Ficov atentátnik nemal zbraň v ruke prvýkrát, hovorí expert. Pištoľ, ktorú namieril na premiéra, dokáže usmrtiť jedným výstrelom

Ľudovít Miklánek: Útočníkom zbraň nepristála v rukách prvýkrát

„Zrejme išlo o klasickú obrannú, respektíve služobnú pištoľ kalibru deväť milimetrov, ktorá sa u nás bežne predáva a používa na účely služobné a na účely ochrany osoby, života alebo majetku,“ uviedol pre Pravdu Miklánek, ktorý je predsedom Združenia vlastníkov strelných zbraní Slovenska Legis Telum.

Atentátnik použil podľa medializovaných informácií zbraň ČZ kalibru 9 milimetrov. Pištoľ z produkcie Českej zbrojovky Uherský Bord patrí podľa odborníka v našich končinách k najbežnejším služobným zbraniam na obranu. Model 75 sa produkuje od polovice 70. rokov.

„Keď prišla možnosť civilného vlastnenia zbraní, bol to jeden z najpočetnejších typov, ktorý sa tu vyskytoval. Myslím, že ho vo výzbroji mala česká polícia a aj časť slovenskej,“ ozrejmil. Cena novej ČZ 75 kalibru 9 mm sa podľa neho pohybuje od 600 do 700 eur, používaná stojí približne 300 – 400 eur. „Je to jedna z najkopírova­nejších zbraní na svete. Je to súčasný štandard služobných a obranných zbraní. Tento konkrétny model 75 má zásobník na 15 nábojov,“ doplnil.

Kaliber deväť milimetrov dokáže podľa neho ohroziť život od bezprostrednej vzdialenosti až po vzdialenosť stoviek metrov. „Ten kaliber bol pôvodne vyvinutý pred viac ako sto rokmi práve na účely vojenského použitia, čiže je koncipovaný tak, že vie vážne zraniť a usmrtiť človeka jedným jediným výstrelom,“ priblížil expert.

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník o atentáte na Fica: Zlyhala ochranka

Premiéra delili od útočníka v Handlovej len desiatky centimetrov a kovové oplotenie. Ako je zrejmé zo zverejnených videí z útoku, Fico mal počas príchodu k skupine ľudí okolo seba piatich ochrankárov a v blízkosti sa nachádzali aj príslušníci Policajného zboru a policajti v civile. Ich postup Miklánek príliš komentovať nechcel. Myslí si, že je náročné zasahovať z bezprostrednej vzdialenosti, o to viac, ak bola použitá krátka zbraň.

Bezpečnostné orgány sa podľa neho oveľa lepšie dokážu popasovať s dlhými zbraňami, ako je útočná puška, než s pištoľou. „Štatistika v Spojených štátoch amerických hovorí, že 80 percent trestných činov spojených so strelnými zbraňami na verejnom priestranstve je spojených práve s krátkymi zbraňami, pretože je možné ich skryte preniesť,“ priblížil.

Strelec pôsobil predtým v SBS

Cintula v Handlovej vystrelil na premiéra päťkrát, z toho štyrikrát úspešne. Čo to hovorí o jeho schopnostiach? Podľa odborníka na zbrane je možné zo samonabíjacej pištole strieľať relatívne rýchlo. „Je jasné, že ten človek s tou zbraňou vedel manipulovať, a že to nebol človek, ktorému by tá zbraň pristála v rukách prvýkrát,“ povedal v rozhovore.

Podľa informácií Pravdy Fica zasiahla jedna rana do brucha, druhá cez brucho do bedrovej kosti, tretia do oblasti ľavej ruky. Lekári zistili, že má prestrelené črevo a počas večernej operácie situáciu komplikovalo bližšie neurčené vnútorné krvácanie v brušnej dutine.

So zbraňou, ktorú Cintula použil, je podľa Miklánka možné naraz vystreliť trojnásobne viac rán, ako dostal premiér. „Štandardné zásobníky týchto zbraní majú kapacitu od šesť až do pätnásť nábojov. Podľa toho, o aký model išlo, taký mohol mať počet nábojov v zásobníku,“ povedal.

Atentát na Roberta Fica

Atentátnik mohol nadobudnúť skúsenosti v súkromnej bezpečnostnej službe (SBS), kde v minulosti pôsobil. Ako sú vycvičení príslušníci SBS, čo sa týka zbraní? „Závisí od toho, o akú SBS ide. Sú súkromné bezpečnostné služby, ktoré sú takzvané „vrátnicové“, kde človek sedí a vypisuje dáta, no sú aj skutočne vysoko profesionálne SBS, kde sa učí narábať so zbraňami na profesionálnej úrovni,“ povedal odborník a dodal, že ak Cintula pôsobil v SBS, ktorá používa zbrane pre výkon svojej činnosti, tak musel preukázať, že vie manipulovať so zbraňou.

Zbraň musí byť skrytá

Oprávnenie nosiť zbraň na ochranu života, zdravia a majetku má na Slovensku približne 90-tisíc ľudí. „Je možné nosiť len zbrane tejto kategórie, to znamená, že je predpoklad, že tých zbraní sú tu desaťtisíce až rádovo stotisíce,“ skonštatoval.

Keďže je námestie v Handlovej verejné miesto, pohybovať sa tam so skrytou zbraňou možno bez problémov. „Nie je vylúčené, že tam malo viacero ľudí zbrane. Ak máte 90-tisíc ľudí, ktorí majú oprávnenie nosiť zbraň, tak denne stretnete minimálne jedného človeka, ktorý pri sebe zbraň mal, ale neviete o tom,“ skonštatoval.

Mohla si ochranka zbraň v dave nevšimnúť? Odborník na zbrane vysvetlil, že zákon prikazuje vlastníkovi zbrane, ktorý ju drží na ochranu života, zdravia a majetku, aby ju nosil skryte, teda tak, aby nebolo zjavné, že ju má pri sebe. Opačne to podľa neho funguje v niektorých amerických mestách, kde je povolené nosiť akúkoľvek zbraň, no musí byť viditeľná.

Zákaz nosenia a kontrola zbraní prebieha zvyčajne v budovách so zriadenou prevádzkou – polícia, prokuratúry či súdy. V civilných prevádzkach, ako sú nákupné centrá či banky, je prítomnosť zbraní ošetrená prevádzkovým poriadkom.

Kaliňák: Stav premiéra je po operácii stabilizovaný, ale naďalej vážny

Ako sa dostal Cintula k zbrani?

Sedemdesiatje­denročný útočník, ktorým bol levický básnik Juraj Cintula, držal zbraň podľa medializovaných informácií legálne. Miklánek vysvetlil, že ak mal páchateľ zbrojný preukaz, tak na základe nákupného povolenia vydaného políciou by pištoľ mohol kúpiť v ktoromkoľvek licencovanom obchode, ktorý má na predaj zbraní oprávnenie.

Predtým, ako sa dostal páchateľ k zbrani, musel absolvovať viacero úkonov. Vlastniť zbrojný pas nestačí. „Musel preukázať, že je fyzicky spôsobilý, musel absolvovať psychotest, že je psychicky spôsobilý. Bola preverená jeho spoľahlivosť, či nemá trestné činy, ktoré sú uvedené v zákone a či zbraň nezneužije.“

Polícia preveruje takýchto ľudí aj v mieste bydliska, či aj keď sú bezúhonní, nemajú sklon k alkoholizmu, domácemu násiliu,“ opísal expert. Okrem toho sa zisťuje, či budúci držiteľ zbrane nespáchal priestupky. „Následne preukázal odbornú spôsobilosť na prvú pomoc, manipuláciu so zbraňou, znalosť Trestného zákona a zákona o zbraniach a strelive a príslušných vyhlášok,“ pokračoval.

Čo budú na zbrani skúmať experti

Na námestí v Handlovej sa do neskorého večera zdržiavali experti v bielych plášťoch, ktorí dokumentovali na mieste činu dôkazy, a zadržali pištoľ, ktorú Cintula namieril proti Ficovi. Podľa odborníka sa skúma v prvom rade miesto, kde k streľbe došlo, konkrétne poloha strelca, poloha obete, trasovanie striel, poloha ostatných ľudí, zásah ochranky. Zo samotnej zbrane sa zbierajú odtlačky prstov, zbierajú sa povýstrelové splodiny z rúk strelca a nábojnice. Následne sa verifikuje, či strely boli skutočne vypálené a porovnajú sa strely vybrané z obete so strelami vystrelenými zo zbrane.

„Je to jeden z dôvodov, prečo sa legálne zbrane nepoužívajú na páchanie trestnej činnosti, pretože použiť legálne vlastnenú zbraň na trestnú činnosť, to je ako keby sa človek pod ňu podpísal,“ skonštatoval.

Predseda Združenia vlastníkov strelných zbraní Slovenska Legis Telum pripustil, že po atentáte na premiéra Fica sa bude hovoriť o sprísnení držania zbraní na Slovensku. Podotkol, že po podobných excesoch je to tak vždy.

Hlavný podozrivý zo streľby na premiéra hovorí o dôvodoch

Štatisticky patríme podľa Miklánka medzi krajiny, kde je najmenej legálnych strelných zbraní v rámci Európskej únie. Ako vysvetlil, na Slovensku ich máme približne 7,5 na sto obyvateľov. V Česku je to 14 zbraní na sto obyvateľov, v Nemecku 20, v Rakúsku a Švajčiarsku približne štyridsať až štyridsaťsedem.

„Tých zbraní tu teda nie je veľa. Podľa Eurostatu sme krajina, kde je najmenší počet úmrtí spojených so strelnou zbraňou v rámci Európskej únie. Regulácia je tu optimálna, je dobrá a funguje,“ myslí si. „Ak sa stane exces so zbraňou, je to väčšinou výsledok socioekonomických faktorov. Toto je výsledkom stavu spoločnosti,“ dodal. Myslí si, že hľadanie príčiny atentátu by malo byť niekde inde ako v regulácii zbraní.