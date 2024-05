Vyšetrovanie atentátu na Fica by mali dokončiť o pár mesiacov, hovorí odborník. Akýkoľvek trest môže byť pre strelca doživotný

Muža obvineného z pokusu o vraždu premiéra Roberta Fica (Smer) vzal Špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby. Polícia a Generálna prokuratúra odmietajú “vyšetrovanie v priamom prenose”, preto mnohé informácie sú embargované a nezverejňujú sa. Bývalý elitný vyšetrovateľ vysvetlil, ako by mali vyzerať kroky organov činných v trestnom konaní (OČTK) v najbližších dňoch a ako dlho by sa malo trvať vyšetrovanie atentátu, ktorý sa odohral doslova pred kamerami.

Média a verejnosť pozorne sledujú každý krok polície, prokuratúry a súdu v prípade atentáte na premiéra Roberta Fica. Bývalý vyšetrovateľ a advokát Peter Vačok v tom problém nevidí, pripomína navyše, že trestný poriadok ukladá OČTK povinnosť zverejňovať informácie o vyšetrovaných prípadoch. “Tak aby nesťažilo a určite nie tak, aby marilo výsledky dokazovania, teda vyšetrovania,” uviedol advokát v Štúdiu TA3. “Zastávam názor, že o tomto prípade vieme až veľmi veľa. Dokonca veľmi málokedy sa stane, že zábery zo samotného trestného činu sme mali možnosť vidieť cez médiá. Takže verejnosť nemôže byť nejaká nešťastná, že nie je informovaná, pretože informovaná je a podľa mňa OČTK si splnili svoju povinnosť a splnili až nad rámec,” poznamenal.

Podľa Vačoka, naďalej nie je možne vylúčiť, že strelec nekonal samostatne a vyšetrovatelia zrejme preverujú aj verziu, že išlo o spolupáchateľstvo. “Som o tom presvedčený, treba pri takomto vyšetrovaní urobiť celkový profil. Osoby páchateľa a samozrejme aj jeho vzťahov, to znamená s kým sa stýkal, s kým bol v kontakte. Čiže mohol mať návodcu, mohol mať pomocníka, to určite bude predmetom vyšetrovania tejto veci. Aj keď je momentálne obvinená len jedná osoba,” uviedol. Avšak podľa bývalého vyšetrovateľa sa dá predpokladať, že v prípade útoku na premiéra ide naozaj o osamelého vlka.

Foto: Ivan Majerský, Pravda Bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok Bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok.

“Nemáme prístup do toho spisu, čo je správne, pretože vyšetrovanie nemôže byť robené online. Hej, vieme čo sa stalo, vieme dokonca kto je páchateľ. To musí nám ako verejnosti stačiť a ostatné detaily, to sa určite dozvieme sa. Predpokladám, že bude podaná obžaloba v tejto veci. Pojednávanie následne bude verejné,” predpokladá odborník.

Nie je vylúčene ani to, že vyšetrovatelia sa budú zaujímať o duševný stav útočníka. Avšak psychická porucha ešte sama o sebe neznamená, že atentátnik automaticky bude mimo trestného postihu, uviedol odborník. Trestné stíhanie môže byť pozastavené z dôvodu psychického ochorenia, ale táto skutočnosť musí byť dôkladne preukázaná. “To sú veľmi, veľmi špecifické prípady, zažil som ich, ale je ich veľmi málo. To je záležitosť, ktorú budú určite aj v tomto prípade skúmať psychiatri, psychológ a tak ďalej. Ich výstupy budú relevantné pre toto posúdenie,” uviedol Vačok.

Osobne sa domnieva, že útok strelca bol jasne a vopred naplánovaný: “Vec bola pripravovaná, premyslená, on prišiel na to miesto. Čiže všetko mi zatiaľ preukazuje na to, že v tomto prípade sa bude postupovať spôsobom vyvodenia trestnej zodpovednosti,” poznamenal. “Neviem ako to vyšetrovateľ kvalifikoval, ale myslím si, že tu je na mieste kvalifikovať to ako úkladnú vraždu. Samozrejme v tej najhoršej forme tam je spodok 25 rokov až doživotie, keď si to zoberieme z inej strany. Ide o 71-ročného človeka, nech ten trest už bude akýkoľvek, to bude doživotne,” doplnil bývalý vyšetrovateľ.

Peter Vačok ďalej naznačil, že podľa štandardných podmienok by malo byť ukončene ešte do konca leta. “Osobne si myslím, že takéto vyšetrovanie bude trvať pri súčasnej aplikačnej praxi niekoľko mesiacov. Bude sa zisťovať celkový profil tejto osoby, jeho vzťahy, bude sa skúmať, či nemal návodcov, pomocníkov a tak ďalej. To všetko chce svoj čas a na druhej strane budú tam robené aj znalecké posudky, dokazovanie. Čiže nedá sa to za pár dní alebo za pár týždňov, ale určite by sa to za pár mesiacov dalo urobiť,” popísal vývoj vyšetrovania Vačok.

Potom bude 30-dňova lehota na spracovanie obžaloby, pokračoval odborník. “S obžalobou sa dostane vyšetrovací spis na súd. Súd bude potrebovať zas nejaký čas, aby sa s vecou sa zoznámil, naštudoval a potom bude konanie na súde,” naznačil advokát vývoj trestného procesu. Predlžiť tieto lehoty podľa Vačoka môže len liknavosť orgánov činných v trestnom konaní.