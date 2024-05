Takto nádherne nebo hralo farbami. Jedny z najkrajších záberov na polárnu žiaru boli zachytené na strednom Slovensku

Nádherné zábery z okolia Brezna na polárnu žiaru, prvý májový teplý deň na pláži vo Vancouvri, ale aj pražská ZOO, ktorá patrí k najobľúbenejším zoologickým záhradám na svete. To sú najlepšie videá, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Polárna žiara v Brezne Video Zdroj: mReportér: Jaro Karak

Cez víkend Slovensko zažilo polárnu žiaru. Sledovať ste ju mohli skoro z každého kúta krajiny. Nádherné zábery z okolia Brezna sa podarilo zachytiť aj nášmu mReportérovi Jarovi, ktorý sa o ne podelil aj s čitateľmi Pravdy. Časozberné video vo veľmi peknej kvalite si môžete vychutnať aj vy.

Prvý teplý deň vo Vancouveri Video Zdroj: mReportér: Viliam Mecar

Prvý májový teplý deň, pri príležitosti oslavy dňa matiek, prilákal na pláž vo Vancouvri veľké množstvo návštevníkov. Náš mReportér Vilo bol pri tom. Vancouver je považovaný za jedno z najatraktív­nejších miest na život a je aj obľúbenou turistickou destináciou. A to aj vďaka tomu, že je to prístavné mesto, ale nachádza sa aj blízko hôr. Je to kozmopolitné mesto s blyštiacimi sa mrakodrapmi, ale aj rušným turistickým centrom. Vďaka svojej rozmanitosti a geografickej polohe je sem ideálne zavítať prakticky kedykoľvek.

ZOO Praha Video Zdroj: mReportér: Marián Hrnčiar

Ak budete v Prahe, nezabudnite navštíviť pražskú ZOO. Je výnimočná a určite vás osloví. Má rozlohu 58 hektárov a z toho 50 hektárov tvoria expozície. Prejsť sa môžete celkom po 10 kilometrov ciest. ZOO ponúka 12 krásnych pavilónov, desiatky expozícií a množstvo zaujímavých stavieb. Zoologickú záhradu prvýkrát otvorili v roku 1931 s 200 zv­ieratami. V súčasnosti sa môže pochváliť s 670 druhmi a takmer s 5 tisíc jedincami. Medzi najzaujímavejšie patrí Údolie slonov, pavilón hrochov, pavilón veľkých korytnačiek a najnovšie pribudla Rezervácia Dja – nový pavilón goríl. Aj ostatné expozície sú nádherné a zaujímavé.

