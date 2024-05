Pellegrini o okrúhlom stole: Ešte zrejme nedozrel čas. Ak nie sú pripravení politici, buďme aspoň my všetci

Ukazuje sa, že na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas. Uviedol to v nedeľu zvolený prezident Peter Pellegrini, ktorý stretnutie parlamentných strán zvolal spolu s úradujúcou hlavou štátu Zuzanou Čaputovou po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer).

Pellegrini: Na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas Video Zdroj: Peter Pellegrini

„Ak dnes politická scéna nie je pripravená na vzájomné zmierenie, buďme naň pripravení my všetci. Sme jeden národ, jedno spoločenstvo, jedno Slovensko. A k upokojeniu môže každý z nás prispieť svojím vlastným dielom už dnes. Bez ohľadu na to, či tak učinia aj ostatní, bez ohľadu na to, akú politickú stranu podporujeme,“ uviedol Pellegrini v stanovisku zaslanom médiám.

Spoločné vyhlásenie Čaputovej a Pellegriniho: Situáciu musíme upokojiť Video Zdroj: FB/Zuzana Čaputová

Čítajte viac Prísne opatrenia a sľub atentátnika. Súd ho poslal do väzby: Fica čakajú kľúčové hodiny, politici sa hádajú

Budúci prezident pripomína, že účelom zvolaného stretnutia parlamentných politických strán mala byť snaha dospieť k dohode na základných pravidlách slušného politického správania sa a vyzvať svojich voličov na zdržanlivosť a upokojenie. „Posledné dni a tlačové konferencie nám však ukázali, že niektorí politici jednoducho nie sú schopní základnej sebareflexie ani po takejto tragédii. Akoby nepochopili, že práve ich doterajšie kroky, vyjadrenia a nechutné útoky – nie na konkurenčné politické myšlienky, ale na ich nositeľov – zásadne prispeli k napätiu v našej spoločnosti,“ komentoval Pellegrini.

Atentát na premiéra Roberta Fica Video Zdroj: TV Pravda

Novozvolený prezident je presvedčený, že upokojenie slovenskej spoločnosti nesmie padať na jednotlivcoch, ktorí si šírenie zla a nenávisti zvolili za svoju politickú cestu. „Zmierenie národa je náročný proces a beh na dlhú trať. A ja vás chcem ubezpečiť, že som pripravený všetkými silami prispieť k tomu, aby bol tento zápas nakoniec pre Slovensko víťazným,“ deklaroval. Naďalej sa chce obracať na politické strany, mienkotvorné osobnosti, spoločenské organizácie aj na médiá, aby konali vo vedomí zodpovednosti za krajinu a ľudí, ktorí v nej žijú.

Ako atentátnik vystrelil na premiéra Fica Video Zdroj: TV Prievidza