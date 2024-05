Pellegrini prehovoril o emotívnych detailoch stretnutia s Ficom: Existuje Slovensko do atentátu a Slovensko po ňom

Robert Fico má pred sebou kritické hodiny a dni. Na štyri oči sa s ním vo štvrtok v banskobystrickej Roosveltovej nemocnici krátko zhováral zvolený prezident Peter Pellegrini (Hlas). Atentát, pri ktorom šéfa Smeru postrelil 71-ročný Juraj Cintula, ovplyvní aj Pellegriniho júnovú inauguráciu. Do paláca však zamieril už vo štvrtok, kde spoločne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou vyslali do éteru požiadavku na upokojenie vybičovaných emócií. Aké výzvy čakajú Slovensko a bude rovnaké ako doteraz? Prečítajte si v rozhovore, ktorý sme nakrúcali vo štvrtok večer.

V rozhovore sa dozviete:

či mal premiér po atentáte výpadok pamäte,

či ho budú znova operovať,

kedy bude zasadať lekárske konzílium,

za akých okolností by Fica mohli previezť do Bratislavy,

či atentát môže oddialiť Pellegriniho inauguráciu,

čo má byť cieľom spoločného stretnutia parlamentných strán,

ktoré témy v minulosti spájali politické tábory,

či bude počas mandátu pozývať oponentov za okrúhly stôl.

Čo vám prebehlo hlavou, keď ste sa dozvedeli správu o atentáte na premiéra?

Musím povedať, že som najprv neveril správe, ktorú mi poslal minister vnútra, kde bolo len veľmi krátke – premiéra postrelili. Následne začali nabiehať ďalšie detaily. Pozeral som na to, či dobre vidím, či si niekto robí zo mňa žart. Bol som v šoku, bol som zhrozený a potom som, samozrejme, už veľmi intenzívne sledoval celé dianie a robil všetko preto, aby som sa čo najskôr vrátil na Slovensko, lebo som bol v tom čase v zahraničí.

Boli ste za ním v nemocnici, hovorili ste, že to bolo iba na pár minút. Pamätal si premiér čo sa vôbec stalo?

Áno. Pán premiér nemá v rámci nejakého šoku po zranení stratu pamäte na ten okamih, ako to niekedy býva, ale pamätá si všetko. Bol dokonca pri vedomí až do momentu, keď išiel v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici na operáciu. Vnímal komplet všetko – svoju evakuáciu z miesta streľby do handlovskej nemocnice, prvotné zachraňovanie jeho života tam, prevoz vrtuľníkom do Banskej Bystrice, príjem na urgente. Všetko pri plnom vedomí zvládal. Človek si to ani nevie predstaviť, že čo to muselo byť, keď ste pri vedomí a viete, že ste vážne zranený, neviete, ako sa to nakoniec skončí a všetko to ešte aj vnímate. Ukazuje to aj silu človeka, že čo všetko je schopný zvládnuť.

Hovorili ste, že ste si vymenili pár viet. Stihol povedať nejaký krátky odkaz verejnosti?

Nerád by som hovoril o tom, o čom som s ním na štyri oči hovoril. Bolo to veľmi emotívne. Bolo naozaj náročné vidieť človeka, ktorého sledujete 20 rokov v plnej sile pri výkone jeho premiérskych a politických funkcií, ležiaceho na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorý je po ťažkých zraneniach a operácii. Samozrejme, okrem toho povzbudenia aj on sám apeloval na to, aby sme sa pokúsili upokojiť spoločnosť, aby sa nič ďalšie takéto nestalo najbližšie hodiny a dni. O to ma prosil a plne sa s tým stotožňujem.

Objavili sa informácie v médiách, že premiéra čakajú ďalšie operácie. Budú ho znova operovať?

Nie. Pani riaditeľka mi nepotvrdila takúto informáciu. Naopak, podľa posledných informácií bude v pondelok zasadať lekárske konzílium, ktoré potom rozhodne o tom, či bude ďalej liečený, ak všetko bude v poriadku, v Banskej bystrici, alebo sa bude rozmýšľať o prevoze bližšie k miestu jeho bydliska. Ale to je ešte veľmi ďaleko. Teraz má premiér pred sebou kritické hodiny a dni, aby sa vyrovnal s tým všetkým, čo ho ešte po ťažkej operácii môže postihnúť, alebo čo ho môže čakať.

Vás budúci mesiac čaká inaugurácia a časť slávnosti sa koná v exteriéri. Budú ju sprevádzať prísnejšie bezpečnostné opatrenia?

V tomto sa spoľahnem plne na Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a budem plne rešpektovať ich odporúčania. Samozrejme, že pravdepodobne sa nevyhneme tomu, že exteriérové opatrenia, vzhľadom na atentát a celkovo bezpečnostné hrozby, môžu byť väčšieho a širšieho rozsahu ako bývali bežne pri predchádzajúcich inauguráciách. Áno, to je možné, ale v tomto budem plne rešpektovať rozhodnutie Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a nebudem ani presadzovať nejaké svoje vlastné myšlienky alebo názory. Plne sa odovzdám do rúk tým, ktorí sú na to určení.

Môže sa kvôli atentátu termín inaugurácie posunúť o týždeň?

Nie, nehrozí. Myslím, že to nie je ani možné, pretože pani prezidentke v zmysle ústavy končí mandát 15. júna o 12. hodine, a preto je aj mimoriadna slávnostná schôdza zvolaná na taký čas, aby som ja zhruba o takom čase skladal na Ústavu Slovenskej republiky do rúk pána predsedu Ústavného súdu sľub.

Stretli ste sa s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou a vyzvali ste na upokojenie vášní. Máte sa stretnúť aj s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán. Budete zachovávať túto tradíciu aj počas vášho prezidentského mandátu a pozývať do paláca proti sebe stojace tábory?

Teraz je to, samozrejme, výnimočná udalosť. Pozvanie všetkých predstaviteľov politických strán z parlamentu má za cieľ vyslať do spoločnosti signál, aby sa situácia upokojila, aby sa zmenšilo veľmi veľké napätie medzi rôznymi politickými tábormi, aby sa nám nasledujúce dni alebo týždne nestalo ešte niečo horšie, alebo, aby sa nám do nejakého konfliktu nezapojili aj samotní občania, ktorí sú z dvoch rôznych politických táborov. To stretnutie nebude znamenať, že sa zo Slovenska vytratí politické súperenie, že strany nebudú medzi sebou súperiť. Mali by sme ale vyslať signál, že chceme, aby to do budúcna bolo opäť kultivovanejšie, založené na argumentoch, na faktoch, bez vulgárnych urážok, bez burcovania občanov k odporu, alebo, nedajbože, až k násilným aktivitám. To je prvá vec.

Samozrejme, do budúcna by som si veľmi želal, aby v rozhodujúcich momentoch, ale aj na pravidelnej báze, sa v prezidentskom paláci vždy stretli predstavitelia politických strán naprieč politickým spektrom. Sú témy, kde by som bol veľmi rád, keby sme znovu nastolili na Slovensku politický konsenzus, kde nikdy nepanovala – podľa mojej pamäte, kým som v politike, žiadna vojna medzi politikmi. Keď sme napríklad hovorili o energetickej politike tohto štátu, bola vždy zhoda medzi opozíciou a koalíciou. Samozrejme, je mi ľúto, že dnes to tak nie je, ale minulosti vládla vzácna zhoda aj v rámci našej zahraničnej politiky a nemuseli ste sa obávať, či do zahraničia vycestoval opozičný alebo koaličný poslanec. Viacero tém, najmä o budúcnosti Slovenska, o hodnotách, na ktorých by sme mali všetci stavať našu budúcnosť, a ktoré sa zaviažeme nikdy neprekročiť bez ohľadu na to, či sme napravo, naľavo alebo v strede politického spektra. Budú to veľké výzvy pre nás a ja si dovolím tvrdiť, že, nebude to znieť prehnane, ale týmto atentátom existuje Slovensko do včera (streda 15. mája, pozn. red.) aj celá politika a existuje politika od dnes. Je našou úlohou politických lídrov, aby sme našli ten správny spôsob, ako Slovensko riadiť ďalej iným spôsobom ako do tejto tragickej udalosti.

Výziev na upokojenie vášní bolo za posledných 24 hodín veľa. Vyrušili vás v tejto súvislosti nejaké výroky a vyjadrenia koaličných alebo opozičných politikov?

Celú svoju politickú kariéru som sa snažil presadzovať pokoj, dohodu, konsenzus, nie konflikt. Celá moja politická kampaň na prezidenta mala hlavné motto, že Slovensko potrebuje pokoj. Je jasné, že dnes na pokoj vyzývajú aj tí, ktorí ešte pred mesiacom vyzývali na odpor, burcovali ľudí, strašili hrôzami, aké tu majú nastať. Od nich mi tie slová na upokojenie neprídu až také vrúcne, ale ako čistý politický kalkul. Dnes buďme radi za všetky tieto slová a snažme sa nechať diskusiu o tom, čo priviedlo človeka k tomu, aby začal konať agresívne, na neskôr. Dnes upokojme situáciu, aby sa, nedajbože, dnes, zajtra alebo pozajtra nestalo niečo v rámci pomsty jedného tábora druhému. Aby niekto nepokračoval v tom, keď videl, že útočník bol úspešný, aby sa ho niektorí ďalší nepokúsili napodobniť. Venujme sa teraz upokojeniu. Určite nás bude čakať, a ja sa budem snažiť ju moderovať slušne, tvrdá politická diskusia o tom, kto viac podnecoval alebo nepodnecoval násilie alebo nevraživosť voči iným politickým stranám, vrátane premiéra Slovenskej republiky.

Plánujete v najbližších dňoch znova navštíviť premiéra?

Budem čakať, ako sa bude jeho stav zlepšovať a určite, ak mi to opäť lekári dovolia, tak ho opäť prídem navštíviť, a samozrejme, aj informovať, čo sa deje. On určite už po tom, ako mu bude lepšie, ako ho poznám, začne pozorne sledovať všetko dianie. Je pred nami mnoho závažných krokov. Dúfam, že jeho zdravotný stav sa bude vyvíjať tak, že budeme môcť konzultovať, hoc pri jeho nemocničnom lôžku. Vtedy budem vďačný, ak vôbec budeme môcť takto pracovať, lebo to bude znamenať, že sa jeho stav zlepšuje a už dokáže aj pracovať popri tom všetkom. Teraz mu na celý tento víkend a na zajtra držme palce, aby jeho telo zvládlo všetky procesy, ktoré po operácii môžu prísť.