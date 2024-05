Šutaj Eštok: Proti každému, kto schvaľuje streľbu na Fica, tvrdo zakročíme. Atentát je mementom aj pre politikov

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok stojí na strane ochrankárov, ktorí boli počas atentátu v Handlovej po boku premiéra Roberta Fica. Ich zásah kontrolujú, vyhodnocovať sa bude aj to, či sa do budúcna nezmení kontakt politikov s davom. V hľadáčiku polície sú podľa ministra aj ľudia, ktorí v diskusiách na sociálnych sieťach schvaľujú útok na predsedu vlády. V rozhovore potvrdil, že vyhrážky dostali nielen viacerí poslanci parlamentu, ale aj on.

M. Šutaj Eštok: Prebieha kontrola zásahu, ochrankári zachránili premiérovi Ficovi život Video Zdroj: TV Pravda

V rozhovore sa pýtame:

či inšpekcia koná v prípade uniknutého videa s páchateľom,

koľko ľudí evidujú v súvislosti so schvaľovaním atentátu,

či vníma slabšie miesta v ochrane ústavných činiteľov,

či polícia monitoruje diskusie na Facebooku,

na ktorých politikov smerovali vyhrážky,

či na ochranu politikov a médií postačia policajné kapacity.

Podľa medializovaných informácií je páchateľ atentátu na Roberta Fica na nitrianskej pobočke Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Čo ho teraz čaká? Aký bude postup?

Prebiehajú procesné úkony, ale keďže dozorujúca generálna prokuratúra vyhlásila informačné embargo, viac vám nemôžem povedať.

Páchateľov byt v Leviciach prehľadávala v piatok polícia. Našli sa tam nejaké extrémistické odkazy, manifest alebo nejaké plány na ďalšie útoky?

Môžem povedať iba toľko, že potvrdzujem, že domová prehliadka dnes prebehla. Viac povedať nemôžem.

Na základe čoho ste usúdili, že išlo o politicky motivovaný akt? Máte v tomto smere ďalšie dôkazy, ktoré pribudli?

Informoval som z hľadiska toho, ako procesne môžem. Išlo o operatívnu predbežnú výpoveď páchateľa, ktorý sa vyjadril tak, ako som povedal aj na tlačovej konferencii, že je nespokojný s výsledkom prezidentských a parlamentných volieb, nesúhlasí s politikou vlády, nesúhlasí s tým, že bola zrušená špeciálna prokuratúra, nepáči sa mu zasahovanie do RTVS, nie je spokojný s odvolaním predsedu Súdnej rady, a preto sa rozhodol, že spácha atentát na premiéra. Toto sú slová páchateľa, ktoré povedal po predbežnom zadržaní.

Kam sa posunulo vyšetrovanie uniknutého videa s páchateľom, ktoré sa javilo, že je z priestorov polície?

Nemám o tom informácie, Úrad inšpekčnej služby koná a myslím, že sa prešetruje aj uniknutá lekárska správa pána premiéra.

Kaliňák a lekári o ďalšej operácii Roberta Fica Video Zdroj: ta3

A čo ten občiansky preukaz páchateľa? Ak si dobre pamätám, tak koloval po sociálnych sieťach.

To je rovnako v zábere Úradu inšpekčnej služby.

Vnímate s odstupom času nejaké slabšie miesta v ochrane ústavných činiteľov? Plánuje sa nejaká zmena taktiky alebo sa prípadne zakáže podávanie rúk?

To sú veci, ktoré sa musia vyhodnotiť. Samozrejme, prebieha kontrola zásahu. Veľmi jasne chcem povedať, že ochrankári Úradu pre ochranu ústavných činiteľov zachránili premiérovi život, a že zachránili aj ostatných civilistov. Zásah bol rýchly – v priebehu jednej až dvoch sekúnd. Chcem všetkých „odborníkov ukľudniť", aby nevynášali predbežné závery. Ak tam budú nejaké závery, ktoré budú hovoriť o tom, že sa mohlo konať ináč, vyvodíme zodpovednosť. Primárne je, že život premiéra bol zachránený. Toto nech si každý, prosím, uvedomí. Vždy je priestor na to, aby sa veci robili lepšie. My sme tiež prišli do nejakého stavu, ktorý nebol optimálny aj na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov a od prvého dňa robíme všetko pre to, aby tá bezpečnosť bola garantovaná aj pre ústavných činiteľov, aj pre bežných občanov Slovenskej republiky.

Premostím k tým ľuďom, ktorí schvaľovali atentát na Roberta Fica. S koľkými ľuďmi nateraz polícia pracuje?

Dnes je to myslím, že štyridsiatka ľudí, ktorí nielen schvaľovali atentát na pána premiéra, ale boli to aj ľudia, ktorí sa vyhrážali ostatným ústavným činiteľom smrťou, prípadne iným ublížením na zdraví. Hovoríme aj o predstaviteľoch koalície aj opozície, ktorí takéto vyhrážky dostali. Chcem odkázať veľmi jasne, že budeme konať a postupovať tvrdo a nekompromisne, a že to nie je žiadna „sranda“. Ak si niekto myslí, že napíše na Facebook hociktorému politikovi, že aj on si zaslúži guľku, tak taký jeden už dnes obvinený je a bude niesť zodpovednosť za svoje konanie. A tiež všetci tí, ktorí schvaľujú na rôznych nenávistných portáloch atentát na premiéra.

Čítajte viac Ficov atentátnik nemal zbraň v ruke prvýkrát, hovorí expert. Pištoľ, ktorú namieril na premiéra, dokáže usmrtiť jedným výstrelom

Akými informačnými kanálmi sa šírili vyhrážky politikom?

Veľmi dobre viete, že dnes tie diskusie pod rôznymi aj satirickými skupinami, ale aj pod rôznymi ďalšími skupinami na Facebooku sú takmer bezbrehé. Polícia monitoruje sociálne siete, vyhodnocuje riziko a bude konať veľmi rázne, tvrdo a rýchlo.

Erik Kaliňák povedal, že vyhrážky smerovali aj na poslanca Glücka aj na neho samotného. V ta3 ste sa vyjadrili, že sa týkali aj vás. Môžete zosumarizovať, kto všetko z vládnych politikov čelil vyhrážkam?

Človek, ktorý sa vyhrážal smrťou pánovi poslancovi Glückovi aj mne, je myslím už v týchto chvíľach obvinený. Polícia ho má, je zaistený. Rovnako prišli vyhrážky predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Becíkovi. Viem ešte o nejakých ďalších, ale tam polícia koná. Keď budeme mať páchateľov, tak vás budeme priebežne informovať o celom stave.

Z organizačného hľadiska, ako budú teraz prebiehať zasadnutia vlády alebo koaličné rady? Zostávajú termíny rovnaké alebo sa bude operatívne postupovať?

Termíny zostávajú rovnaké. Samozrejme, boli zvýšené bezpečnostné opatrenia, ochrana ústavných činiteľov, ochrana médií, ochrana aj niektorých opozičných predstaviteľov. Urobíme všetko pre to, aby sa podobný incident nezopakoval. Je to naša úloha a povinnosť.

Postačí na to kapacitne Policajný zbor?

To je tiež otázka, ale s tým sa už musíme vysporiadať my. Garantujem, že urobíme maximum.

Peter Pellegrini o atentáte: Bol som v šoku, stretnutie s Ficom bolo veľmi emotívne Video Zdroj: TV Pravda

Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová sa včera stretli v Prezidentskom paláci. Budúci týždeň v utorok sa majú spoločne stretnúť aj so všetkými parlamentnými stranami. Andrej Danko už nato reagoval a povedal, že pôjde do paláca, ak mu to odporučí Robert Fico. Vaša reakcia na tento výrok?

Predseda SNS je predsedom koaličnej strany, ktorá sa môže rozhodnúť, ako chce. Chceli sme to brať aj ako gesto zmierenia. To zmierenie neznamená, že teraz zabúdame na to všetko, čo sa tu dialo, ale politici musia predsa vyslať, že tu chceme mať pokoj, že cestou nie je eskalácia napätia, ale že treba našu spoločnosť upokojiť a sceliť. Som rád, že sa na to podujal Peter Pellegrini. Už tak raz urobil v roku 2018, spoločnosť po vražde Jána Kuciaka upokojil a teraz má všetky predpoklady na to, aby sme konečne ako spoločnosť boli jednotní a neriešili nesúhlas s politickým názormi tak, že zoberieme do ruky zbraň a rozhodneme sa strieľať.

Zaznieva odkaz, že každý by sme si po atentáte mali nastaviť zrkadlo, ako sme doteraz komunikovali. Vy plánujete do svojho prejavu zaviesť nejaké nové komunikačné prvky? Budete príkladom?

Vo svojej komunikácii sa snažím nikdy nikoho neurážať, nebyť osobný. Snažím sa vždy byť vecný, aj keď som niekedy vo vyjadreniach tvrdý, ale nikdy neútočím osobne. Profil strany Hlas poznáte, veľmi dobre, ako sa vyjadrujeme. Kritický treba byť, vítam, ak sú novinári kritickí, ak sa pýtajú. Ale potom hovorme vždy pravdu, a ak sme si istí, že hovoríme pravdu a nemanipulujeme, tak potom sa to do toho zrkadla radi pozrieme. Nemám žiadny dôvod sa do zrkadla nepozrieť a nemám s tým žiadny problém.

Ako tak poznáte koaličných opozičných politikov, myslíte si, že dôjde k zmene komunikácie?

Chcem tomu veriť, pretože čo už iné má byť mementom toho, že čosi sa v spoločnosti deje zle. Za 31 rokov sme boli svedkami toho, že tu bol prvýkrát útok na demokraciu, pretože útok na predsedu vlády je útokom na demokraciu, a je na každom, aby si uvedomil, či doterajšie správanie pomáhalo v rámci šírenia nenávisti alebo to bolo opačné.

Stranu Hlas čaká stranícky snem. Ako atentát na Roberta Fica ovplyvní opatrenia súvisiace so snemom?

Asi to bude mať nejaký vplyv na opatrenia, ale to už je naša úloha, aby sme si to stranícky ošetrili a zabezpečili ho na takej bezpečnostnej úrovni, ktorá je nevyhnutná. Bude tam viacero ústavných činiteľov, čiže aj ochrana Z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov bude zabezpečená tak, aby sa nič podobné nezopakovalo. Môžem potvrdiť, že snem bude zrealizovaný, aj keď možno za prísnejších bezpečnostných opatrení, ale tisícka delegátov v Košiciach 1. júna rozhodne o budúcom predsedovi Hlasu.