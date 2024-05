Iný názor na zásah Ficovej ochranky. Český expolicajt kritizuje televíznych odborníkov

Český expert na krízové situácie Zdeněk Charvát kritizuje analytikov, ktorí spochybňujú profesionalitu ochranky Roberta Fica. "Ja si myslím, že by som to neurobil lepšie. Analytici a experti, ktorí hovoria, že áno, si to pravdepodobne nikdy neskúsili. Ani so slepou muníciou, alebo s airsoftovou zbraňou," povedal inštruktor zo spoločnosti Hard Task.