Množstvo novinárov a modliaci sa muž. Pred Rooseveltovou nemocnicou je stále rušno

Zo susedného Česka, Poľska, Maďarska, ale aj z Rumunska, Talianska, Číny či Mexika prišli novinári, ktorých do srdca Slovenska, kde sa po ťažkej operácii zotavuje náš premiér, vyslali ich redakcie. Mnohí sa „rozložili“ pred budovou polikliniky alebo riaditeľstva Rooseveltovej nemocnice a snažili sa zistiť najčerstvejšie informácie. Správa o atentáte na nášho predsedu vlády zjavne zarezonovala vo všetkých kútoch sveta.

Situácia pred Rooseveltkou Video Zdroj: TV Pravda

Už ráno o zdravotnom stave Roberta Fica hovoril minister obrany Robert Kaliňák. „V priebehu noci sa lekárom podarilo stabilizovať stav pacienta. V tejto chvíli prebiehajú ďalšie úkony, ktoré majú smerovať k zlepšovaniu jeho stavu,“ povedal s tým, že situácia je, pre komplikovanosť zranení, stále vážna. „Všetci však chceme veriť, že sa nám to podarí zvládnuť,“ podotkol. Vyzdvihol pritom všetkých tamojších zdravotníkov, ktorí podľa neho podali extrémny výkon.

Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková uviedla, že premiérovi urobili po jeho privezení na urgent CT vyšetrenie a nato ho hneď transportovali na operačnú sálu, kde ho päť hodín operovali. „Participovali pri tom dva operačné tímy – chirurgický a traumatologický. Pacient mal mnohopočetné strelné poranenia. Teraz je jeho stav stabilizovaný, no naďalej veľmi vážny,“ povedala. Ozrejmila, že pacient leží na jednotke intenzívnej starostlivosti a čaká na ďalší zákrok. Zostáva v Banskej Bystrici a momentálne sa neviem, či a kedy ho prevezú do Bratislavy. Riaditeľka sa novinárom poďakovala za záujem, no zároveň požiadala o rešpektovanie jeho súkromia.

Kaliňák: Stav premiéra je po operácii stabilizovaný, ale naďalej vážny Video Zdroj: TV Pravda

V doobedňajších hodinách pútal pozornosť pred budovou tamojšej polikliniky muž so slovenskou zástavou v ruke. Postupne ho obklopili novinári, aby zistili, čo tam robí. Zreteľne bolo počuť jeho slová modlitby, počas ktorej okrem iného odriekal: „Jeho pravda je štítom a pancierom. Nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie“.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Vladimír Repka Vladimír Repka sa prišiel za premiéra pomodliť.

Keď sa mu novinári prihovorili vysvetlil im, že sa modlí za premiéra a jeho uzdravenie – telesné aj duchovné. Atentát je podľa neho vyústením nenávisti, ktorá sa šírila niektorými médiami a politickými stranami.

„Je mi z toho smutno, a možno aj celému národu. Alebo aspoň tým, ktorí si ctia právo, spravodlivosť a zdravý rozum,“ povedal Vladimír Repka, ktorý prišiel do Banskej Bystrice z obce Hontianske Tesáre. On sám kedysi pôsobil v médiách. „V rokoch 1993 až 1996 v Slovenskej televízii,“ dodal a pokračoval v modlitbe.