Dôchodkyňa naletela podvodníkom a prišla o 15-tisíc. Policajti vyzývajú na obozretnosť

„Aby zachránila svoju dcéru, postupovala podľa pokynov advokátky. Papierovú obálku s hotovosťou zabalila do igelitovej tašky, ktorú zaniesla medzi kontajnery pred bytovým domov, kde seniorka bývala,“ priblížila Šimunková.

Polícia v tejto súvislosti vyzýva seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze. Odporúča im, aby si informácie od neznámej osoby ihneď overili u svojich príbuzných alebo ľudí, ktorým dôverujú. Finančné úspory by nemali vyberať zo svojich účtov pre cudzie osoby. Neznáme osoby by tiež nemali púšťať na svoj pozemok alebo do svojho domu. Ak majú podozrenie z podvodného konania, mali by ihneď kontaktovať políciu na čísle 158.