Strach, hnev, beznádej, úzkosť. Odborníci radia, ako zvládnuť pocity po atentáte na premiéra

Ľudia môžu po útoku na premiéra Roberta Fica (Smer) prežívať ťaživé pocity. Pociťovať môžu strach, úzkosť, ale aj hnev, zmätok, smútok či neistotu. Poukázali na to odborníci z linky dôvery Nezábudka, za ktorou stojí Liga za duševné zdravie (LDZ). Apelujú na ľudí, aby so svojimi ťaživými pocitmi nezostávali sami. Obrátiť sa podľa ich slov môžu aj na linky psychosociálnej pomoci.

„Na podobne neočakávané a závažné situácie reagujeme ako ľudia veľmi individuálne. Strach, úzkosť aj celá škála ďalších pocitov ako hnev, zmätok, smútok, neistota sú v takýchto prípadoch úplne prirodzenou reakciou. Intenzita, prejavy a trvanie týchto pocitov sa môžu u ľudí rôzniť. Dôležité je nepopierať ich a uvedomiť si, že patria k nášmu životu, a zvlášť do kontextu takýchto situácií. Už to nám môže pomôcť ich prijať, a tým s nimi lepšie pracovať,“ priblížili odborníci.

Pellegrini o atentáte: Bol to šok, najprv som tomu neveril Video

Ľuďom môže pri pocitoch emocionálneho vypätia podľa nich pomôcť, ak si vezmú čas pre seba a budú robiť to, čo ich upokojuje. „Pre niekoho je to rozhovor s blízkou osobou, pre niekoho, naopak, prechádzka osamote, šport alebo upokojenie dychovým cvičením, relaxáciou,“ doplnili. Incident mohol v ľuďoch vyvolať aj neistotu a obavy spojené s budúcnosťou. „Do budúcnosti nikto nevieme vidieť úplne presne a všetko sa vždy môže vyvinúť aj úplne inak. Preto je dôležité orientovať sa viac na tu a teraz, na to, čo vieme ovplyvniť, čo funguje a čo nám upevňuje náš pocit istoty,“ odporučili odborníci.

Šéf PS Šimečka o situácii po atentáte na premiéra Fica Video

Zdrojom stresu a znepokojenia môže byť podľa ich slov aj sústavné sledovanie správ, verejných vyjadrení alebo diskusií na sociálnych sieťach. „V takomto prípade je dobré držať si odstup, nezapájať sa a informácie čerpať len z relevantných zdrojov,“ poznamenali. Odborníci ľuďom pripomenuli, že ľudia s ťaživými pocitmi môžu kontaktovať krízové linky psychosociálnej pomoci, napríklad aj ich Linku dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566. „Dôležité je so svojimi ťaživými pocitmi nezostávať sám,“ zdôraznili.