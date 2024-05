Tri dni po atentáte na Fica: Čo zatiaľ vieme? Otázky a odpovede, premiér ostáva na JIS, atentátnik ide pred súd

Pravda pripravila otázky a odpovede na základné otázky tri dni po incidente, ktorý vrátil Slovensko o niekoľko rokov vzad.

Deň druhý: Kaliňák a lekári o stave Roberta Fica Video Zdroj: ta3

1. Aký je Ficov zdravotný stav?

Podľa najnovších informácií absolvoval premiér Robert Fico v piatok kontrolné CT vyšetrenie, na základe ktorého musel absolvovať ďalší chirurgický zákrok. „Bolo odstránené nekrotické tkanivo, ktoré zostalo po strelnej rane. Pacient je toho času pri vedomí, je stabilizovaný, ale je naďalej umiestnený na ARO. Jeho stav je naozaj vážny,“ priblížila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková s tým, že ide o štandardný postup ako pri každom pacientovi. Podľa Petra Pellegriniho predseda vlády unikol smrti „len o vlások“.

Čítajte viac O osude Ficovho atentátnika rozhodne v sobotu súd. Hrozí mu doživotie. Žilinka odmieta vyšetrovanie v priamom prenose

Nemocnica uviedla, že bude o stave informovať každý deň na sociálnej sieti. Okrem toho sa každé ráno schádza pri premiérovi konzílium odborníkov a určujú, čo ďalej. Preto sa podľa nej nedá povedať, či bude premiér potrebovať ďalšie operácie, alebo nie. Lekári sa ďalšou operáciou podľa vicepremiéra Roberta Kaliňáka snažili posunúť stav pacienta k pozitívnej prognóze.

„Prvé štyri dni po strelnom zranení sú najnáročnejšie. Pravidelne sa robí nejaká kontrola,“ povedal Kaliňák s tým, že prvý zákrok urobili lekári dobre. Pri premiérovom zdravotnom stave vidí progres a hoci je stav vážny, pre ministra je nádejný. „Kvôli tomu, aké veľmi zásadné to poranenie je, sa zvažuje každý jeden krok,“ priblížil minister obrany. Zdôraznil, že v takýchto chvíľach je ťažko čakať zázraky. „Postup je pri takýchto zraneniach pomalý a nemôžeme očakávať, že za štyri dni sa dá pacient dokopy,“ dodal s tým, že najbližšie hodiny a dni budú kľúčové.

Fica po streľbe previezli na urgent do handlovskej nemocnice a odtiaľ ho rýchlou leteckou záchrannou službou transportovali do FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica s mnohopočetnými strelnými poraneniami. Absolvoval päťhodinový operačný výkon, ktorý viedli dva operačné tímy – chirurgický a traumatologický. Počas prevozu bol pri vedomí, komunikoval a všetko si pamätá. Minister Kaliňák uviedol, že sa bude musieť niektoré veci učiť znova, súvisí to zrejme s tým, že premiér mal postrelený aj bedrový kĺb.

2. Prevezú premiéra do inej nemocnice?

Zatiaľ nie. Minister obrany Kaliňák uviedol, že dostal viacero ponúk zo zahraničia na prevoz premiéra z banskobystrickej nemocnice, či už do Bratislavy, alebo do zahraničia. „Všetci vrátane predsedu vlády máme absolútnu dôveru v kapacity, ktorými disponuje Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Tím je vysoko odborný. Nikdy sme nemali pochybnosti o tom, že je v najlepších rukách,“ povedal. O prípadnom prevoze premiéra z Banskej Bystrice do nemocnice v Bratislave rozhodne lekárske konzílium. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica koordinuje informácie o zdravotnom stave premiéra Fica s Úradom vlády SR. Nemocnice bude informovať o zdravotnom stave premiéra každý deň na sociálnej sieti.

Pellegrini prehovoril o stretnutí s Ficom: Existuje Slovensko do atentátu a Slovensko po ňom Video Zdroj: TV Pravda

3. Obvinili úž útočníka? Aký trest mu hrozí?

Útočníkom bol 71-ročný básnik z Levíc Juraj Cintula. Na premiéra vystrelil päť rán, z toho štyri Fica zasiahli. Ochrankári a polícia ho priamo na mieste spacifikovali a zdržali. Ihneď ho previezli na policajnú stanicu, kde sa podrobil prvému výsluchu. Následne mal byť v cele na útvare NAKA v Nitre. Prípad prevzala Generálna prokuratúra SR (GP SR), pričom prípad dozoruje oddelenie závažnej kriminality GP SR, ktorá na prípad uvalila informačné embargo.

Čítajte viac O osude Ficovho atentátnika rozhodne v sobotu súd. Hrozí mu doživotie. Žilinka odmieta vyšetrovanie v priamom prenose

Útočníka neskôr obvinili z pokusu o úkladnú vraždu. Podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ide o osamelého vlka. „Môžem potvrdiť, že podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ani pravicovej, ani ľavicovej,“ podotkol minister vnútra. Kroky strelca mali akcelerovať po prezidentských voľbách, s výsledkami ktorých nesúhlasil. Cintula sa v sobotu postaví pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.

„Dnes (17. 5. 2024) bol podaný návrh na vzatie do väzby obvineného J. C. O návrhu bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd,“ informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová. GP SR ubezpečuje verejnosť, že orgány činné v trestnom konaní aktuálne robia všetko pre objasnenie „citlivej veci a spravodlivé potrestanie páchateľa“. „Vec je v štádiu prípravného konania, ktoré je neverejné, preto nie je možné informovať bližšie. V prípade, keď to stav konaní dovolí, poskytneme ďalšie podstatné faktografické informácie,“ dodala Drobová.

Atentát na premiéra Roberta Fica Video Zdroj: Pravda

„Dnes (v piatok, pozn. red.) o 13:39 hod. Špecializovaný trestný súd prevzal návrh prokurátora GP SR na vzatie do väzby osoby J.C., ktorá je obvinená z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej v štádiu pokusu. Prokurátor žiada pre obvineného väzbu z dôvodu možného úteku ako aj z dôvodu pokračovania v trestnej činnosti, teda útekovú a preventívnu väzbu,“ uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková s tým, že obvinený podstúpi výsluch v sobotu. V prípade, že ho odsúdia, mu hrozí 25 rokov až doživotie.

NAKA podľa informácií TV Markíza v piatok prehľadávala byt aj chatu atentátnika. Elitní policajti Lynx Commanda prišli do bytovky v Leviciach v skorých ranných hodinách. Cintula býval v byte spolu s manželkou. Policajný prezident Ľubomír Solák už predtým vyvrátil informáciu, že ju mali zadržať a že bola ukrajinská utečenkyňa a označil túto informáciu za hoax. Prehliadky bytu sa zúčastnil aj Cintula, ktorý mal na sebe nepriestrelnú vestu a na hlave helmu. Lynx Commando priviezlo na miesto aj samotného strelca z Handlovej. Bol v nepriestrelnej ťažkej balistickej veste a na hlave mal helmu. Keď z bytu vychádzali, obkolesovali ho štyria elitní policajti a v ruke držal igelitovú tašku. Technici zaisťovali stopy a z bytu vyniesli počítač aj dokumenty. Predmetom prehliadky bola aj chata v Jabloňovciach, kde mal tráviť v minulosti čas aj s manželkou.

4. Ako je možné, že uniklo video či zdravotná správa?

Pár hodín po atentáte uniklo na verejnosť niekoľko materiálov. Bolo ním video, na ktorom bol Cintula, jeho občiansky preukaz a neskôr aj zdravotná dokumentácia Roberta Fica z urgentu v handlovskej nemocnici. Zatiaľ nie je jasné, kto video vypustil, no ihneď sa rozšírilo po sociálnych sieťach. Atentátnik na ňom hovoril o dôvodoch, pre ktoré sa rozhodol ohavný čin spáchať.

Strelec o motívoch atentátu hovorí na uniknutom videu Video Zdroj: Pravda

Strelec sedel v putách na chodbe a na čele mal zranenie. „Nesúhlasím s politikou vlády,“ hovorí do kamery. „A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo?“ pýtal sa zadržaného mužský hlas pýtal. Senior podozrivý z atentátu, má byť držiteľom zbrane, ktorú vlastní legálne. Solák však uviedol, že spolu s Úradom inšpekčnej služby (ÚIŠ) sa zaoberá aj únikom občianskeho preukazu Juraja Cintulu, ktorý mal k dispozícii Daniel Bombic, na ktorého je vydaný zatykač a zdržuje sa v zahraničí.

Čítajte viac Ficov atentátnik nemal zbraň v ruke prvýkrát, hovorí expert. Pištoľ, ktorú namieril na premiéra, dokáže usmrtiť jedným výstrelom

Únik fotografie občianskeho preukazu si nevie vysvetliť. ÚIŠ sa zaoberá aj únikom video s atentátnikom. Zatiaľ nemajú identifikované, kto video vypustil. „Neviem vám momentálne povedať, kto to bol. Tam bolo strašne veľa ľudí, momentálne to neviem,“ uviedol. S páchateľom prišli do styku len policajti, aj preto považuje polícia podľa Soláka za „najpravdepodob­nejšiu verziu“, že útočníka po streľbe nakrútil na video policajt.

Keďže ešte nemajú zistené, kto video nahral, nikoho podľa jeho slov nepostavili mimo služby. Minister vnútra Šutaj Eštok následne dodal, že ho takýto únik mrzí. Rovnako unikla v stredu aj správa o zdravotnom stave premiéra, čo ho mrzí tiež. „Koná v tejto veci inšpekcia,“ dodal. Prečo policajt vôbec nakrúcal útočníka a prečo unikla táto niekoľkosekundová časť jeho výpovede, by malo ozrejmiť vyšetrovanie.

5. Aký bol motív strelca?

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok viackrát hovoril o tom, čo strelec vypovedal po atentáte. Jeho motív zachytilo aj spomínané uniknuté video. „Sú likvidované masmédiá. Prečo je RTVS napádaná? Sudca Mazák (bývalý predseda Súdnej rady – pozn. redakcie) prečo je vyhodený z funkcie?“ pýta sa Cintula na videu. Minister vnútra uviedol, že do vyšetrovania prípadu nezasahuje. Atentátnik podľa šéfa vnútra nesúhlasí s politikou vlády, so zrušením špeciálnej prokuratúry či so zastavením vojenskej pomoci Ukrajine. „V princípe nesúhlasí s ničím, čo táto vláda robí,“ uviedol. „Je to politický motív,“ vyhlásil viackrát. Aj polícia pracuje iba s verziou, že išlo o politicky motivovaný akt.

Foto: TASR, Ján Krošlák Fico postrelenie prevoz Zdravotníci prevážajú na nosidlách postreleného predsedu vlády Roberta Fica do nemocnice v Banskej Bystrici 15. mája 2024.

6. Rieši polícia postup ochranky?

Postup ochranky, ktorá na mieste spacifikovala atentátnika sa stal predmetom záujmu verejnosti. Viacero odborníkov postup ochranky kritizovalo s tým, že na ochranu premiéra neurobili všetko. Čo sa týka postupu bezpečnostných zložiek štátu pri atentáte na premiéra, podľa ministra nezlyhali. „Odmietam, aby sa vina a zodpovednosť hádzali nie na moju hlavu, ale na hlavu bezpečnostných zložiek. Garantujem, že svoju prácu si urobili,“ zdôraznil. Dodal, že všetko sa vyšetrí a postup polície sa preveruje.

Foto: Pravda, reprofoto handlová, fico, atentát Roberta Fica 15. 5. 2024 po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej postrelili. Na mieste padlo niekoľko výstrelov, útočníka zadržali.

Chce dať garanciu toho, že rezort vnútra, polícia aj všetky bezpečnostné zložky sú tu na to, aby garantovali bezpečnosť. Šutaj Eštok nevidí dôvod na odchod riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Bráni ho, že v stredu bol osobne v Handlovej pri premiérovi. „Celý oblek mal od krvi,“ vyhlásil.

Atentát trval len niekoľko sekúnd a celý sa ho podarilo natočiť regionálnej televízii, vďaka čomu verejnosť videla, ako tesne pred atentátom a po ňom reagovala ochranka predsedu vlády, ale aj prítomní policajti. Na záberoch vidieť, že útočníkovi sa podarilo vystreliť až päťkrát, z toho štyri strely zasiahli premiéra. Odborníci kritizovali, že ak sa útočníkovi podarilo vystreliť, mohla padnúť maximálne jedna rana, druhá strana hovorí o tom, že na zásah mala ochranku doslova sekundu.

Šutaj Eštok: Proti každému, kto schvaľuje streľbu na Fica, tvrdo zakročíme. Atentát je mementom aj pre politikov Video Zdroj: TV Pravda

Fico sa po streľbe skotúľal cez lavičku na zem, kde bol pár sekúnd bez krytia kým policajti a ochrankári pacifikovali strelca. Ešte aj po tom, ako ho preniesli do auta, pobehovali ochrankári v zmätku okolo neho. Minister vnútra Šutaj Eštok reagoval aj na otázku, či neplánuje po atentáte na premiéra odstúpiť z funkcie. „Nepripúšťam, že sme mohli v niečom zlyhať,“ vyhlásil Šutaj Eštok. „Ja uvažujem nad tým, aby som garantoval bezpečnosť všetkým občanom, ústavným činiteľom, médiám,“ odpovedal.

Ak sa preukáže, že niekde pochybili, minister hovorí, že nie je prilepený k stoličke, no chyba sa podľa neho nestala. Šéf obrany Kaliňák dodal, že nevidí dôvod na to, aby Šutaj Eštok odišiel z pozície ministra vnútra. Minister vnútra nevidí dôvod ani na odvolanie riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov Pavla Krejčího. Podľa Šutaja Eštoka boli prísnejšie opatrenia, než na výjazdovom rokovaní v Handlovej, už len na výjazdovom slovensko-ukrajinskom rokovaní vlády.

7. Bude vyhlásená mimoriadna situácia?

Nie. Žiadna mimoriadna situácia, ani výnimočný stav sa po pokuse o vraždu premiéra nekoná. Po atentáte na predsedu vlády zasadla vo štvrtok na Úrade vlády Bezpečnostná rada SR, ktorej závery – vzhľadom na závažnosť situácie – boli pomerne vágne. Záverom rokovania, na ktorom sa mimoriadne zúčastnila prezidentka Zuzana Čaputová ako i novozvolený prezident Peter Pellegrini (Hlas) je, že sa zvýšila ochrana ústavných činiteľov a možných ohrozených skupín a ľudí vrátane novinárov a monitorovanie ri­zík.

Foto: Robert Hüttner, Pravda rokovanie vlády, Robert Kaliňák, Šutaj Eštok Vláda SR po mimoriadnom zasadnutí.

Príkladom opatrení je napríklad to, že redakcie slovenských médií navštívili vo štvrtok poobede policajné hliadky. Bezpečnostná situácia sa však po útoku na Slovensku zmenila. Priznali si to aj politickí lídri koalície, ale aj opozície. „To čo sa stalo včera, znehodnotilo mnoho rokov snáh o to, aby demokratický vývoj bol slobodný a tolerantný,“ ozrejmil minister Kaliňák a podotkol, že nechceli ísť cestou obmedzení, ale snažia sa spoločnosť upokojiť.

8. Kto ho nahradí na poste premiéra?

Minister obrany Kaliňák ubezpečil verejnosť, že vláda bude fungovať a pokračovať v štandardnom režime. Na budúci týždeň sa uskutoční mimoriadne zasadnutie vlády k eurofondom. Vláda musí podľa jeho slov pokračovať v tempe, ktoré nastavil premiér Robert Fico (Smer). „Nasledujúci týždeň sa okrem riadneho zasadnutia vlády uskutoční aj mimoriadne zasadnutie k eurofondom,“ priblížil minister na sociálnej sieti.

Tlačový odbor Úradu vlády SR v piatok informoval, že riadne zasadnutie vlády je naplánované na stredu 22. mája a bude ho viesť Kaliňák. Ubezpečil, že chod krajiny nie je zastavený, jednotlivé ministerstvá vykonávajú svoje úlohy aj naďalej. „Činnosť vlády SR prebieha štandardným spôsobom a ministri konajú v rámci svojich zverených kompetencií,“ informoval Úrad vlády.

9. Zmení atentát Slovensko a politickú kultúru?

Prezidentka Čaputová a jej nástupca Peter Pellegrini sa po atentáte stretli a pred verejnosť vystúpili so spoločným posolstvom, v ktorom vyzvali verejnosť, aby sa upokojila. Zároveň uviedli, že k okrúhlemu stolu pozvali lídrov všetkých parlamentných strán. Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka uviedol, že vyzýva na sto dní pokoja. PS, SaS, KDH, OĽaNO aj Hlas pozvanie prijali.

Kaliňák: Vykreslili ste Fica ako zlo, očakávame jedno úprimné prepáčte Video Zdroj: FB/Robert Kaliňák

Rozhodnutie Smeru a SNS nie je isté, nakoľko obe strany deklarovali, že čakajú na to, čo im odporučí premiér Fico, resp. čakajú na stretnutie s ním, hneď ako to bude možné. Napriek tomu, že politici vyzývajú na upokojenie situácie, viacerí členovia koalície ukazujú prstom na médiá a opozíciu a vinia ich. „Od parlamentných volieb spoločnosti chýba stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, a preto rozumieme iniciatíve zvolania okrúhleho stolu predsedov parlamentných strán,“ uviedol minister obrany Kaliňák. „Momentálne je však predseda strany Smer Robert Fico v nemocnici. Je nepochybné, že naša spoločnosť potrebuje zmier a vzájomný rešpekt, ale cesta k nemu nevedie cez falošnú politickú korektnosť,“ povedal.

„Sebareflexia je jediná cesta vpred – jedno úprimné prepáčte, pretože všetky tieto klamstvá sú hlavný dôvod, prečo dnes Robert Fico bojuje o život,“ povedal Kaliňák. „Aký má byť vôbec okrúhly stôl, keď nevieme, čo ešte bude s Robom. Ak nám Robert Fico odporučí zúčastniť sa okrúhleho stola, tak prídeme,“ povedal Danko. Zatiaľ to viac ako na upokojenie, vyzerá na pokračujúcu polarizáciu.