Prísne opatrenia a sľub atentátnika. Súd ho poslal do väzby: Fica čakajú kľúčové hodiny, politici sa hádajú

Víkend po atentáte na premiéra Roberta Fica ukončilo rozhodovanie o väzbe pre 71-ročného útočníka Juraja Cintulu. Nebol to však klasický súd. V prvom rade šlo o neverejné pojednávanie, no novinárov kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam nepustili ani do areálu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Po päť a pol hodinovom čakaní sa verejnosť rozsudok dozvedela mailom. Sudca vyjadril obavu z možného úteku, ale aj z pokračovania trestnej činnosti. Nepresvedčil ho preto ani Cintulov písomný sľub. Napriek tomu, že sa strelec priznal v uniknutom videu a výpovedi, ktorá nasledovala o pár minút neskôr, využil lehotu na vyjadrenie, či proti rozhodnutiu sťažnosť podá alebo nie.

O Cintulovi sa začalo rozhodovať s 15-minútovým meškaním, výsluch mal pôvodne začať o jedenástej. Niektorí novinári čakali pred ŠTS už od deviatej ráno.

Atentátnika poslal súd do väzby, Cintula využije čas

Rozhodnutie o väzbe od rána sprevádzali v Pezinku prísne bezpečnostné opatrenia. Ulicu pred bránou strážili desiatky ozbrojených krajských policajtov, ale aj kukláčov so samopalmi, ktorí čakali na príchod obvineného atentátnika Cintulu. Krátko pred jeho príjazdom kukláči zastavili dopravu, vytlačili novinárov spred automatickej brány, aby uvoľnili cestu sprevádzajúcej policajnej hliadke a eskorte, ktorá strelca doviezla z Nitry do Pezinka okolo pol jedenástej.

Jeho výsluch bol naplánovaný na jedenástu, no kvôli zoznamovaniu sa s niektorými materiálmi sa výsluch a následné rozhodovanie začalo o 15 minút neskôr. Spočiatku sa odhadovalo, že súd by mohol rozhodnúť zhruba za hodinu. Nakoniec čakali novinári na rozhodnutie zhruba do tretej. Hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková poslala len krátke stanovisko mailom.

„Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu sa stotožnil s návrhom prokurátorky a rozhodol o vzatí obvineného J. C. do väzby,“ uviedol hovorkyňa ŠTS. Dôvodom väzby je obava z možného úteku, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti, teda úteková a preventívna väzba. Sudca pre prípravné konanie neprijal ani písomný sľub obvineného a návrh na dohľad probačného a mediačného úradníka zamietol. Cintula sa k skutku priznal na predchádzajúcom výsluchu a to, že skutok spáchal vyplýva aj z uniknutého videa, na ktorom hovorí o motívoch činu. Tvrdí však, že premiéra zabiť nechcel.

„Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, obvinený si ponechal zákonom stanovenú lehotu na vyjadrenie, či proti rozhodnutiu podá sťažnosť, o ktorej by rozhodoval Najvyšší súd SR,“ avizoval ŠTS. Okolo jednej bolo vidieť, ako sa v areáli prechádzajú prokurátori, advokáti či policajti. Už od začiatku však bolo aj kvôli informačnému embargu jasné, že nikto z prítomných sa tak, ako sa to bežne po súdoch robí, vyjadriť nepríde.

Verejnosť sa nedozvedela nič od advokátky Martiny Čiernej, ktorá prípad prevzala, a ani od prokurátora z Generálnej prokuratúry, ktorý prípad dozoruje. Na rozhodnutie čakali desiatky novinárov zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Francúzska, Poľska, Nemecka či dokonca Japonska. Z areálu pezinského súdu odviezli za zvukov sirén v sprievode dvoch policajných hliadok obvineného okolo tretej poobede. Cintulu rieši kriminálka západ a nie je jasné, kam ho previezli, mohla to byť buď Bratislava alebo Nitra. Polícia cez deň označila informáciu o dvoch možných komplicoch Cinulu za hoax. Policajné prezídium zároveň dodalo, že vyšetrovateľ NAKA obvinil jednu osobu z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Obvinená osoba sa mala trestného činu dopustiť až v troch skutkoch. Konkrétne mala poslať výhražnú správu ministrovi vnútra a ďalším dvom poslancom cez sociálnu sieť.

Fico v bolestiach inštruoval Kaliňáka

Novinárom počas čakania na rozhodnutie neušla ani tlačovka ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) a ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas), ktorí informovali o aktuálnom stave premiéra. Jeho stav je stabilizovaný, no naďalej vážny. K pozitívnej prognóze prispela piatková operácia. Prevoz do Bratislavy či inej nemocnice zatiaľ neprichádza do úvahy. „Neviem nájsť slová vďaky za to, že sa nám darí postupne blížiť k pozitívnej prognóze. Čo je veľmi dôležité, stav umožňuje regeneráciu. Pán premiér je pri vedomí, ale, samozrejme, so všetkými tými limitmi, ktoré takéto vážne zranenie reprezentuje,“ vyhlásil Kaliňák.

Foto: TASR, Ján Krošlák SR premiér Fico stav atentát Kaliňák Dolinková TK BBX Na snímke minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer) počas brífingu pred Rooseveltovou nemocnicou v Banskej Bystrici 18. mája 2024 k zdravotnému stavu postreleného predsedu vlády v banskobystrickej nemocnici.

Stav predsedu vlády považujú lekári aj naďalej za vážny vzhľadom na možné reakcie organizmu na strelné poranenia a prípadné komplikácie, ktoré sa ešte počas štvrtého a piateho dňa, teda cez víkend, môžu objaviť. „Čiže, možno zajtra budeme väčší optimisti a určite vás budeme o tom informovať,“ dodal. O zdravotnom stave chce Úrad vlády informovať každý deň.

Fica zasiahli štyri strely z piatich a spôsobili mu rozsiahle zranenia. „Dve z nich boli ľahkého charakteru, jedno stredné a jedno veľmi ťažké. Lekári po viac ako päťhodinovej operácii urobili obrovské množstvo zásahu, aby dokázali jeho život zachrániť,“ povedal pre ta3. „Toto zranenie je extrémne bolestivé a nepoznám veľa takých silných ľudí, ako je on,“ uviedol s tým, že aj fakt, že cvičí a udržiava sa v kondícii mu pri tomto zranení pomohol, čo mu potvrdili aj lekári. „Avšak už dochádzame do fázy, že telo už vyčerpalo zásoby svojich obranných mechanizmov, a preto je dôležité, aby lekári mali liečbu v tom správnom nastavení a podarilo sa nám zvládnuť komplikácie,“ hovoril v rozhovore.

Kaliňák uviedol, že počas osobného rozhovoru, ktorého detaily nechcel zverejniť, rozoberali aj fungovanie vlády. Vicepremiér potvrdil, že vláda bude pokračovať podľa nastaveného programu. Na budúci týždeň zasadne minimálne dvakrát, osobitne pre rokovanie k eurofondom. „Blíži sa termín predkladania zákonov v parlamente, čiže štát musí fungovať ďalej,“ načrtol. „Dali sme si niekoľko inštrukcií smerom k tomu, akým spôsobom má postupovať vláda, akým spôsobom má postupovať ďalšie fungovanie v štáte, akým spôsobom sa cíti. Samozrejme, hlavná časť rozhovoru je o zdravotnom stave,“ povedal.

Zmierenie sa zatiaľ nekoná

Kaliňák stále nepovedal, či sa Smer zúčastní na stretnutí parlamentných politických strán v Prezidentskom paláci. Najprv chce o stanovisku informovať prezidentku Zuzanu Čaputovú. Zopakoval, že návrhu na zvolanie okrúhleho stola rozumie. Súhlasí, že Slovensko v tejto chvíli potrebuje zmier, pokoj, upokojenie vyburcovaných vášní. Zároveň potvrdil, že hlava štátu sa pravidelne informuje o stave predsedu vlády.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Čaputová, Pellegrini, Fico, vyhlásenie, atentát Spoločné vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej a jej nástupcu Petra Pellegriniho po atentáte na premiéra Roberta Fica.

„Rozumieme iniciatíve zvolenia okrúhleho stolu predsedov parlamentných strán, momentálne je však predseda Smeru v nemocnici,“ povedal Kaliňák. Podobne sa vyjadruje aj líder SNS Andrej Danko. „Mnohí sa pýtate, či SNS pôjde na okrúhly stôl v utorok. Je to veľmi ťažké si predstaviť, že si sadneme za stôl s Matovičom, ktorý nosil Ficovi po vražde Kuciaka pred dom truhly, šibenice. Ale ak by si to želal Robert Fico, tak tam pôjdeme. Nemyslím si však, že okrúhly stôl dnes vyrieši problém, ktorý je v spoločnosti. Ten problém je dlhodobý a tiahne sa od čias vraždy Kuciaka,“ uviedol a znova ukázal prstom na opozíciu.

S myšlienkou okrúhleho stola prišla prezidentka Zuzana Čaputová spolu s jej nástupcom a ešte stále lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim. Cieľom je stretnúť sa práve kvôli incidentu. „Všetci s pokorou počkajme, aby bol Robert Fico na sto percent ok,“ hovoril Danko vo videu. „Sedieť teraz len pro forma je úplne zbytočné. Dôležité je, aby Robert bol v poriadku, aby sme prišli so zákonmi, ktoré zmenia mediálne prostredie,“ dodal na margo stretnutia s tým, že jediný, kto môže okrúhly stôl zvolať, je Fico.

Čítajte viac Pellegrini prehovoril o emotívnych detailoch stretnutia s Ficom: Existuje Slovensko do atentátu a Slovensko po ňom

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič v sobotu vyzval na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a žiadal stiahnutie zákona o STVR a ďalších „provokatívnych“ návrhov. Podľa Matoviča tak koalícia potvrdí, že výzvy k pokoju po atentáte na premiéra myslí vážne. „Matúš Šutaj Eštok by mal vytiahnuť hlavu z piesku, prijať politickú zodpovednosť a ako prejav úcty voči premiérovi a v úcte voči voličom, ktorým sľúbil bezpečnejšie a pokojnejšie Slovensko, vzhľadom na to, že exemplárne zlyhal, by mal okamžite zo svojej funkcie odstúpiť,“ vyhlásil Matovič s tým, že neexistuje väčší a explicitnejší dôkaz zlyhania ministra vnútra ako atentát na premiéra.

Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že sa čuduje médiám, „že dávajú v tomto čase priestor tomu najväčšiemu zlu v slovenskej politike, ktoré nesie primárnu zodpovednosť za aktuálny stav v krajine“. „Po dnešnej tlačovej konferencii OĽaNO som však pochopil, že príčiny, ktoré k tomuto napätiu dlhodobo viedli, tak skoro nepominú. Dnes sme v priamom prenose videli, prečo je Slovensko rozdelenou a krvácajúcou krajinou,“ reagoval minister vnútra.

„Igor Matovič a OĽaNO sa týmto definitívne vylúčili zo spoločnosti ľudí, ktorí zdieľajú elementárne hodnoty demokracie a mierového spolunažívania celého národa. Ak sa na niečom politici po atentáte v zásade zhodli, bolo presvedčenie, že by sa nemal zneužívať na stranícku politickú propagandu, nemali by pokračovať verejné lži, burcovanie k nenávisti a rozdeľovanie ľudí kvôli ich názoru. Igor Matovič ponúkol presný opak: klamstvá, zlo a pokračovanie rozvratu,“ uviedol Šutaj Eštok.

„Od tejto chvíle je pre mňa osobne OĽaNO extrémistická skupina ľudí, s ktorými sa ako politik už nemám nikdy o ničom baviť,“ dodal a v druhej poznámke opäť kritizoval médiá. „Dnes v priamom prenose odvysielali Matovičovu tlačovku, na ktorej tvrdil, že ja ako minister vnútra som zabezpečil Robertovi Ficovi atentát na ulici. A namiesto toho, aby po týchto slovách novinári vypli kamery a otočili sa na päte, veselo s Matovičom debatovali a kládli mu doplňujúce otázky,“ dodal. Zdá sa tak, že aj keď všetci hovoria o zmierení, reálna snaha dosiahnuť ho, je ešte ďaleko.