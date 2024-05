Fica zasiahol viackrát: Atentátnik stojí pred súdom, prokurátor žiada väzbu

Atentátnika eskortovali pred sudcu Video 18. máj 2024 / Zdroj: TV Pravda

Cintula vinu priznal v uniknutom videu a neskôr aj vo svojej výpovedi. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že niet pochýb o politický motivovanom čine.

Aké mal motívy strelec na Fica?

Aktualizované 11.50 Výsluch sa začal okolo 11.15 hod, rozhodnutie o vzatí, prípadne nevzatí do väzby by malo byť známe do 13.00 hod. Nie je však vylúčené, že rozhodovanie bude trvať dlhšie.

Aktualizované 11.05 Prokurátor žiada pre atentátnika preventívnu aj útekovú väzbu.

Aktualizované 11.00 Rozhodovanie o väzbe sprevádzajú na súde prísne bezpečnostné opatrenia, pred bránou do areálu stoja desiatky kukláčov, ale aj slovenských a zahraničných novinárov, ktorých dnu nepustili.

Aktualizované 10.29 Cintulu priviezla eskorta na súd.

Aktualizované 10.23 Pred súdom v Pezinku čakajú desiatky novinárov a o malú chvíľu by mali priviezť atentátnika.

Aktualizované 10.08 Súd sprevádzajú prísne opatrenia, zasadnutie je neverejné, novinári sa nedostanú ani do areálu. Internetom sa šíri hoax o možných spolupáchateľoch atentátnika, polícia informáciu vyvrátila.

Prokurátor žiada väzbu pre obvineného atentátnika

Útočníkom bol 71-ročný básnik z Levíc Juraj Cintula. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) neskôr uviedol, že premiéra trafil strelec dvakrát, minister obrany Robert Kaliňák (Smer) predtým hovoril o štyroch zásahoch. Premiér mal viacero strelných poranení. Ochrankári a polícia ho priamo na mieste spacifikovali a zdržali. Ihneď ho previezli na policajnú stanicu, kde sa podrobil prvému výsluchu. Následne mal byť v cele na útvare NAKA v Nitre. Prípad prevzala Generálna prokuratúra SR (GP SR), pričom prípad dozoruje oddelenie závažnej kriminality GP SR, ktorá na prípad uvalila informačné embargo.

Útočníka neskôr obvinili z pokusu o úkladnú vraždu. Podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ide o osamelého vlka. „Môžem potvrdiť, že podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ani pravicovej, ani ľavicovej,“ podotkol minister vnútra. Kroky strelca mali akcelerovať po prezidentských voľbách, s výsledkami ktorých nesúhlasil. Cintula sa v sobotu postaví pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.

Atentát na premiéra Roberta Fica

„Dnes (17. 5. 2024) bol podaný návrh na vzatie do väzby obvineného J. C. O návrhu bude rozhodovať Špecializovaný trestný súd,“ informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová. GP SR ubezpečuje verejnosť, že orgány činné v trestnom konaní aktuálne robia všetko pre objasnenie „citlivej veci a spravodlivé potrestanie páchateľa“. „Vec je v štádiu prípravného konania, ktoré je neverejné, preto nie je možné informovať bližšie. V prípade, keď to stav konaní dovolí, poskytneme ďalšie podstatné faktografické informácie,“ dodala Drobová.

Kaliňák a lekári o ďalšej operácii Roberta Fica

„Dnes (v piatok, pozn. red.) o 13:39 hod. Špecializovaný trestný súd prevzal návrh prokurátora GP SR na vzatie do väzby osoby J.C., ktorá je obvinená z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej v štádiu pokusu. Prokurátor žiada pre obvineného väzbu z dôvodu možného úteku ako aj z dôvodu pokračovania v trestnej činnosti, teda útekovú a preventívnu väzbu,“ uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková s tým, že obvinený podstúpi výsluch v sobotu. V prípade, že ho odsúdia, mu hrozí 25 rokov až doživotie.

Priznanie a politický motív

Strelec priznal vinu najprv v uniknutom videu, na ktorom bolo vidieť, že sedel v putách na chodbe a na čele mal zranenie. „Nesúhlasím s politikou vlády,“ hovorí do kamery. „A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo?“ pýtal sa zadržaného mužský hlas pýtal. Senior podozrivý z atentátu, má byť držiteľom zbrane, ktorú vlastní legálne. Policajný prezident Ľubomír Solák uviedol, že spolu s Úradom inšpekčnej služby (ÚIŠ) sa zaoberá únikom videa, ale aj občianskeho preukazu Juraja Cintulu, ktorý mal k dispozícii Daniel Bombic, na ktorého je vydaný zatykač a zdržuje sa v zahraničí.

M. Šutaj Eštok: Prebieha kontrola zásahu, ochrankári zachránili premiérovi Ficovi život

Minister vnútra Šutaj Eštok viackrát hovoril o tom, čo strelec vypovedal po atentáte. „Sú likvidované masmédiá. Prečo je RTVS napádaná? Sudca Mazák (bývalý predseda Súdnej rady – pozn. redakcie) prečo je vyhodený z funkcie?“ pýta sa Cintula na videu. Minister vnútra uviedol, že do vyšetrovania prípadu nezasahuje. Atentátnik podľa šéfa vnútra nesúhlasí s politikou vlády, so zrušením špeciálnej prokuratúry či so zastavením vojenskej pomoci Ukrajine. „V princípe nesúhlasí s ničím, čo táto vláda robí,“ uviedol. „Je to politický motív,“ vyhlásil viackrát. Aj polícia pracuje iba s verziou, že išlo o politicky motivovaný akt.

Pellegrini o atentáte: Bol to šok, najprv som tomu neveril