Po atentáte na Fica čelia vyhrážkam koaliční poslanci aj minister. Viacerí majú sprísnený režim

Erik Kaliňák o situácii po atentáte na Fica Video Zdroj: TV Pravda

Sprísnený bezpečnostný režim má po atentáte na Fica podľa Kaliňáka poslanec Richard Glück „s ohľadom na závažnejší typ vyhrážania, ktorému čelí“. Ako ďalej uviedol, vo štvrtok zistili, že vyhrážky smerovali od poslancov až po ministrov vládnej koalície. „Týkali sa osobne aj mňa,“ potvrdil s tým, že hoci má mierne sprísnený bezpečnostný režim, ochranka ho nesprevádza.

Šutaj Eštok aj Šimečka Smrťou sa po atentáte na Fica vyhrážali aj ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas). „Človek, ktorý sa vyhrážal smrťou pánovi poslancovi Glückovi aj mne, je myslím už v týchto chvíľach obvinený. Polícia ho má, je zaistený. Rovnako prišli vyhrážky predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Becíkovi. Viem ešte o nejakých ďalších, ale tam polícia koná. Keď budeme mať páchateľov, tak vás budeme priebežne informovať o celom stave,“ povedal v piatok v rozhovore pre Pravdu. Hrozbám smrťou čelil aj predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka, jeho partnerka a dcéra. Podpredseda parlamentu už v tejto súvislosti podal trestné oznámenie a vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre. Vyhrážok bolo podľa Šimečkových slov viacero, „konkrétnych a drastických, od konkrétnych ľudí“. Šutaj Eštok: Proti každému, kto schvaľuje streľbu na Fica, tvrdo zakročíme. Atentát je mementom aj pre politikov Video Zdroj: TV Pravda

Keď Fica postrelili v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej na mieste bol aj Kaliňák. Premiéra od atentátu zatiaľ nemal možnosť osobne vidieť. „Bol som priamo na mieste, potom sme boli s ním v nemocnici v Handlovej. Od prevozu do Banskej Bystrice som s ním nebol,“ uviedol. „Pre nás je kľúčové, aby sa vyvinuli tieto najbližšie tri dni dobre čo sa týka zdravotného stavu Roberta Fica, lebo sú naozaj kritické s pohľadu jeho možnosti zotaviť sa,“ pokračoval.

Politika ide bokom

V strane sa podľa neho s atentátom na straníckeho predsedu vyrovnáva každý vnútorne. Všetky aktivity, ktoré Smer plánoval v rámci kampane do volieb do Európskeho parlamentu boli zrušené. „Politika ide bokom,“ podotkol Kaliňák s tým, že v silnom politickom vypätí nateraz nie sú.

Dúfa, že k upokojeniu situácie v spoločnosti prispeje aj stretnutie súčasnej hlavy štátu Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho (Hlas). Poslanec verí, že ich spoločná aktivita prispeje k upokojeniu vybičovaných emócií, ku ktorým neraz prispievali aj politici koalície.

Deň druhý: Kaliňák a lekári o stave Roberta Fica Video Zdroj: ta3

„Budem vítať, ak sa vrátime k argumentácii založenej na konkrétnych príkladoch a nie len na všeobecnom vytváraní emócie. Uvidíme, či sa nám to podarí. Ja sa budem o to pokúšať minimálne za Smer a viem, že aj moji kolegovia, aby to tým smerom išlo,“ povedal.

Politika má byť podľa neho konfrontačná v zmysle výmeny názorov a argumentov. „Osobne nemám problém ani keď je slovník štipľavejší. Dôležité je, aby to nepresiahlo nejakú hranicu a mali sme tu v tomto zápase objektívnych hodnotiteľov, ktorí odpískajú a ukážu červenú, keď to niektorej zo strán uletí a trošku prasknú nervy,“ dodal.

Rozhovor s Erikom Kaliňákom vznikol vo štvrtok večer.