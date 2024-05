Fico vystúpil z tieňa ohrozenia života. Atentátnik nemusel byť tzv. osamelým vlkom: Čo bude ďalej?

Po stredajšom atentáte zavládol na Slovensku šok, zdesenie, smútok. Išlo o bezprecedentný útok. Politikmi aj verejnosťou lomcovali popoludní obrovské emócie. Od atentátu na premiéra ubehlo päť dní. Premiér Robert Fico absolvoval v sobotu ďalšiu operáciu, aby mu odstránili nekrotické tkanivo, keďže v prípade strelného poranenia ide o tzv. špinavé zranenie. V súčasnosti je však už mimo ohrozenia života, aj keď je jeho stav stále vážny. V sobotu sa atentátnik Juraj Cintula postavil pred súd, ktorý rozhodol o jeho vzatí do väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné. Novinkou je však to, že špeciálne zriadený vyšetrovací tím aktuálne pracuje aj s verziou, že nešlo len o tzv. osamelého vlka.

Nasvedčuje tomu fakt, že facebooková a komunikačná história boli dve hodiny po spáchaní skutku zmazané.

Šutaj Eštok: Vyšetruje sa aj verzia, že páchateľ nebol osamelý vlk Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Premiér je stále slabý, no pri vedomí a komunikuje. „Všetci sme o niečo pokojnejší. Premiér vystúpil z tieňa ohrozenia života,“ uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Vicepremiér dodal, že čo sa týka fungovania vlády, inštrukcie si odovzdali a kým sa bude premiér zotavovať, vláda, parlament aj koalícia budú fungovať ďalej. Ako líder koalície vystupuje aktuálne práve Kaliňák.

Fico sa stal národným majetkom pre vylievanie si všetkých frustrácií

V sobotu sa atentátnik Juraj Cintula postavil pred súd, ktorý rozhodol o jeho vzatí do väzby. Sudcu nepresvedčil ani písomný prísľub. Rozhodnutie nie je právoplatné. Obhajoba si vzala čas na to, či sa odvolá, alebo nie. Novinkou je však to, že špeciálne zriadený vyšetrovací tím aktuálne pracuje aj s verziou, že nešlo len o tzv. osamelého vlka. Nasvedčuje tomu fakt, že facebooková a komunikačná história boli dve hodiny po spáchaní skutku zmazané.

Čítajte viac Jednou z verzií vyšetrovania atentátu na Fica je, že útočník nebol osamelým vlkom

„Je tu aj verzia toho, že páchateľ sa pohyboval v určitej skupine ľudí, ktorí sa možno na tento trestný čin hecovali a vzájomne podporovali,“ uviedol minister. „To všetko je šokujúce a pre nás všetkých by bolo jednoduchšie, keby sme hovorili len o jednom človeku,“ povedal. Slovensko sa tak znova zapísalo do kroniky čiernych dejín politiky. „Robert Fico sa stal národným majetkom pre vylievanie si všetkých frustrácií,“ vyhlásil Kaliňák.

Foto: Robert Hüttner, Pravda Kaliňák, Šutaj Eštok, Gašpar

„Nesúhlas s politikou nemôže viesť ďalej, ako len k vyjadreniu iného nesúhlasu. Nie násilia a ďalších prekročení červených čiar,“ uviedol minister obrany po rýchlej operatívnej porade, ktorú kvôli novým informáciám absolvovali aj s námestníkom SIS Pavlom Gašparom a s policajným prezidentom Ľubomírom Solákom. „Situácia je podľa mňa horšia, než sme mohli očakávať,“ povedal na tlačovke poslanec Smeru Tibor Gašpar.

Kaliňák svoje úvodné slovo uzavrel tým, že je potrebné zachrániť demokraciu a že šok, ktorý sme utrpeli v stredu, nás bude prenasledovať do konca života. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že monitorovaných je viacero miest, ľudí, administratívnych budov i skupín ľudí a zvýšená je aj ochrana nemocníc. „Výkon policajtov je navýšený o 30 až 40 percent,“ uviedol. „Nenávisť nemôže byť odpoveďou na nenávisť, pretože to je nekonečná špirála,“ uviedol na margo vyhrážok politikom Šutaj Eštok. Čo vieme päť dní po útoku?

1. Aký je Ficov zdravotný stav?

Premiéra Fica zasiahli štyri z piatich vystrelených rán. Dve zranenia boli ľahkého charakteru, jedno stredné a jedno veľmi ťažké. Námestník Nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Milan Urbáni v nedeľu informoval o tom, že na základe ranného konzília lekári skonštatovali, že premiér je mimo ohrozenia života. Zároveň dodal, že jeho stav je naďalej vážny a bude potrebovať dlhú dobu a pokoj na rekonvalescenciu.

Fico je mimo ohrozenia života, no jeho stav je stále vážny Video Zdroj: ta3

„Všetci sme o niečo pokojnejší. Premiér vystúpil z tieňa ohrozenia života,“ uviedol minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer) s tým, že stanoviská k aktuálnemu zdravotnému stavu premiéra bude vydávať už len nemocnica. „Slovensko musí fungovať ďalej, a tak k tomu bude pristupovať aj vláda, parlament a koalícia. Premiérovi dáme kľud, aby sa venoval rekonvalescencii. My si teraz zoberieme na starosť to, čo máme robiť. Dúfam, že riziko ohľadom stavu premiéra už pominulo. A zároveň ďakujem lekárom za starostlivosť,“ dodal na záver Kaliňák.

Premiér bol cez víkend pri vedomí a minister obrany s ním už komunikoval. V rozhovore pre ta3 uviedol, že toto zranenie je mimoriadne bolestivé a premiér je vyčerpaný. K pozitívnej prognóze prispela aj dobrá kondícia a cvičenie. „Avšak už dochádzame do fázy, že telo už vyčerpalo zásoby svojich obranných mechanizmov, a preto je dôležité, aby lekári mali liečbu v tom správnom nastavení a podarilo sa zvládnuť komplikácie,“ hovoril Kaliňák. Ficovi museli vyoperovať nekrotické tkanivo, keďže strelné poranenie je tzv. špinavým zranením.

Novozvolený prezident a líder Hlasu koncom minulého týždňa uviedol, že stačilo, aby strelec premiéra Fica zasiahol o niekoľko centimetrov inde a mohlo to dopadnúť inak. „Robert Fico unikol smrti len o vlások,“ povedal. Nemocnica uviedla, že bude o stave informovať každý deň na sociálnej sieti. Okrem toho sa každé ráno schádza pri premiérovi konzílium odborníkov a určujú, čo ďalej. Z toho najhoršieho by už mal byť vonku.

Fica po streľbe previezli na urgent do handlovskej nemocnice a odtiaľ ho rýchlou leteckou záchrannou službou transportovali do FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica s mnohopočetnými strelnými poraneniami. Absolvoval päťhodinový operačný výkon, ktorý viedli dva operačné tímy – chirurgický a traumatologický. Počas prevozu bol pri vedomí, komunikoval a všetko si pamätá. Minister Kaliňák uviedol, že sa bude musieť niektoré veci učiť znova, súvisí to zrejme s tým, že premiér mal postrelený aj bedrový kĺb.

2. Prevezú premiéra do inej nemocnice?

Zatiaľ nie. Minister obrany Kaliňák uviedol, že dostal viacero ponúk zo zahraničia na prevoz premiéra z banskobystrickej nemocnice, či už do Bratislavy, alebo do zahraničia. „Jeho stav potrebuje intenzívnu starostlivosť a nebude plánovaný žiadny prevoz. Naďalej bude v starostlivosti Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici,“ povedal. „Všetci vrátane predsedu vlády máme absolútnu dôveru v kapacity, ktorými disponuje Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici. Tím je vysoko odborný. Nikdy sme nemali pochybnosti o tom, že je v najlepších rukách," povedal. O prípadnom prevoze premiéra z Banskej Bystrice do nemocnice v Bratislave rozhodne lekárske konzílium.

3. Aká je aktuálne situácia okolo útočníka?

Strelcom je Juraj Cintula, 71-ročný básnik z Levíc, ktorého polícia zadržala ihneď na mieste po tom, čo na premiéra vystrelil päť rán. Ihneď ho previezli na policajnú stanicu, kde sa podrobil prvému výsluchu. Následne bol v cele na útvare NAKA v Nitre. Prípad prevzala Generálna prokuratúra SR (GP SR), pričom prípad dozoruje oddelenie závažnej kriminality GP SR, ktorá uvalila na prípad informačné embargo.

Čítajte viac Prísne opatrenia a sľub atentátnika. Súd ho poslal do väzby: Fica čakajú kľúčové hodiny, politici sa hádajú

Útočníka neskôr obvinili z pokusu o úkladnú vraždu. V sobotu sa postavil pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, kde sudca rozhodoval o väzbe. Súd sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia a novinárov nepustili ani do areálu súdu. Krátko pred jeho príjazdom ozbrojení kukláči zastavili dopravu, vytlačili novinárov spred automatickej brány, aby uvoľnili cestu sprevádzajúcej policajnej hliadke a eskorte, ktorá strelca doviezla z Nitry do Pezinka.

O Cintulovi sa začalo rozhodovať s 15-minútovým meškaním, výsluch sa mal pôvodne začať o jedenástej. Hovorkyňa súdu Katarína Kudjaková takmer po štyroch hodinách rozhodovania poslala krátke stanovisko e-mailom. „Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu sa stotožnil s návrhom prokurátorky a rozhodol o vzatí obvineného J. C. do väzby,“ uviedla hovorkyňa ŠTS. Dôvodom väzby je obava z možného úteku, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti, teda úteková a preventívna väzba.

Sudca pre prípravné konanie neprijal ani písomný sľub obvineného a návrh na dohľad probačného a mediačného úradníka zamietol. Cintula sa ku skutku priznal na predchádzajúcom výsluchu a to, že skutok spáchal vyplýva aj z uniknutého videa, na ktorom hovorí o motívoch činu. Tvrdí však, že premiéra zabiť nechcel. „Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, obvinený si ponechal zákonom stanovenú lehotu na vyjadrenie, či proti rozhodnutiu podá sťažnosť, o ktorej by rozhodoval Najvyšší súd SR,“ avizoval ŠTS. Nie je jasné, kam Cintulu previezli.

4. Aký bol motív strelca? Konal sám?

Novinkou vo vyšetrovaní, o ktorej v nedeľu informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, bolo to, že zrejme nešlo o „osamelého vlka“. Vyšetrovatelia vychádzajú aj z toho, že dve hodiny po atentáte mal páchateľ vymazanú facebookovú aj komunikačnú históriu a nevymazal si ju ani Cintula a ani jeho žena. Minister informoval, že Cintula sa pohyboval v skupine ľudí, ktorí sa navzájom „hecovali“. „Pracujeme aj s verziou, že nejde len o útočníka osamelého vlka, ale mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu určitou skupinou ľudí,“ povedal. Šutaj Eštok však vyvrátil informáciu, ktorá sa šírila sociálnymi sieťami, že spolupáchateľmi boli dvaja ľudia z Handlovej. Ide o hoax. Už predtým na to upozornila polícia. Vláda zriadila aj samostatný vyšetrovací tím, ktorý pracuje na vyšetrení atentátu na premiéra Fica.

Strelec na uniknutom videu hovorí o motíve Video Zdroj: Pravda

Nie je vylúčené ani to, že strelec dal o skutku vedieť aj niekomu ďalšiemu. „Preto sme rozšírili verziu, že nešlo len o osamelého vlka, ale že o tom informoval aj okruh svojich blízkych, s ktorými spolupracoval,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že sa pracuje na týchto verziách. O akú skupinu blízkych išlo, zatiaľ nepriblížil. Na stredu je zvolaná ďalšia Bezpečnostná rada SR, ktorá zasadne pred rokovaním vlády. „Chceme si zhrnúť všetky informácie spravodajských služieb, Policajného zboru, určite pripraviť opatrenia najmä v súvislosti s ochranou inštitúcií a zariadení, ktoré majú strategický význam,“ načrtol Kaliňák. Zasadnúť má aj parlamentný brannobezpečnostný výbor, kde majú poslanci dostať podrobnejšie informácie. Oznámil to predseda výboru Tibor Gašpar (Smer).

Šutaj Eštok však potvrdil, že motív bol politický. Cintulov motív zachytilo aj spomínané uniknuté video. „Sú likvidované masmédiá. Prečo je RTVS napádaná? Sudca Mazák (bývalý predseda Súdnej rady – pozn. redakcie) prečo je vyhodený z funkcie?“ pýta sa Cintula na videu. Atentátnik podľa šéfa vnútra nesúhlasí s politikou vlády, so zrušením špeciálnej prokuratúry či so zastavením vojenskej pomoci Ukrajine. „V princípe nesúhlasí s ničím, čo táto vláda robí,“ uviedol.

5. Aká je bezpečnostná situácia na Slovensku?

Minister obrany Kaliňák spolu s ministrom vnútra Šutajom Eštokom, so šéfom bezpečnostného výboru Tiborom Gašparom a s námestníkom Slovenskej informačnej služby (SIS) Tiborom Gašparom v nedeľu informovali aj o bezpečnostnej situácii. Polícia cez víkend zadržala viacero ľudí, ktorí sa mali na sociálnej sieti vyhrážať politikom a schvaľovať atentát na premiéra Fica. Šutaj Eštok vymenoval štyroch obvinených pre vyhrážky či schvaľovanie atentátu.

Ide o 42-ročného muža zo Spišskej Novej Vsi, ktorý na Facebooku napísal, že premiér by mal zomrieť, 23-ročnú Bratislavčanku, ktorá nemala trestný záznam, 40-ročnú ženu z Nitry, ktorá nemala ani priestupok, a suseda politika, ktorému sa vyhrážal smrťou. Minister vnútra varuje ľudí, aby nešírili nenávisť ani vo virtuálnom priestore. „Po strede stačilo,“ povedal. Polícia podľa neho zaistila 50 vyjadrení zo sociálnych sietí, ktoré verejne schvaľovali trestný čin či jeho páchateľa. Celkovo preverujú 90 informácií o schvaľovaní trestného činu či nenávistné prejavy vo virtuálnom priestore.

„Robíme všetko pre garanciu bezpečnosti na Slovensku,“ vyhlásil minister vnútra. Monitorované sú úrady, administratívne budovy, obchodné centrá, ochraňujú nemocnice, bydliská ústavných činiteľov a politikov či redakcie viacerých novín alebo televízií, rovnako aj rizikové osoby či skupiny. Výkon dozoru je podľa ministra zvýšený o 30 až 40 percent. „Všetci policajti sú dnes v teréne,“ povedal minister s tým, že monitorujú obchodné centrá, miesta, kde je veľa ľudí, ochraňujú nemocnice, ale aj obydlia ústavných činiteľov, politikov, ktorí dostali vyhrážky smrťou.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Pavol Gašpar O bezpečnostnej situácii po atentáte informoval aj námestník SIS Pavol Gašpar.

Námestník SIS poverený jej riadením Pavol Gašpar informoval, že na Slovensku bol zadržaný páchateľ, ktorý v krajine chystal podobný útok, akým bola streľba na Karlovej univerzite v Prahe. Tvrdí, že sa pripravoval aj útok na nemocnice a že aj tu posilnili monitoring. Je podľa neho možné, že aj vrah z Handlovej môže niekoho inšpirovať. „Tento atentát inšpiroval ďalších páchateľov aj na území Slovenskej republiky, ktorí sa na podobný čin pripravovali na našom území. Toto sa nám v spolupráci s ministerstvom vnútra podarilo eliminovať a páchateľa zadržať,“ povedal Gašpar.

Bezpečnostná situácia je podľa neho vážna a neuľahčuje ju ani to, že sú na Slovensku zahraničné médiá a že Slovensko je v strede záujmu. „Nedá sa vylúčiť, že sme živnou pôdou pre činnosť spravodajských služieb zo zahraničia,“ uviedol. Poslanec Smeru Tibor Gašpar, ktorý vedie brannobezpečnostný výbor, povedal, že na budúci týždeň zvolajú zasadnutie, aby sa zaoberali bezpečnostnou situáciou. „Pod vážnejším stavom si viem predstaviť len vojnu alebo masívny teroristický útok,“ vyhlásil.

6. Ako bude fungovať vláda?

Kaliňák cez víkend uviedol, že vláda bude pokračovať v štandardnom režime a tempe, ktoré určil premiér Fico. Počas osobného rozhovoru, ktorého detaily minister obrany nechcel zverejniť, rozoberali aj fungovanie vlády. Vicepremiér potvrdil, že vláda bude pokračovať podľa nastaveného programu. Na budúci týždeň zasadne minimálne dvakrát, osobitne pre rokovanie k eurofondom. „Blíži sa termín predkladania zákonov v parlamente, čiže štát musí fungovať ďalej,“ načrtol.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Robert Kaliňák Minister obrany Robert Kaliňák informoval spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom o bezpečnostnej situácii na Slovensku.

„Dali sme si niekoľko inštrukcií smerom k tomu, akým spôsobom má postupovať vláda, ako má ďalej fungovať štát. Samozrejme, hlavná časť rozhovoru je o zdravotnom stave,“ ozrejmil. „Slovensko musí každý deň vstávať a pracovať, fungovať ďalej. Tak k tomu bude pristupovať aj vláda, parlament a vládna koalícia,“ uviedol. Premiérovi preto dávajú čas na zotavenie, keďže je aj naďalej slabý. „My si zoberieme na starosť to, čo je našou úlohou. On nastavil všetky naše smerovania, to, čo presne máme robiť. Máme všetky nástroje v rukách, a tak budeme fungovať,“ dodal.

7. Ako bude fungovať NR SR?

Čo sa týka situácie v Národnej rade SR (NR SR), tá by mala zasadať v utorok od deviatej ráno. „Musíme počkať, aby stav premiéra bol určite stabilizovaný a v poriadku. Vtedy začne aj Národná rada SR,“ povedal líder SNS Andrej Danko. Pred prerušením schôdze rokovali poslanci na mimoriadnej schôdzi o novom zákone o telerozhlase. Na margo toho, či by zatiaľ nemali poslanci a vláda stiahnuť niektoré kontroverzné zákony, aby sa spoločnosť ďalej nepolarizovala, uviedol, že vláda a koalícia majú právo predkladať zákony a druhá strana má právo sa vyjadrovať. „My určite svoje zákony meniť nebudeme. My máme na to legitímne právo. Boli sme zvolení a nemyslím si, že to je ten prístup, ktorý pomôže spoločnosti,“ povedal líder SNS.

Majerský: „Zošnurovať“ médiá neho nie je najlepší spôsob, so sebareflexiou musíme začať od seba Video Zdroj: TV Pravda

„Nerobíme nič nezákonné. My predkladáme zákony, ktoré chcú od nás naši voliči, a myslím si, že je to len zneužitie tejto udalosti zo strany opozície, aby si politicky pomohla,“ dodal. Líder KDH Milan Majerský dodal, že v parlamente by sa mali aktuálne riešiť štyri zákony. „Mal by to byť medveď, náletové dreviny, sieťová regulácia a myslím, že RTVS. Pán podpredseda vlády Žiga požiadal predstaviteľov politických strán, neviem, či už stihol obvolať všetkých, aby sme boli naozaj rozumní v diskusných vystúpeniach v Národnej rade SR. Pokiaľ môžeme, aby sme obmedzili aj faktické poznámky,“ uviedol líder KDH s tým, že v hnutí budú ústretoví, ale konštruktívna kritika chýbať nebude.

„Nie so všetkým, čo je predložené, súhlasíme, ale budeme sa snažiť prinášať pokoj aj do parlamentu,“ hovoril. Na rozdiel od Danka si Majerský myslí, že stiahnutie niektorých kontroverzných zákonov by mohlo situáciu aspoň načas upokojiť. „Všetko, čo rozdeľuje spoločnosť, môže priniesť polarizáciu a rozdelenie, a práve tí, ktorí to predkladajú, by si mali uvedomiť, či je ten správny čas a či je to predložené v správnej forme,“ dodal na margo parlamentu.

8. Bude okrúhly stôl?

Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala vo štvrtok spolu so svojím nástupcom Petrom Pellegrinim lídrov politických strán, aby sa stretli za okrúhlym stolom. Nestretlo sa to však s pochopením u všetkých. Smer bol k návrhu rezervovaný, SNS opakovala, že len Fico má právo zvolať okrúhly stôl. Aj preto sa k situácii v nedeľu vyjadril Pellegrini, ktorý je stále lídrom jednej z koaličných strán Hlas. „Ak dnes politická scéna nie je pripravená na vzájomné zmierenie, buďme naň pripravení my všetci. Sme jeden národ, jedno spoločenstvo, jedno Slovensko. A k upokojeniu môže každý z nás prispieť svojím vlastným dielom už dnes,“ uviedol Pellegrini.

Pellegrini o okrúhlom stole: Ešte zrejme nedozrel čas Video Zdroj: Peter Pellegrini

Budúci prezident pripomína, že účelom zvolaného stretnutia parlamentných politických strán mala byť snaha dospieť k dohode na základných pravidlách slušného politického správania a vyzvať svojich voličov na zdržanlivosť a upokojenie. „Posledné dni a tlačové konferencie nám však ukázali, že niektorí politici jednoducho nie sú schopní základnej sebareflexie ani po takejto tragédii. Akoby nepochopili, že práve ich doterajšie kroky, vyjadrenia a nechutné útoky – nie na konkurenčné politické myšlienky, ale na ich nositeľov – zásadne prispeli k napätiu v našej spoločnosti,“ komentoval.

Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že možnosť stretnutia politických lídrov považuje stále za otvorenú. „Je prirodzené, že si jeho príprava vyžaduje nielen čas, ale aj trpezlivosť. V aktuálnej situácii je však najdôležitejšie, aby nastal posun v upokojení situácie. Menej dôležité je, či sa stretnutie uskutoční neskôr, alebo na inom mieste,“ dodala. Kaliňák aj Danko privítali odloženie okrúhleho stola. Minister obrany povedal, že schôdzka lídrov strán po atentáte bol dobrý nápad. „Asi potrebujeme trochu viac času,“ uviedol.

Čítajte viac Heger pre Pravdu: Ako vyzeral špeciálny výcvik premiéra? Okrem ochrancu existuje aj tzv. epizóda

Postupne chce koalícia predstavovať kroky na zmierenie spoločnosti. „Pán novozvolený prezident má pravdu, niektoré politické strany nepochopili situáciu. Predtým, aby sme mohli nastaviť novú úroveň vzťahov v rámci politiky Slovenskej republiky, musíme urobiť komplexnú sebareflexiu spoločnosti, musíme analyzovať to, čo sa stalo,“ povedal minister obrany.

Líder SNS očakával, že sa v utorok stretnutie konať nebude. Poďakoval sa Pellegrinimu, že ustúpil z tejto iniciatívy. Povedal, že momentálne nie je priestor na gestá zmiernenia. Problémom je pre neho najmä opozičné Hnutie Slovensko, ktorému šéfuje Igor Matovič. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zdôraznil, že túto dôležitú iniciatívu víta a stále verí, že uspeje. „Považujem za kľúčové, aby sme zastavili rastúcu vlnu nenávisti, napätia a nevraživosti,“ uviedol.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za chybu zrušenie okrúhleho stola . Líder KDH Milan Majerský uviedol, že hnutie je pripravené zúčastniť sa na každom jednom možnom stretnutí politikov, politických predstaviteľov a činiteľov, ktoré prispejú k upokojeniu na Slovensku. „Boli sme pripravení aj na utorňajšie stretnutie o 14.30 v Pre­zidentskom paláci. Škoda, že to je zrušené,“ uviedol. „Včera to vybavil Igor Matovič,“ reagoval Šutaj Eštok. Dôvodom odkladu okrúhleho stola je aj slovná potýčka medzi Matovičom a Šutajom Eštokom, tí si prostredníctvom videí a e-mailov odkazovali slová, ktoré sa nedajú nazývať zmierom. Hnutie Slovensko označilo Šutaja Eštoka za toho, kto ako súčasť koalície útokmi polarizuje spoločnosť a tým, že nespravil preventívne opatrenia, nechal situáciu zájsť až do štádia, že sa Fico stal terčom atentátnika. Premiér o hrozbe útoku hovoril pred mesiacom. <PE>