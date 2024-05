Premiér zostáva aj naďalej na jednotke intenzívnej starostlivosti. V pondelok majú lekári rozhodnúť, čo ďalej

V Handlovej zaznelo v stredu päť výstrelov, štyri z nich zasiahli predsedu vlády Roberta Fica (Smer). Okamžite mu poskytli prvotnú zdravotnú starostlivosť, vládnou limuzínou bol prevezený do Handlovej, expresne z Trenčína priletel vrtuľník, ktorý premiéra previezol do Banskej Bystrice a tam sa ho ujali lekárske tímy na urgentnom príjme. Do tejto chvíle bol premiér stále pri vedomí, až keď išiel na operačnú sálu, uspali ho. Dnes je jeho stav stabilizovaný, no premiér zostáva na JIS.