobede policajné hliadky.

Bezprostredne potom, ako Juraj Cintula vystrelil päť rán do premiéra bol okamžite spacifikovaný. Strelca polícia obvinila z úkladnej vraždy, hrozí mu 25 rokov až doživotie. Na svoj čin je hrdý a tvrdí, že chcel premiérovi ublížiť, nie ho však zabiť.

Premiér Fico je po útoku hospitalizovaný vo fakultnej Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. V noci ho päť hodín operovali dva lekárske tímy, ktorým sa podarilo zastaviť krvácanie, premiér však naďalej leží na ARO, no komunikuje. Tam ho bol navštíviť aj Pellegrini, podľa ktorého Fica delili od smrti centimetre. „Čakajú ho najťažšie hodiny a dni,“ zdôraznil po návšteve premiéra. „Bolo mi umožnené hovoriť s ním len niekoľko minúť, pretože si jeho aktuálny stav vyžaduje pokoj a pokoj bez ďalších vonkajších rušivých vplyvov,“ povedal. Verí v jeho skorú rekonvalescenciu. „Predseda vlády unikol smrti len o vlások,“ dodal.

No po útoku na premiéra sa zmenila bezpečnostná situácia na Slovensku. Priznali si to aj politickí lídri koalície, ktorí po troch hodinách rokovaní bezpečnostnej rady predstúpili pred novinárov. Slova sa ako prvý ujal minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Práve on nateraz neoficiálne zastupuje postreleného premiéra. “To čo sa stalo včera, znehodnotilo mnoho rokov snáh o to, aby demokratický vývoj bol slobodný a tolerantný,” ozrejmil Kaliňák a podotkol, že nechceli ísť cestou obmedzení, ale snažia sa spoločnosť upokojiť. Hoci bol pri Ficovi prítomný po operácii, neodkázal od premiéra žiadne slová verejnosti. Prisľúbil však, že sa o to v najbližších dňoch postará.

Denisa Saková - Ochranka mala len stotiny sekúnd Video

Premiérov zdravotný stav

Ficov zdravotný stav, tak ako i prípad atentátu, podlieha informačnému embargu. Čo je však známe je to, že lekárom sa podarilo stabilizovať Ficov stav, ale ešte nie je mimo ohrozenia života.

„Možno takéto ťažké zranenie Fica bude spôsobovať, že mnohé veci sa bude musieť znova učiť znova, možno aj naša demokracia sa bude musieť naučiť znova chodiť a tolerovať iný názor,“ dodal Kaliňák. Na otázku, či sa bude premiér bude musieť znova učiť chodiť odpovedal, že rozsah jeho zranení je rozsah zranení je po štyroch strelných poraneniach veľmi rozsiahly. „Nebola to kozmetická operácia, rekonvalescencia nebude jednoduchá, dodal k zdravotnému stavu premiéra Kaliňák.

Na tlačovej konferencii po rokovaní bezpečnostnej rady sa ani raz nespomenulo meno útočníka. „Môžem potvrdiť, že podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ani pravicovej, ani ľavicovej,“ priblížil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) s tým, že ide o tzv. osamelého vlka. Podľa ministra vnútra sa útočník zradikalizoval v posledných mesiacoch a k jeho činu ho mal motivovať aj výsledok prezidentských volieb, no je presvedčený, že bezpečnostné zložky nemohli zasiahnuť a útočníka zastaviť vopred.

Polícia žiada médiá aby obmedzili diskusie pod článkami, pretože sa v nich objavujú prvky nenávistnej komunikácie. Podľa Šutaj Eštoka polícia preveruje 32 podozrivých, ktorí na sociálnych sieťach schvaľovali stredajší útok. „Vo všetkých prípadoch bude konať Národná kriminálna agentúra, všetci títo ľudia budú zaistení, predvolaní a budú postavení na konfrontáciu so spravodlivosťou a zákonom,“ zdôraznil.

Politicky motivovaný čin

Polícia pri atentáte na premiéra Fica pracuje len s jednou verziou a to že išlo o politicky motivovaný čin. Šutaj Eštok tiež potvrdil, že Juraj C., ktorý útočil na premiéra, sa zúčastňoval protivládnych protestov a aj demonštrácie na výjazdovom rokovaní vlády.

Minister Šutaj Eštok sa ohradil na tvrdenia, že by štát mal kontrolovať každého na fotografiách z protivládnych protestov. Strelec sa objavil v minulosti na protestoch a zdôraznil, že na prípad bolo uvalené informačné embargo. Napriek tomu z polície unikli materiály. “Polícia pracuje len s jednou verziou útoku a to, že páchateľ je obvinený z úkladného pokusu vraždy a išlo o politicky motivovaný akt,” zdôraznil.

Minister vnútra po otázke, či neplánuje po atentáte na premiéra odstúpiť z funkcie, vraví, že nie je prilepený k stoličke. „Ja uvažujem nad tým, aby som garantoval bezpečnosť všetkým občanom, ústavným činiteľom, médiám,“ odpovedal. Minister obrany Kaliňák dodal, že nevidí dôvod na to, aby Šutaj Eštok odišiel z pozície ministra vnútra.

Hoci predstavitelia koalície kritizujú médiá za to, že sa spolupodielali na radikalizovaní atentátnika, objavili sa možné prepojenia Juraja C. a krajnej pravice.

Napríklad existuje jedna interakcia medzi strelcom v Slovenskými brancami, len skutočná pravda je, že podľa Kaliňáka však fotka nevypovedá za všetko a strelec tam prišiel predniesť báseň o tom, aby prestali používať zbrane a s Brancami sa nezhodol.

Médiá podľa neho po demokratických voľbách pritvrdili v kritike premiéra a podotkol, že 2020 až 2023 bolo podľa neho zneužívané trestné právo. “Frustrovaná časť či už politického alebo novinárskeho spektra začala hon, ktorý sa skončil takto,” podotkol Kaliňák.

Únik z polície

Krátko po útoku sa na verejnosť dostalo video, v ktorom spútaný Juraj C. hovorí o motívoch svojho konania. Páchateľ na dvadsať sekundovom uniknutom zábere hovorí o svojok politickom nesúhlase so zrušením špeciálnej prokuratúry, so zásahmi do RTVS či s odvolaním predsedu súdnej rady Jána Mazáka. Minister vnútra s týmito uniknutými informáciami voľne operuje, no popiera, že by vychádzal len zo spomínaného videa. Šutaj Eštok však potvrdil, že policajná inšpekcia koná v prípade uniknutého videa páchateľa z priestorov policajnej stanice. Dodal, že ho to mrzí, rovnako ako to, že unikla aj lekárska správa o zdravotnom stave premiéra.

Minister vnútra zdôraznil, že na vyšetrovanie atentátu bolo uvalené embargo dozorujúcou prokuratúrou, ale polícia pracuje len s jednou verziou útoku a to, že išlo o politicky motivovaný akt. Kaliňák novinárov skritizoval, že práve uniknuté video novinárov zaujíma najviac. „Rozhodujúca situácia pre nás je, že sa potrebujeme vysporiadať s príčinami, kde sa zrodilo toto zlo,“ doplnil.

Zlyhanie ochranky

Minister vnútra sa po bezpečnostnej rade zastal šéfa Úradu na ochranu ústavných činiteľov a odmieta, že by došlo k pochybeniu pre jeho neprofesionalitu. Šutaj Eštok dodal, že Pavol Krejčí bol včera na mieste atentátu a mal „oblek celý od krvi“, ako sa snažil premiérovi pomôcť. Médiám odkázal, aby informovali objektívne, aby nedochádzalo k radikalizácií osamelých vlkov, no odmietol potvrdiť, či bude štát prijímať opatrenia voči médiám, ktoré časť koaličných politikov viní za atentát na premiéra.

Minister ubezpečil, že Policajný zbor spolu so spravodajskými službami robia všetko pre to, aby bola zabezpečená ochrana a bezpečnosť ústavných činiteľov, poslancov aj médií. „Spolu s úradom na ochranu ústavných činiteľov, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru sme posilnili ochranu všetkých rizikových skupín v tomto prípade, kde môže smerovať akákoľvek hrozba. Urobíme všetko pre to, aby nedošlo k niečomu podobnému, čoho svedkami sme boli v stredu,“ deklaroval Šutaj Eštok. “Tri volebné obdobia som pôsobila na ministerstve vnútra a či to boli ochrankári, či to boli policajti alebo hasiči, vždy v tej sekunde si odvádzali najlepšiu prácu ako vedeli,” podotkla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas).

Podľa nej môžu aj “tisíckrát nacvičiť takúto situáciu, no v stotine sekundy sa všetko zmení”. “Buďme radi, že včera neboli ďalšie obete. Aj z radov civilistov, nie len z politikov,” dodala, no Policajná inšpekcia začala po atentáte na premiéra trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom. Informovala tiež o spustení kontroly v súvislosti so zásahom policajtov Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

Dankovi prekáža virtuálny priestor

Podpredseda Národnej rady Peter Žiga priznal, že na základe informácii, ktoré na Bezpečnostnej rade dostal, nie je isté, či sa parlamentná schôdza na budúci týždeň otvorí.

Nateraz platí zákaz návštev, obmedzené zdržiavanie sa poslancov v priestoroch parlamentu a bola posilnená bezpečnosť vo všetkých objektoch Národnej rady.

Politici naprieč spektrom vyzývajú k pokoju a zmiereniu situácie. “Musíme vyzvať spoločnosť aby sa upokojila, je tam veľa emócií. Skoro zabili predsedu vlády, nášho priateľa,” priblížil podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha. Priznal však, že v tejto fáze hovorí dosť. “Nemôže sa to skončiť eskaláciou, lebo nikdy neviete, čo môže prísť ďalej. Z hľadiska bezpečnosti Slovenska sa musíme snažiť upokojiť situáciu,” upozornil Blaha. Zopakoval však, že zamyslieť by sa mali médiá, ktoré Smer kritizovali. “Nenávisť musí prestať,” dodal Blaha a vyzval aj opozíciu, aby zmiernila slovník. “Z nás sú ďalšie najväčšie terče. Nemôžeme dopustiť, aby sa človek, ktorý má iný názor, bál chodiť po ulici,” dodal Blaha.

Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že mu prekáža anonymná diskusia na internete a chce monitorovať virtuálny priestor. Pretože tam podľa neho nedokáže štát stíhať ľudí za ich vyjadrenia. Za emócie, ktoré včera prejavil, sa neospravedlnil, ale vyzval ľudí na pochopenie. Líder SNS včera z útoku na premiéra vinil „nepriateľské médiá“ a vyhlásil, že „v tejto etape sa začína politická vojna“. Vravel, že to s Robertom Ficom zvládnu. „Ale budú tu zmeny. Zmeny k médiám,“ avizoval šéf národniarov.

Nepáči sa mu napríklad, že satirická stránka Zomri používa osobné fotky a chce priviesť k zodpovednosti tých, ktorí “si vo virtuálnom priestore myslia, že sú nedotknuteľní”. Avizoval preto zriadenie mediálneho a digitálneho úradu. „Nie sme ľudia, ktorí nedokážu racionálne konať a prinesieme zákony, ktoré zlepšia kvalitu tohto priestoru,“ uzavrel.

K únikom z polície sa odmietli vyjadriť.

Kto zastúpi Fica?

“Čo sa týka vedenia vlády, tak by sa ho mal chopiť podpredseda za najsilnejšiu stranu a to je Robert Kaliňák,” spresnil minister financií Ladislav Kamenický (Smer) a dodal, že dúfa v skoré uzdravenie premiéra. K bezpečnostným veciam sa vyjadriť nechcel. Priznal, že opatrenia sa budú musieť prijať. Kamenický dodal, že v súvislosti s aktuálnou spoločenskou situáciou je podľa neho potrebné urobiť všetko pre to, aby sa nielen ústavní činitelia, ale aj všetci ľudia cítili na Slovensku bezpečne.

Nateraz sa zdá, že premiérov stav je po päť hodinovej operácii brušnej dutiny stabilizovaný. Fica však má podľa informácií Pravdy čakať ďalšia operácia – bedrového kĺbu.

Kaliňák: Stav premiéra je po operácii stabilizovaný, ale naďalej vážny Video

Podľa ministra práce Erika Tomáša sú informácie, ktoré má o zdravotnom stave premiéra, vzhľadom na okolnosti, mierne optimistické. Tomáš sa však odmietol vyjadriť, či bude v prípade ochrankárov vyvodená osobná zodpovednosť.

Na otázku, či by ako ministerka vnútra zložila funkciu, neodpovedala.