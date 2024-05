Rýchlosť prevozu je na prvom mieste. Ako postupujú záchranári pri strelných poraneniach, aké mal premiér Fico? Vysvetľuje expert Dobiáš

Rýchlosť prevozu je prvoradá, šetrnosť pri zaobchádzaní s pacientom ide bokom. Posádka záchrannej služby by sa nemala zdržať na mieste útoku či nehody viac ako osem minút. Ako postupujú záchranári pri strelných poraneniach, aké mal premiér Fico? Vie sa takto postrelený človek na našich záchranárov spoľahnúť? „Tým, že dodržiavame medzinárodné postupy, tým, že vozidlá ambulancie sú vybavené podľa medzinárodnej normy, tak v podstate nie je veľa zdravotníckych zariadení, ktoré vedia zaistiť rovnakú starostlivosť v odľahlej dedinke na severovýchode Slovenska v porovnaní s hlavným mestom. Naša záchranná služba poskytne aj v tej najodľahlejšej časti Slovenska, pri konkrétnej diagnóze, takú istú starostlivosť pacientovi, akú dostane obyvateľ napríklad Luxemburska, Berlína, Paríža alebo Viedne, prosto kdekoľvek na svete. Takže toto je to, čo slovenskú záchrannú službu stavia medzi najlepšie fungujúce časti nášho zdravotníctva,“ vysvetľuje jeden z popredných slovenských záchranárov Viliam Dobiáš.

Čo je pri zásahu záchranárov kľúčové v prvých momentoch, ak ide o strelné zranenia brucha, aké mal po pokuse o atentát premiér Robert Fico?

Výjazd k strelnému poraneniu má absolútnu prioritu, hovorí Dobiáš. „Pri takýchto stavoch je s vysokou pravdepodobnosťou prítomné vnútorné krvácanie. Pacient s podozrením na vnútorné krvácanie, či už do brucha alebo do hrudníka musí byť čo najrýchlejšie prevezený na najbližšie chirurgické oddelenie, kde je anestéziológia a intenzívna starostlivosť, pretože zastavenie takého krvácania je len operačné. To znamená, čím skôr brucho otvoriť,“ vysvetľuje.

Na mieste sa ešte robí základné vyšetrenie, teda zisťovanie stavu pacienta a jeho životné funkcie.“ Prítomnosť alebo neprítomnosť vedomia, prítomnosť dýchania, priechodnosť dýchacích ciest, stav krvného obehu a treba tiež zaistiť dve hrubé žily na podávanie roztokov do žily, zmerať vitálne funkcie, naložiť pacienta do sanitky, brániť pred stratou tepla a čo najrýchlejšie ísť do nemocnice,“ dodáva Dobiáš.

Kedy je lepšie uprednostniť pred vrtuľníkom prevoz sanitkou? Ako je exaktne dokázaná vysoká úroveň a kvalita služieb slovenských záchranárov a v akej miere sa negatívne prejavuje to, že u nás nemáme ani jedno trauma-centrum, po ktorom medici volajú už 40 rokov? Vypočujte si podcast denníka Pravda so záchranárom Viliamom Dobiášom a riaditeľkou Roosveltovej nemocnici Miriam Lapuníkovou, ktorá informovala o aktuálnom zdravotnom stave premiéra Roberta Fica.