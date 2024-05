Riadne zasadnutie vlády je plánované na stredu, povedie ho Robert Kaliňák

Kaliňák a lekári o ďalšej operácii Roberta Fica Video

Uistil zároveň, že činnosť vlády SR prebieha štandardným spôsobom a ministri konajú v rámci svojich zverených kompetencií. Rovnaké uistenie deklaroval vicepremiér Kaliňák aj na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorom informovali o zdravotnom stave predsedu vlády SR Roberta Fica.

Kaliňák rozumie pozvaniu prezidentky, ešte sa o tom s kolegami neporadili

Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák zatiaľ nepovedal, či sa Smer zúčastní na stretnutí, na ktoré po atentáte na premiéra Roberta Fica pozvala prezidentka Zuzana Čaputová a jej nástupca Peter Pellegrini politické strany. Výzve rozumie, no s kolegami ani premiérom o tom ešte nehovoril. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii pred banskobystrickou nemocnicou.

„Zaregistroval som ponuku, ktorá prišla od prezidentky, ale ešte som nemal možnosť sa nad tým hlbšie zamyslieť a ani poradiť s kolegami, pretože sa venujeme teraz iným prioritám,“ povedal minister. Výzve rozumie aj vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti a potrebu deeskalácie napätia.

Dodal, že o tom ešte nemal možnosť komunikovať ani s premiérom. Zdôraznil, že Fico je stále predsedom vlády a je aktívny do takej miery, ako mu to jeho stav umožňuje. „Je to limitované, je to obmedzené,“ dodal na margo komunikácie s ním. Deklaroval však, že vláda vie uskutočniť všetko, čo potrebuje, a stále má premiéra.

Predsedu vlády ťažko zranil strelec v stredu 15. mája po rokovaní vlády v Handlovej. Momentálne sa zotavuje v nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Jeho stav je stabilizovaný, no naďalej ostáva vážny.