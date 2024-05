Rezort kultúry nepoprel účasť konšpirátora Machalu v projekte mediálnej výchovy. Do učiva vraj zasahovať nebude

Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská v reakcii na medializované informácie o tom, že v rezorte kultúry by mal vznikať projekt mediálnej výchovy. Bačinská tiež zdôraznila, že mediálna výchova, ako prierezový predmet, je schválenou súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.

Podľa informácií, ktoré pred niekoľkými dňami priniesol" denník HN .{target:_blan­k}„:[https://hnonline.sk/…ator-machala], jestvovala možnosť, že by daný projekt mohol viesť generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala. Bačinská poprela, že by sa Machala akýmkoľvek spôsobom mal podieľať na tvorbe obsahu učebného plánu, ten budú podľa jej slov kreovať odborníci, pedagógovia, novinári, detskí psychológovia a ďalší. „Členovia pracovnej skupiny, ktorá v tejto súvislosti vzniká na MK SR, rovnako tak nebudú zasahovať do obsahu vyučovacej látky. Budú len koordinovať aktivity smerujúce k naplneniu cieľa,“ uviedla.

Informáciu o tom, že na MK SR zrejme vzniká projekt mediálnej výchovy priniesol pred niekoľkými dňami denník HN. Projekt mal byť podľa informácií média zameraný na deti na základých i stredných školách a jeho cieľom malo byť zlepšovanie povedomia o masovokomuni­kačných prostriedkoch, taktiež zvyšovanie kritického myslenia a samostatnosti v myslení a rozhodovaní pri vonkajšom tlaku masmédií. Projekt by podľa informácií denníka HN mohol viesť generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala. Ten prednedávnom vyvolal kontroverziu svojimi výrokmi polemizujúcimi o guľatosti planéty Zem.