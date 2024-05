Blaha, Taraba, Harabin a Beňová po atentáte zaútočili na opozíciu. Šimečka čelí vyhrážkam smrťou, vypovedal na NAKA

Šéf najsilnejšieho opozičného hnutia podal v súvislosti s vyhrážkami smrťou, ktoré prišli jemu, jeho dcére i partnerke trestné oznámenie. Počas piatka bol vypovedať na Národnej kriminálnej agentúre.

Vyhrážok bolo podľa Šimečkových slov viacero, „konkrétnych a drastických, od konkrétnych ľudí“. Pripomenul, že podobným vyhrážkam čelila roky prezidentka Zuzana Čaputová, odkedy sa na ňu začali politické útoky. Myslí si, že vyhrážkam v súčasnosti čelí aj väčšina politikov, novinárov a verejne činných osôb, ktoré vyjadrujú svoje názory. „Desivý atentát na premiéra Roberta Fica upriamil pozornosť na špirálu násilia, v ktorej žijeme,“ dodal s tým, že táto špirála sa stále stupňuje.

Šéf PS tvrdí, že niektorí politici ďalej burcujú vášne, pokračujú v útokoch a obvineniach aj „vo chvíli, keď premiér stále v nemocnici bojuje o svoje zotavenie, a ľudia od nás potrebujú počuť jasný signál zmierenia“. Zopakoval svoju výzvu na 100 dní pokoja. „Potrebujeme čas na zmierenie a nastavenie nových pravidiel, potrebujeme sa vyhýbať útokom, obviňovaniu a akýmkoľvek kontroverzným, divokým návrhom,“ uzavrel.

„Potrebujeme krok za krokom budovať spoločnosť, v ktorej nebude normálne verejne či súkromne priať ľuďom krutú smrť pre ich deti, alebo po nich strieľať, kvôli tomu že sú iní, či majú iné názory,“ dodal Šimečka.

K výrokom, ktoré ešte viac rozdúchavajú vášne v spoločnosti, patrí aj ten zo strany ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý po atentáte na Fica vyhlásil, že „celá nenávistná opozícia má krvavé paprče“. Pridal sa k nemu aj podpredseda Smeru a parlamentu Ľuboš Blaha, ktorý vyjadril „ťažké znechutenie“ nad tým, čo podľa neho posledné roky páchala politická opozícia a tzv. liberálne médiá. Tvrdí, že šírili nenávisť.

Blaha bol na druhý deň po atentáte o niečo zmierlivejší, ale opäť si neodpustil útok na opozíciu a médiá. “Musíme vyzvať spoločnosť aby sa upokojila, je tam veľa emócií. Skoro zabili predsedu vlády, nášho priateľa,” priblížil po rokovaní Bezpečnostnej rady. Priznal však, že v tejto fáze hovorí dosť. “Nemôže sa to skončiť eskaláciou, lebo nikdy neviete, čo môže prísť ďalej. Z hľadiska bezpečnosti Slovenska sa musíme snažiť upokojiť situáciu,” upozornil Blaha. Zopakoval však, že zamyslieť by sa mali médiá, ktoré Smer kritizovali. “Nenávisť musí prestať,” dodal Blaha a vyzval aj opozíciu, aby zmiernila slovník. “Z nás sú ďalšie najväčšie terče. Nemôžeme dopustiť, aby sa človek, ktorý má iný názor, bál chodiť po ulici,” dodal Blaha.

K rétorike kolegu zo Smeru sa vo štvrtok pridala europoslankyňa Monika Beňová, ktorá voličov opozície vyzvala, aby ju „prestali obťažovať“ s dodatkom, že po atentáte „nič nepochopili“. Beňová tvrdí, že práve súčasná opozícia by sa mala ospravedlniť a nájsť „v sebe nejakú pokoru a slušnosť“. Výzvu na politický zmier označila za hanebnú a uviedla, že „nás vyzývať nemusíte, my sme vám nikto nič neurobili“.

„Keby niekto trafil kohokoľvek z opozície čo len paradajkou do kolena, tak kvílite na námestiach že sme vrahovia a … spolu s mimovládkami (by ste) vyzývali a vypisovali listy do aleluja a vyhrážali sa zastavením od fondov, cez odchody zo Slovenska až po neviem čo,“ napísala Beňová.

Olej do ohňa vo štvrtok prilial neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin, ktorý žiada rozpustenie najsilnejšej opozičnej strany, Progresívneho Slovenska. „Je načase dať do poriadku verejnoprávne médiá, zahraničných agentov v mimovládkach a podať návrh na rozpustenie strany Progresívne Slovensko, ktoré spolu so stranou OĽaNO nesie za tento stav politickú zodpovednosť,“ napísal exminister spravodlivosti. Za atentát na súčasného premiéra Roberta Fica podľa neho nesú zodpovednosť „mainstreamoví presstitúti, politické mimovládky, progresívni komedianti a politici opozície, ktorí sústavne ohlupujú verejnosť vymyslenými kauzami a hecujú davy na námestiach“.

Jeho výroky zdieľal na sociálnej sieti šéf služobného úradu na ministerstve kultúry Lukáš Machala. „Osobne s týmto názorom 100 % súhlasím,“ uviedol.

O vyhrážkach zastrelením voči jeho osobe vo štvrtok informoval aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík (Hlas). V tejto súvislosti podal trestné oznámenie na polícii. Becík je zároveň poslancom Národnej rady SR a lídrom kandidátky strany Hlas-SD do eurovolieb.