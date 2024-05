Čo spravilo z milého suseda atentátnika? Psychiater vysvetľuje možné spúšťače

Erik Kaliňák o situácii po atentáte na Fica Video Zdroj: TV Pravda

Zatiaľ jediná medializovaná príčina, pre ktorú sa 71-ročný dôchodca z Levíc rozhodol pre atentát na premiéra, má byť nesúhlas s politikou vlády. Na uniknutom videu zadržaný muž zdôvodňuje útok tým, že „masmédiá sú likvidované”, RTVS je napadnutá a sudca Mazák je „vyhodený z funkcie”. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) tiež tvrdí, že v prípade streľby na Roberta Fica išlo o politicky motivovaný akt. Dôkazom podľa neho je, že páchateľ sledoval politické dianie a mediálne informácie, konať sa rozhodol po prezidentských voľbách a zúčastnil sa na viacerých protivládnych protestoch.

Na opačnej strane platí, že politické a mediálne dianie sleduje väčšina obyvateľov Slovenska a mnohí z nich sa zároveň aspoň raz zúčastnili na protestnej akcii. Neznamená to však, že každý druhý Slovák je potenciálny útočník. Psychiater a znalec Miroslav Čerňan priznáva, že politická atmosféra v spoločnosti ovplyvňuje ľudí a v niektorých prípadoch ten vplyv má aj negatívne dosahy. „Obzvlášť u ľudí vyššej vekovej kategórie sú takéto negatívne dosahy na ich psychické zdravie najzreteľnejšie pre ich nízku mieru emočnej zdatnosti a oslabenie schopnosti zvládať frustráciu,” vysvetľuje expert.

Takto citliví ľudia vnímajú viac a hlbšie vonkajšie signály, a to aj z politickej scény, pokračuje odborník. „Takéto signály si hlboko zvnútorňujú, cez emócie ukladajú do svojho denného života, do každodenného prežívania, so zároveň zníženou emočnou odolnosťou proti týmto ohrozujúcim podnetom. Postupne môžu cítiť z realizovania týchto signálov ,bytostné‘ sebaohrozenie a následnú frustráciu,” hovorí Čerňan. Pocit ohrozenia môžu nadobudnúť napríklad z toho, že nedokážu situáciu zmeniť alebo ovplyvniť vlastným konaním.

Strelec mohol mať traumu

V prípade, že strelec z Levíc mal podobné pocity z politiky alebo zo sledovania novín, prehĺbiť ich mohli aj iné životné okolnosti, pripúšťa psychiater. V médiách sa napríklad opakovane spomínalo, že pred ôsmimi rokmi Juraja Cintulu napadol a zbil mladý muž. Z fyzických zranení sa zotavoval niekoľko týždňov. Psychologická trauma však mohla zostať aj po rokoch, pripúšťa Čerňan.

„Ak bol podozrivý napadnutý v minulosti, nedá sa vylúčiť, že u podozrivého sa mohla vyvinúť posttraumatická stresová porucha, ak po napadnutí nastali okolnosti, za ktorých podozrivý mohol prežiť silný, život ohrozujúci stres,” vraví odborník pre Pravdu. Dôsledky tejto poruchy sa v priebehu dlhšieho času môžu prejaviť v tom, že osobnosť postihnutého sa závažne zmení po prežití extrémnej psychickej záťaže.

„Takáto zmena osobnosti je významná a je spojená s iným správaním, akým sa postihnutý nikdy vo svojom živote v minulosti neprejavil. Z nikdy neprezentovaného agresívneho správania sa môže stať opak a takáto zmena osobnosti môže vo svojich prejavoch obsahovať agresiu. Pritom mohlo ísť o osobne, rodinne a pracovne usporiadaného citlivého človeka,” uvádza príklad Čerňan.

Podľa svedectiev ľudí, ktorí sa osobne poznali s levickým útočníkom, v posledných rokoch sa muž sa primárne venoval domácim záležitostiam, po odchode do penzie sa vzdal aj umeleckých aktivít. Do roku 2019 totiž bol aktívnym členom literárneho klubu, pravidelne publikoval vlastné básne či vydával knihy. Pred piatimi rokmi však prerušil kontakt s klubom a rozlúčil sa s poéziou.

Psychiater Čerňan naznačuje, že takáto zmena nie je bežná, nebýva vyvolaná len odchodom do dôchodku. Opísané detaily svedčia o tom, že zmena správania útočníka mohla súvisieť so staršou psychologickou traumou. „Takáto zmena osobnosti sa prejavuje v sociálnom izolovaní sa, obmedzení predtým udržiavaných kontaktov, aj v širšej rodine, s kamarátmi, v neposlednom rade nezáujmom o svoje koníčky,” popisuje varovné náznaky odborník.

Paradoxné je podľa znalca aj to, že útočník bol sám proti násiliu, napriek tomu bol držiteľom strelnej zbrane. „Jeho životná história dostupnými zdrojmi je vykresľovaná ako pokojná, koncepčná, prorodinná. Nie je jasný dôvod, prečo mal zbrojný preukaz a prečo ju vlastnil,” poznamenal Čerňan. Komplex týchto faktorov podľa odborníka naznačuje, že spúšťacom v prípade atentátu mohol byť prehlbujúci sa občiansky nesúhlas. „Bol posilňovaný frustráciou dlhodobo prežívanou precitlivenou osobnosťou umelca v relatívne vyššom veku, zasiahnutou a zmenenou psychotraumou, následne týmto podmienená strata racionálneho kontextu v ,rozhodnutí sa‘ takto agresívne dať najavo svoj protest,” uzavrel.

Dá sa problém odhaliť samostatne?

Podľa dát Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) približne 450 miliónov ľudí na celom svete trpí psychickými poruchami a poruchami správania. U jednej osoby zo štyroch sa počas života vyvinie jedna alebo viac z týchto porúch. Účinná prevencia môže toto riziko psychických porúch výrazne zredukovať. Otázkou tak je, či sa dá odhaliť problémové správanie u svojich blízkych skôr, než dôjde k smutným dôsledkom. Psychiater Miroslav Čerňan odporúča riadiť sa pravidlom „dôležitý je každý detail”. Treba častejšie prejavovať všímavosť, záujem o iného, rozprávať sa s blízkymi nielen o vlastných problémoch, ale aj otvoriť si možnosť pochopiť iného, odporúča znalec.

„Pri zmene v prejavoch správania blízkeho sa treba pokúsiť nájsť východisko, vyhľadať pomoc a aj pri neúspechu to nevzdávať. Neuspokojiť sa len s tým, že je to zmena spôsobená vekom či zmenou situácie,” upozorňuje expert. Zdôrazňuje, že náznaky zmeneného správania sa prejavujú postupne. „Práve v zmene realizovania pôvodných zvyklostí, nápadné zmeny v komunikovaní verbálnom, ale aj neverbálnom,” zhrnul psychiater.