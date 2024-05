Na atentát na Fica uvalili embargo: Polícia rieši únik videa aj vyhrážky smrťou, Šutaj Eštok: Nie som prilepený k svojej stoličke

Útok na premiéra Fica aktuálne dozoruje oddelenie závažnej kriminality GP SR. Viac informácií nateraz nemôžu poskytnúť.

Polícia rieši únik videa, pravdepodobne to nakrútil policajt

„Prípad je vzhľadom na kvalifikáciu skutku dozorovaný na oddelení závažnej kriminality GP SR, viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť vzhľadom na aktuálne prebiehajúce procesné úkony. Keď to situácia dovolí, budem vás, samozrejme, informovať,“ uviedla hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová. K útočníkovi preto bližšie informácie vedenie polície na tlačovke neposkytlo. Odvolali sa na informačné embargo. „Disponujeme veľkým ,množstvom informácií, ale držíme sa dohody s GP SR a nebudeme sa vyjadrovať,“ uviedol Solák.

Policajné prezídium nezverejnilo ani to, či budú žiadať väzobné stíhanie pre strelca na premiéra. To, že atentátnika obvinili, potvrdil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po rokovaní Bezpečnostnej rady SR. „Pracujeme iba s jednou verziou, že išlo o politicky motivovaný akt,“ priblížil minister. Polícia obvinila útočníka z pokusu o úkladnú vraždu.

„Môžem potvrdiť, že podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ani pravicovej, ani ľavicovej,“ podotkol minister s tým, že ide o osamelého vlka. Kroky strelca mali byť akcelerované po prezidentských voľbách, s výsledkami ktorých nesúhlasil. „Na ďalšie informácie je uvalené embargo dozorujúcou Generálnou prokuratúrou SR,“ dodal Šutaj Eštok.

Solák však uviedol, že spolu s Úradom inšpekčnej služby (ÚIŠ) sa zaoberá aj únikom občianskeho preukazu Juraja Cintulu, ktorý mal k dispozícii Daniel Bombic, na ktorého je vydaný zatykač a zdržuje sa v zahraničí. Únik fotografie občianskeho preukazu si nevie vysvetliť. Policajný prezident vyvrátil informáciu, že by mala polícia zatknúť Cintulovu ženu a že malo ísť o utečenkyňu z Ukrajiny. „Nemáte to potvrdené, je to hoax,“ povedal.

ÚIŠ sa zaoberá aj únikom video atentátnika Cintulu, ktoré sa včera dostalo na sociálne siete aj do médií. Mužský hlas sa ho pýta, čo sa rozhodol pred mesiacom spraviť. Zatiaľ nemajú identifikované, kto video vypustil. „Neviem vám momentálne povedať, kto to bol. Tam bolo strašne veľa ľudí, momentálne to neviem,“ uviedol. S páchateľom prišli do styku len policajti, aj preto považuje polícia podľa Soláka za „najpravdepodob­nejšiu verziu“, že útočníka po streľbe nakrútil na video policajt. Keďže ešte nemajú zistené, kto ho zaznamenal, nikoho podľa jeho slov nepostavili mimo služby. Okrem toho boli prijaté opatrenia aj v súvislosti s tým, že premiér Fico hovoril o útoku pred mesiacom.

Šutaj Eštok nie je prilepený k stoličke

Policajný viceprezident Rastislav Polakovič uviedol, že už dlhšiu dobu bojujú s útokmi na školy. „Včerajší deň dôsledne preveril činnosť policajného zboru. Navýšili sme monitoring osôb a miest, kde by mohlo dôjsť k potenciálnym hrozbám,“ povedal. Zvýšený monitoring bol zabezpečený aj v okolí televízií a rôznych denníkov. „Zabezpečujeme bezpečnosť všetkých poslancov NR SR naprieč celým politickým spektrom a vo všetkých regiónoch Slovenska,“ pokračoval.

Solák povedal, že po atentáte narástol aj podiel hybridných hrozieb vo virtuálnom priestore. „Postupne ich monitorujeme a analyzujeme. Snažíme sa adresne identifikovať ľudí, ktorí prezentujú názory, ktoré podporujú včerajší čin,“ podotkol s tým, že ide o desiatky prípadov. „Je to náročné z hľadiska zaťaženia policajných služieb,“ uviedol.

Šutaj Eštok odmietol, že by bezpečnostné zložky zlyhali. Minister ubezpečil, že Policajný zbor spolu so spravodajskými službami robia všetko pre to, aby bola zabezpečená ochrana a bezpečnosť ústavných činiteľov, poslancov aj médií. „Spolu s úradom na ochranu ústavných činiteľov, krajskými riaditeľstvami Policajného zboru sme posilnili ochranu všetkých rizikových skupín v tomto prípade, kde môže smerovať akákoľvek hrozba. Urobíme všetko pre to, aby nedošlo k niečomu podobnému, čoho svedkami sme boli v stredu (15. 5.),“ deklaroval.

Čo sa týka postupu bezpečnostných zložiek štátu pri atentáte na premiéra, podľa ministra nezlyhali. „Garantujem, že si svoju prácu urobili,“ zdôraznil. Dodal, že všetko sa vyšetrí a postup sa preveruje. Chce dať garanciu toho, že rezort vnútra, polícia aj všetky bezpečnostné zložky sú tu na to, aby garantovali bezpečnosť. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po otázke, či neplánuje po atentáte na premiéra odstúpiť z funkcie, vraví, že nie je prilepený k stoličke. „Ja uvažujem nad tým, aby som garantoval bezpečnosť všetkým občanom, ústavným činiteľom, médiám,“ odpovedal. „Útok na premiéra Slovenskej republiky je útokom na demokraciu, urobíme všetko pre to, aby sme túto demokraciu bránili,“ poznamenal minister. Šéf obrany Robert Kaliňák dodal, že nevidí dôvod na to, aby Šutaj Eštok odišiel z pozície ministra vnútra.