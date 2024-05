Heger pre Pravdu: Ako vyzeral špeciálny výcvik premiéra? Okrem ochrancu existuje aj tzv. epizóda

V rozhovore pre Pravdu, ktorý sa uskutočnil prostredníctvom videohovoru, porozprával aj o tom, aké opatrenia zažil a v čom spočíva špeciálny výcvik na krízovú situáciu.

Aké boli vaše pocity, keď ste sa dozvedeli o atentáte na premiéra Roberta Fica?

Pocity boli veľmi zlé. Ostro odsudzujem tento útok na predsedu vlády Roberta Fica a prajem mu skoré uzdravenie a zotavenie. Myslím si, že akékoľvek násilie a agresia absolútne nepatria do demokratickej spoločnosti. Demokracia je o tom, aby sme žili v slobode, o toto sa musíme usilovať. Teraz je dôležité, aby sa vášne upokojili a diskusia potrebuje byť kultivovaná. Demokracia má byť o zápase myšlienok, nie o útokoch jeden na druhého.

Premiérom ste boli niečo vyše dvoch rokov. Po streľbe na Zámockej vyšlo najavo, že ste boli jedným z cieľov strelca, ktorý sa mal pohybovať v tesnej blízkosti vášho domova. Aj ste ho videli?

Nikto netušil, že niečo takéto sa udeje. Až po tom, keď zavraždil dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici a spáchal samovraždu, sme vedeli jeho identitu. Pozerali sme kamerové záznamy, ktoré boli okolo domu. Videli sme, že sa pohyboval okolo našej bytovky a pol až trištvrte hodiny sa prechádzal po parkovisku. V istom momente prišiel a nakukol do nášho vchodu z jednej strany bytovky, ale nevedel sa dostať dnu, keďže ten vchod je iba na čip. Z kamerového záznamu sme videli, že v tom istom čase moja manželka s naším najmladším synom vyšla z opačnej strany. Mali sme božie šťastie, že nevyšla práve tými dverami, lebo to mohlo byť inak. Potom ešte chodil okolo nášho domu a odišiel, čo sme videli aj zo záberov.

Riešilo sa to bezpečnostnými opatreniami alebo posilnenou ochrankou?

Bola posilnená ochranka jednak mne ako premiérovi, ale zároveň dostali ochranku aj moje deti a manželka. Riešili sme to na Bezpečnostnej rade SR aj s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a taktiež sme riešili materiálne zabezpečenie a odstránenie nejakých nových prvkov.

Bola situácia, keď ste museli nosiť nepriestrelnú vestu alebo sa to týkalo len hliadok alebo posilnenej ochrany?

Taká situácia bola, len keď som bol na Ukrajine. Bezpečnostné zložky mi odporučili, aby som mal nepriestrelnú vestu a zároveň prilbu. Čo sa týka pohybu na Slovensku, vestu som nenosil, ale ochrankári boli vybavení špeciálnou technikou, ktorú vedia v prípade streľby použiť a chrániť chránenú osobu. V tomto prípade mi nebola odporučená bezpečnostná vesta, ale zabezpečoval sa vždy aj odchod z domu.

Zažili ste aj iné incidenty počas výkonu vášho mandátu?

Priame fyzické incidenty našťastie nie, no slovných útokov a vyhrážok bolo nespočetne. V teréne to funguje tak, že keď idete na nejaké miesto, tak je tam váš osobný ochranca, potom je tam ešte takzvaná epizóda, čo sú tiež členovia Ústavu pre ochranu ústavných činiteľov. Znamená to, že polícia a ochrankári z úradu prichádzajú na miesto, vyhodnocujú riziká a zabezpečujú bezpečnosť počas verejných podujatí. Informujú tajnú službu o pohybe politika v danom mieste a lokalite, a taktiež zhromažďujú riziká a aké by sa podnikali kroky.

V minulosti ste absolvovali špeciálny výcvik na krízovú situáciu. Ako prebiehal?

Je to bežná prax, že chránené osoby sa podrobia výcviku, aby zažili, aké to je, keď príde ku krízovej situácii a dochádza k evakuácii. Bolo to pripravené tak, aby som incident nečakal. Keď som prišiel na cvičisko a predstavovali sa mi jednotliví účastníci cvičenia, tak keď som išiel podať ruku štvrtému, tak ten na mňa začal kričať a išiel ma napadnúť. Bolo to, samozrejme, zinscenované, pre mňa to bolo prekvapenie. V tom momente už zasahovali ochrancovia z mojej ochranky a viedli ma do auta. Bolo to tak spontánne a rýchle, že som si ani neuvedomil a zrazu som sa ocitol v aute, ako ma evakuujú z toho miesta. Z toho bolo vidieť, že vedia, čo robia a zasiahli veľmi efektívne. Trénovali sme aj evakuáciu pri streľbe, kde chceli vidieť, ako budem reagovať ako chránená osoba. Potom sme trénovali prevoz pri potenciálnom výbuchu výbušniny. Takéto situácie a ďalšie sme trénovali ako chránené osoby.

Menia sa ochrankári s príchodom nového premiéra alebo zostávajú konštantne pri predsedoch vlády?

Je to vždy na tej chránenej osobe. Prax je taká, že riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov príde a predstaví ochrancov pre danú chránenú osobu, ktorú majú chrániť a poskytne jej profil každej osoby. V prípade, že daná chránená osoba má záujem o iných ochrancov, treba to riaditeľovi povedať, vedia sa chránenej osobe predstaviť iní. Je to na vzájomnej dohode, korektnosť tam je. Dôležité je, aby to bolo vecou dôvery. Závisí to na komunikácii medzi chránenou osobou, v tomto prípade predsedom vlády a riaditeľom úradu. Musím povedať, že som bol veľmi spokojný s bývalým riaditeľom úradu Marekom Moncmanom.

Po atentáte na Roberta Fica sa rieši postup ochranky, čo sa mohlo spraviť a ako sa malo konať. Mali ste niekedy pochybnosti o ochranke, ktorá vás sprevádzala?

Nie. Vzťah medzi mnou a ochrankármi bol založený na dôvere. Tým, že situácie, ktoré sme zažili, zvládli, nebol dôvod o nich pochybovať.

Dostali ste po incidente na Zámockej ulici usmernenia, čo sa týka verejných podujatí, ak by ste sa dostali do kontaktu s priaznivcami? Napríklad, či ľuďom podávať ruky, alebo boli ochrankári okolo vás bližšie?

Funguje to tak bežne, odhliadnuc od toho, aký incident sa udeje v spoločnosti. Ako som povedal, osobní ochrancovia sú cvičení ľudia, ktorí vás vedia vopred informovať o rizikách, keď idete na miesto, ktoré je súčasťou verejnej akcie. Povedia vám, ako sa bude počas evakuácie postupovať, ako to bude prebiehať. Keď dostanete ako chránená osoba ochrancov, poskytnú vám ochrancovia aj riaditeľ úradu základné školenie, inštruktáž, ako sa má chránená osoba správať a v akých situáciách sa môžete ocitnúť, aké sú postupné kroky. S ochrancom trávite veľa času, viete s ním prebrať rôzne situácie a vedia vám o tom ešte viac povedať. Informovanosť chránenej osoby je dobrá, aspoň ja som teda bol veľmi spokojný.

Ako tento atentát zmení Slovensko?

Závisieť to bude od toho, ako sa budú správať politici alebo vôbec osoby pôsobiace vo verejnom priestore. Na druhej strane si nemyslím, že odpoveďou je mlčať. To v žiadnom prípade. Myslím si, že je dôležité, aby sme pomenovávali veci a predstavovali riešenia. Agresivitu treba z politickej diskusie odstrániť a ukazovať prstom na niekoho iného nikomu nepomôže. Preto je dôležité, aby sa predstavili riešenia. My sme preto vyzvali pani prezidentku, aby zvolala okrúhly stôl so zástupcami politickej koalície aj politickej opozície, aby vyslali signál a upokojili ľudí, aby sa občania cítili bezpečne.

Evidujete aktuálne nejaké nové vyhrážky voči vašej osobe prípadne rodine?

Situácia sa veľmi nezmenila. Stále mi chodia nenávistné správy a komentáre na sociálnych sieťach a určite nebudem dávať nikomu žiadnu zámienku, aby to prepuklo do surovejších vyhrážok.