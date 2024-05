Fica od smrti delili centimetre. Čakajú ho najťažšie hodiny a dni, povedal po návšteve premiéra v nemocnici Pellegrini

Pellegrini po návšteve Fica v nemocnici Video

„Bolo mi umožnené hovoriť s ním len niekoľko minúť, pretože si jeho aktuálny stav vyžaduje kľud a pokoj bez ďalších vonkajších rušivých vplyvov,“ povedal. Verí v jeho skorú rekonvalescenciu.

Zvolený prezident zároveň poďakoval zdravotníckemu personálu a vedeniu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. „Pred premiérom sú najťažšie a najdôležitejšie hodiny a dni,“ dodal.

Opakovane vyzval ľudí na zastavenie šírenia nenávisti. Treba podľa jeho slov spájať rozdelené Slovensko. „Je potrebné, aby sme si spoločne naprieč celou krajinou bez rozdielu našich politických názorov, vierovyznania alebo čohokoľvek iného uvedomili, že sme na Slovensku prekročili jednu červenú čiaru, ktorú sme nikdy od vzniku našej krajiny neprekročili,“ uzavrel.

Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková potvrdila, že premiér je pri vedomí a jeho stav medicínsky stabilizovaný, no stále vážny. Druhú operáciu zatiaľ neabsolvoval. „Vzhľadom k množstvu informácií, ktoré sú vonku, navrhujeme, no najskôr to musí schváliť Úrad vlády, že informácie o jeho stave budeme dávať na nemocničný Facebook,“ uviedla. V pondelok by podľa nej malo byť zvolané konzílium, ktoré rozhodne o ďalšom postupe.

Podľa našich informácií boli v Rooseveltke kvôli premiérovi aj odborníci z banskobystrického kardiocentra. Zdroj blízky vláde nám prezradil, že Fica čaká ešte niekoľko operácií. Bližšie to však nekonkretizoval.

