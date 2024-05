Ministerstvo zdravotníctva odmieta tvrdenia o diskriminácii všeobecných lekárov pre dospelých

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odmieta tvrdenia o diskriminácii všeobecných lekárov pre dospelých. Reagovalo tak na Asociáciu súkromných lekárov SR, ktorá namieta, že parlament tento týždeň schválil len zmeny týkajúce sa pediatrov. Rezort poukázal na to, že skrátenie ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach pre dospelých tak ako v prípade detských, teda do 20.00 h, by pre urgenty vo viacerých nemocniciach znamenalo výrazne vyššie zaťaženie.

„Východiskom k schválenému návrhu na skrátenie doby prevádzkovania ambulantných pohotovostí pre deti a dorast do 20.00 h bolo dôkladné analyzovanie návštevnosti v ambulanciách pohotovostnej služby, na urgentných príjmoch a v ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby. Ukázalo, že úprava doby prevádzkovania ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v časovom úseku od 20.00 do 22.00 h nezaťaží pracoviská urgentných príjmov v takej miere, aby bola ohrozená ich prevádzka a boli vystavené riziku kolapsu,“ priblížili pre TASR z komunikačného oddelenia rezortu.

Ministerstvo zároveň deklarovalo, že k súčasnej situácii v ambulantnom sektore vrátane ambulantnej pohotovostnej služby pristupuje s plnou vážnosťou a rešpektom. „Uplatňujeme rovnaký a nediskriminačný prístup vo vzťahu k všetkým poskytovateľom,“ doplnilo. Zároveň informovalo, že pracuje na reforme všeobecnej ambulantnej starostlivosti aj pre deti, aj pre dospelých. „Pracujeme napríklad na posilnení kompetencií všeobecných lekárov aj primárnych pediatrov, snažíme sa zatraktívniť povolanie všeobecného lekára a pokračujeme v znižovaní administratívnej záťaže,“ uzavreli z komunikačného odboru.

Asociácia súkromných lekárov tento týždeň vyzvala na riešenie situácie týkajúcej sa všeobecných lekárov pre dospelých. Poukázala na to, že parlament schválil zmeny vo fungovaní detských ambulancií a ambulantných pohotovostných služieb. Privítala to, no upozornila, že sa netýkali aj všeobecných lekárov. Považuje to za nerovný prístup.