Policajné hliadky a šokovaní susedia. Čo hovoria o atentátnikovi na Fica ľudia, ktorí ho poznajú

Meno podozrivého z atentátu na premiéra sa v médiách objavilo len pár hodín po samotnom útoku. Strieľal vraj 71-ročný muž z Levíc Juraj Cintula. Rešerše naprieč sociálnymi sieťami rýchlo odhalili, že ide o amatérskeho spisovateľa a básnika, ktorý popri umeleckom hobby pracoval ako esbeéskár v obchodnom centre. Pred niekoľkými rokmi však odišiel do dôchodku a väčšinu času trávil doma, prezradil pre Pravdu jeden z jeho susedov, ktorý býva v tom istom dome a poprosil o nezverejnenie svojho mena.

„Keď sa to včera všetko odohralo a potom sa začalo šíriť meno Cintula, tak som tomu neuveril. Kolegom som povedal, že toho pána poznám a iste ide o nejaký omyl. Ale keď už som ho uvidel vo videu, tak v tej chvíli som bol úplne šokovaný,“ vraví Levičan.

Cintula podľa neho vždy pôsobil priateľsky, bol ochotný pomôcť susedom, ale blízky či priateľský vzťah s nikým nemal. „Najčastejšie ho bolo vidieť s pani manželkou, vždy sa prechádzali a držali za ruky, jednoducho milý dôchodcovský pár. Mali radi prírodu, veď on dlhšie robil kamenára a mali neďaleko záhradu,“ pokračoval muž. Spomenul tiež, že prednedávnom sa Cintulovi narodila vnučka, a preto rodine venoval ešte viac času. „Lenže neviem, ako oni to teraz zvládnu. Rozšírilo sa to rýchlo a neviem, či by sa sem ešte vrátili, podľa mňa sa odsťahujú,“ zhodnotil.

Predpoludním okolo bytovky, v ktorej býva zadržaný útočník, panoval pokoj. Nezvyčajne vyzeralo len policajné auto, zaparkované priamo oproti vchodu, v ktorom býva Cintula. A občas okolo domu prešlo aj ďalšie auto s majákmi. Hliadky v okolí sú totiž zintenzívnené. Policajní príslušníci od stredajšieho večera z bezpečnostných dôvodov strážia nielen byt strelca, ale monitorujú aj celý vchod. Podľa informácií televízie Markíza z bezpečnostných dôvodov policajti tiež eskortovali do bezpečia manželku strelca.

„Pani Cintulovej je mi veľmi ľúto, ona zrejme ani netušila, na čo sa jej manžel pripravuje. Videla som ju včera predpoludním, ako vystupovala z autobusu, usmievala sa. Zrejme netušila, čo ju o pár hodín čaká,“ hovorí pre Pravdu ďalšia susedka Cintulovcov. Rovnako požiadala nezverejňovať svoje meno, lebo téma a situácia je citlivá. Priznala sa, že najviac ju zaskočili informácie o tom, že tichý a inteligentný sused bol držiteľom zbrane. „To by mi v živote nenapadlo. Oni sú vzdelaní ľudia, on je spisovateľ, venoval sa umeniu, nikdy sa k politike nevyjadroval, nemal žiadne konflikty a pritom mal strelné zbrane. Nerozumiem tomu,“ čudovala sa žena.

Podobne zaskočení konaním 71-ročného básnika boli pravdepodobne aj jeho rodinní príslušníci. Syn Juraja Cintulu pre Aktuality uviedol, že o plánoch otca nemal ani tušenie. Tiež poprel, že by otec niekedy otvorene zvažoval útok alebo likvidáciu politika.

„Možno nastalo nejaké skratové jednanie, neviem. Je ráznejší, ale že by riešil psychiatra alebo takéto veci, to nie,“ uviedol. Vo vzťahu k premiérovi Robertovi Ficovi povedal iba toľko, že nebol jeho voličom.

Na telefonáty a správy Pravdy muž už neodpovedal. Snažili sme sa totiž zistiť, či sa rodine podarilo skontaktovať so zadržaným otcom a aký je jeho zdravotný stav po spacifikovaní policajtmi. Televízia Markíza pritom odhalila, že Juraj Cintula členov vlády sledoval dávnejšie, zúčastnil sa napríklad protestného zhromaždenia v Dolnej Krupej v deň, keď sa tam konalo výjazdové rokovanie vlády. Tieto informácie potvrdil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, podľa ktorého útočník bol účastníkom viacerých protestov.

Rozpačitý imidž

Na sociálnych sieťach sa pritom vykresľuje úplný iný obraz Juraja Cintulu. Minimálne od roku 2016 sa muž zaujímal o politiku. Podľa verejne prístupných informácií, sa pred ôsmimi rokmi snažil založiť politické hnutie Proti násiliu. Zverejnil petíciu, ktorou chcel vyzbierať podpisy a finančnú podporu pre oficiálnu registráciu hnutia. „Násilie je často reakciou ľudí, ako forma prejavu obyčajnej nespokojnosti na stav vecí. Buďme nespokojní, ale nie násilní!“ uvádza sa vo výzve. Hnutie vyzývalo ľudí postaviť sa proti násiliu všetkého druhu od „vojnového stavu až po domáce fyzické“. Za problém považoval vzostup militarizácie v Európe, ako aj nárast extrémizmu a anarchie. Nápad však skončil neúspešne, cez internet sa podarilo zozbierať iba osem podpisov namiesto plánovaných 10-tisíc.

V tom istom roku Cintula zároveň vystupoval ako podporovateľ polovojenskej organizácie Slovenskí branci, ktorú ministerstvo vnútra neskôr zaradilo na zoznam extrémistických. Na skupine ozbrojených ľudí básnika upútala najmä schopnosť konať bez príkazu štátu. „Ich prvoradou úlohou je ochrana obyvateľov, krajiny, tradície, kultúry – sú to vlastenci. Ja tým mladým chlapcom a dievčatám verím a vyjadrujem im verejnú podporu,“ chválil ozbrojencov v príspevku. Oficiálna stránka hnutia Cintulove vyjadrenia zverejnila aj s fotografiou, na ktorej je básnik odfotený popri vlajke polovojenskej organizácie.

S poéziou skončil

Dezinformačné stránky pri tom na sociálnych sieťach šíria informácie o tom, že Cintula patri k takzvaným „progresívcom“ a ako dôkaz má slúžiť skutočnosť, že bol zakladateľom a členom literárneho klubu Dúha v Leviciach. Cintula okrem toho v príspevkoch, ktoré pred ôsmimi rokmi zverejňoval na stránke klubu, niekoľkokrát kritizoval vládu. V tom čase bol jej šéfom tiež Robert Fico. Štát napríklad obviňoval z toho, že parazituje na gambleroch a biznise s hazardom. „Čo proti tomu robí štát, strana, ktorá má názov sociálna? Nič! Štát zákonom nerieši žobranie,“ písal Cintula.

Susedia Cintulu sa pri tom jednoznačne zhodujú, že o jeho politických názoroch nevedeli nič, lebo sa o nich nerozprával. Literárny klub Dúha sa tiež od akéhokoľvek spojenia s politikou dištancuje. „My sme vznikli v roku 2005, to bola úplne iná doba. Dúha je symbolom pokoja a nádeje, tento symbol nám predkladá Biblia. Tým, že sme registrované občianske združenie, sme tento názov nemenili,“ vysvetľuje s rozhorčením členka klubu Anna Medzihorská. Predsedníčka klubu Mária Cibulová k tomu dodáva, že Cintula bol členom klubu iba na papieri. „Od roku 2019 sa ani raz za nezúčastnil našich stretnutí. Vždy pozývam našich členov osobne, volám či píšem. A v posledných rokoch sa stávalo, že mi nezdvihol. Potom mi odpísal, že už je starý a prestalo ho to baviť, už sa literatúre nevenuje,“ povedala pre Pravdu.

Literárne združenie sa pritom stalo terčom nenávisti na sociálnych sieťach a jeho stránka je od stredy zablokovaná. V stanovisku, ktoré zaslali médiám, klub zdôrazňuje, že je iba a len o literatúre. „Politika a s ňou veci súvisiace sú každého výsostne osobnou záležitosťou, ktorá na klubových stretnutiach nemá miesto,“ uzavreli.