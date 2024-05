Danko: Za okrúhly stôl by si mali sadnúť médiá a vládna koalícia. Líder KDH avizuje nové pravidlá aj mediálny úrad

Líder SNS Andrej Danko na margo zrušeného okrúhleho stola uviedol, že to očakával. Jediný, kto ho môže zvolať, je podľa neho premiér Robert Fico. V pondelok by sa mala konať koaličná rada, na ktorej sa okrem iného budú riešiť aj nové mediálne zákony. „Chceme, aby sa do médií vniesli pravidlá,“ povedal v nedeľu novinár. Okrem toho hovorí aj to, že by mal vzniknúť nový mediálny úrad. Podľa lídra KDH Milana Majerského by sa nad sebou mali zamyslieť aj novinári, no „zošnurovať“ médiá podľa neho nie je najlepší spôsob.

Novinári sa Danka na novinky ohľadom koaličnej rady či ďalšieho postupu SNS pýtali v nedeľu po diskusnej relácii ta3.

Danko avizuje zmeny v mediálnych zákonoch Video Zdroj: TV Pravda

Nové pravidlá aj mediálny úrad

Aká je predstava SNS vlastne o tom politickom zmierení? „V prvom rade je predstava SNS o tom, že Smer, Hlas a SNS si sadnú a v prvom rade je tu otázka, že ten, kto môže zvolávať stoly alebo odpúšťať je asi Robert Fico. Ani jeden z vás ste náboj v tele nemali, takže nechcite odo mňa vyjadrenia,“ reagoval Danko.

Majerský: „Zošnurovať“ médiá neho nie je najlepší spôsob, so sebareflexiou musíme začať od seba Video Zdroj: TV Pravda

SNS sa podľa neho vždy snažila byť v každej vláde konštruktívnu stranou. „Mrzí nás, keď sa porušili pravidlá médií a dotknutej osoby. Jednoducho chceme, aby sa do médií vniesli pravidlá. Vy ste povinní informovať zákonným spôsobom o veciach, ktoré máte overené. Ale ak prekročíte hranicu, že ma nenávidíte, čo vám ide z očí, tak jednoducho prestaňte byť novinár,“ hovoril.

„Určite prídu nové mediálne zákony, príde nový národný mediálny úrad a prídu nové pravidlá. Asi všetci chceme, aby sme aj v internetovom priestore identifikovali ľudí, ktorí páchajú trestný čin, ktorí sa živia tým, že vyvolávajú, aby ich Facebook postihoval,“ pokračoval. Do novinárov sa pustil s tým, že mnohí podľa neho manipulujú informácie. „Zavoláte, nezákonne ma nahráte a použijete to v reportáži. Čo sa týka odpovede niektorým novinárom, tak sme vyhodnotili, že nemá cenu odpovedať,“ hovoril Danko.

Pellegrini o okrúhlom stole: Ešte zrejme nedozrel čas Video Zdroj: Peter Pellegrini

Chce však vrátiť úctu novinára a politika. „Pretože to sa zvrhlo po vražde pána Kuciaka, ale musí to byť vzájomné a na to potrebujeme aj nové mediálne zákony, nové pravidlá fungovania tak, aby ak zverejňujete informácie, aby ste mali svoje zdroje. Ak sú pravdivé, stojte si za nimi, ale ak vám dokážeme, že ste klamali, tak musíme mať možnosť sa aj my na tej druhej strane vedieť brániť,“ vysvetľoval s tým, že pokiaľ médiá na nejakej kauze, ktorá politika poškodila, zarobili, mal by „nejaký ten peniaz“ dostať aj politik.

Jediným cieľom má byť návrat korektnosti. „Vy nemáte niektorí korektnosť k nám, tak my ignorujeme vaše otázky,“ reagoval. Po prvotnej roztržke medzi ním a novinárom, rovnako ako po reakciách na to, že médií politikov vraj po vražde Jána Kuciaka „štvali“ Danko uznal, že je potrebné si sadnúť za jeden stôl. „Ja som povedal Petrovi Pellegrinimu, že ak by mal byť nejaký okrúhly stôl, asi by to bolo dobré urobiť s médiami, aby sme možno poprosili, a nech to urobí každý individuálne, o pochopenie našich stanovísk,“ povedal.

„Nemusíte byť zlý chalan, ale proste možno niektoré veci aj pod spŕškou tých informácií od nás vnímate tak, že vás dostanú k nejakej osobnej nenávisti k nám alebo ku mne a ja vás ubezpečujem, že ja nie som človek, ktorý vyhľadáva konflikty. Tiež sa potrebujem proste v nejakej rovine brániť. O tom to všetko je,“ hovoril Danko.

Líder KDH Milan Majerský uviedol, že hnutie je pripravené pomôcť vo všetkom, čo pomôže k zlepšeniu situácie na Slovensku. „Keď hovoríme o politikoch, tak, samozrejme, jedným dúškom treba povedať, že aj médiá majú informovať pravdivo, zodpovedne aj s určitou novinárskou etikou a s legislatívnym rámcom, ktorý do toho zapadá. Ak to zlepší vyriešiť nakazené a zhoršené pomery v spoločnosti, tak dobre. Ale nemyslím si, že zošnurovaním médií sa niečo zlepší. Každý jeden redaktor a každý jeden novinár si musí uvedomiť, že aj na ňom je váha zodpovednosti, čo podá občanovi,“ zhodnotil. Čo sa týka spoločného postupu opozičných strán, o tom zatiaľ informácie nemá. „My sme pripravení stretávať sa s ktoroukoľvek politickou stranou, ktorá bude mať dobrú vôľu meniť spoločnosť k lepšiemu,“ dodal na margo stretnutí.

Zrušenie okrúhleho stola Danko očakáva, Majerského to mrzí

Zrušenie okrúhleho stola Danko očakával. „Po prvé, musíme počkať, aby stav premiéra bol určite stabilizovaný a v poriadku. Vtedy začne aj Národná rada SR a považujem to za unáhlené, aby prezidentka Čaputová volala za jeden stôl zástupcov strán a šialencov ako Matovič,“ reagoval líder SNS. Minister obrany Robert Kaliňák vyzval v nedeľu k sebareflexii koaličné aj opozičné strany.

„Pre mňa jediný človek, s ktorým sa o tom budem baviť, a naozaj to dodržíme, je Robert Fico. Robert Kaliňák nám dáva informácie, ale aj Robert Kaliňák, keď som včera s ním hovoril, povedal, že mnohé veci chcú čas a že sa určite stretneme,“ uviedol líder SNS. Fica navštívil v deň operácie. „Ale nie som človek, ktorý sa bude dobýjať na izbu. Máme informácie, že si želá byť v prvom rade so svojou rodinou,“ uviedol.

Líder KDH Milan Majerský uviedol, že hnutie je pripravené zúčastniť sa na každom jednom možnom stretnutí politikov, politických predstaviteľov a činiteľov, ktoré prispejú k upokojeniu na Slovensku. „Boli sme pripravení aj na utorňajšie stretnutie o 14:30 v Prezidentskom paláci. Škoda, že to je zrušené. Možno niektorým politikom bude ešte potrebné dať nejaký čas, ale Kresťanskodemo­kratické hnutie je pripravené ísť na akékoľvek podobné stretnutia,“ uviedol.

Šimečka: Stále verím, že okrúhly stôl bude Video Zdroj: PS

Čo sa týka sebareflexie koaličných strán, tú Majerský hodnotiť nechceli. „Je to o vnútornej odvahe a vnútornej dobrej vôli nájsť v sebe tú silu, zmeniť sa každý jeden zvlášť. Keď nezačneme od seba, nemôžeme čakať, že tí druhí sa zmenia a je to aj o tej možno výzve pápeža Františka spred niekoľkých rokov, keď povedal „stavajte medzi sebou mosty, nie múry a vtedy bude pokoj“,“ skonštatoval.

V rámci KDH komunikuje Majerský s užším vedením, s podpredsedami a členmi predsedníctva a takisto si nastavili nový systém komunikácie navonok. „Stanovili sme si, že naozaj dáme aj na sociálne siete výzvu na pokoj a vypneme si komentáre pod našimi príspevkami, ale všetky sú v duchu toho, aby sme naozaj prinášali každý jeden politik a politická strana pokoj,“ zhrnul.

Stiahnu poslanci kontroverzné zákony v NR SR?

Čo sa týka situácie v Národnej rade SR (NR SR) Danko na margo toho, či by zatiaľ nemali poslanci a vláda stiahnuť niektoré kontroverzné zákony, aby sa spoločnosť nepolarizovala ďalej uviedol, že vláda a koalícia má právo predkladať zákony a druhá strana má právo sa vyjadrovať. „Oni majú právo sa k tomu vyjadrovať a my určite svoje zákony meniť nebudeme. My máme na to legitímne právo. Boli sme zvolení a nemyslím si, že to je ten prístup, ktorý pomôže spoločnosti,“ povedal líder SNS.

„My nerobíme nič nezákonné. My predkladáme zákony, ktoré chcú od nás naši voliči a myslím si, že je to len zneužitie tejto udalosti zo strany opozície, aby si politicky pomohli,“ dodal. Majerský dodal, že v parlamente by sa mali aktuálne riešiť štyri zákony. „Mal by to byť medveď, náletové dreviny, sieťová regulácia a myslím, že RTVS. Pán podpredseda vlády Žiga požiadal predstaviteľov politických strán, neviem, či už stihol obvolať všetkých, aby sme boli naozaj rozumní v diskusných vystúpeniach v Národnej rade SR. Pokiaľ môžeme, aby sme obmedzili aj faktické poznámky,“ uviedol líder KDH s tým, že v hnutí budú ústretoví.

„Samozrejme konštruktívna kritika tam bude, lebo nie so všetkým, čo je predložené. Súhlasíme, ale budeme sa snažiť prinášať pokoj aj do národnej rady,“ hovoril. Národná rada by mala zasadať v utorok od deviatej ráno, pred prerušením schôdze rokovali poslanci o novom zákone o STVR. Na rozdiel od Danka si Majerský myslí, že stiahnutie niektorých kontroverzných zákon by mohol situáciu aspoň na čas upokojiť. „Všetko, čo rozdeľuje spoločnosť, môže priniesť polarizáciu a rozdelenie, a práve tí, ktorí to predkladajú, by si mali uvedomiť, že či je ten správny čas a či je to predložené v správnej forme,“ dodal na margo parlamentu.

Posilnenú ochranu nemá. „Verím, že národ ostal jednak zamrazený, jednak sa zamyslel a verím, že nikomu z nás ústavných činiteľov, či už poslancov, alebo aj ďalších verejných predstaviteľov, sa nič podobné už nestane,“ uviedol Majerský. Aké kroky by mal štát urobiť, aby teda Slovensko bolo bezpečnejšie? „Začína to od každého jedného z nás. Ak si človek nevstúpi do svedomia a nepovie si, že budem lepší, nie ako tí druhí, ale lepší ako som bol včera, tak nemôžeme čakať, aby tí druhí boli lepší. Je to o osobnej zodpovednosti a potom bude na Slovensku lepšia aj bezpečnosť,“ reagoval líder KDH.

„Od vraždy Jána Kuciaka sme sa niektorí politici cítili ako štvaná zver. Ustúpili sme, Robert Fico odovzdal premiérsky úrad a bolo to ešte horšie. Niektorí ste to úplne šperkovali do šialenstva. Chvála pánu Bohu, že Robert žije, ale pravidlá medzi novinármi, médiami a politikmi aj ľuďmi sa musia nejako nastaviť do normálu,“ odpovedal na otázku líder SNS.

„My rešpektujeme vás a vy rešpektujte nás a hlavne nemanipulujte niektoré informácie. Toto vyvrcholilo do niečoho, čo každý normálny človek musel cítiť, že niekto to politicky alebo kvôli sledovanosti zneužíva a potom to niekto využije a možno si ani neuvedomujete, že svojou prácou pomôžete človeku ako Matovič stať sa premiérom. Veľakrát ste sa potom aj vy museli hanbiť, keď ste takého premiéra mali,“ dodal Danko.