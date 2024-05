Kaliňák o rozhovore s Ficom: Jeho zranenie je extrémne bolestivé. Komplikácie pri strelných zraneniach bývajú pravidlom, nie výnimkou

Ficov zdravotný stav je stabilizovaný, ale vážny. Prevoz zatiaľ neprichádza do úvahy Video

Dve strelné zranenia boli ľahkého charakteru, jedno stredné a jedno veľmi ťažké, povedal Robert Kaliňák exkluzívne pre ta3 po návšteve Fica v nemocnici.

Podľa Kaliňáka odviedli lekári skvelú prácu a dôležité bude, ako sa so zranením a obrovskou záťažou vyrovná organizmus. „Navyše, strelné poranenie je tzv. špinavé zranenie, ktoré prináša obrovské množstvo infekcií do organizmu, a preto bola aj včera vykonaná operácia – aby sa mohli odstrániť všetky tkanivá, ktoré spôsobujú problém, a zároveň skontrolovať tie zásahy, ktoré lekári urobili pri prvej operácii,“ povedal minister. Doplnil, že to ho povzbudilo, ale premiér nemá najkritickejšie dni ešte za sebou.

Dodal, že s Ficom hovoril veľmi krátko, keďže komunikácia je limitovaná jeho stavom. „Toto zranenie je extrémne bolestivé a nepoznám veľa takých silných ľudí, ako je on. Ak niekto toto dokáže zvládnuť, tak je nesmierne fyzicky pripravený,“ povedal Kaliňák.

Pripomenul, že Fico bol v dobrej kondícii, čo jeho telu pomáha zvládať extrémnu záťaž. „Avšak už dochádzame do fázy, že telo už vyčerpalo zásoby svojich obranných mechanizmov, a preto je dôležité, aby lekári mali liečbu v tom správnom nastavení a podarilo sa nám zvládnuť komplikácie, ktoré ale sú nevyhnutné,“ doplnil minister s tým, že je pravidlom, nie výnimkou, že pri strelných zraneniach prichádzajú komplikácie.