SaS vyzvala politické strany skončiť s urážkami a rozoštvávaním spoločnosti

Opozičná SaS vyzvala predstaviteľov politických strán, aby skončili s útokmi, urážkami a rozoštvávaním spoločnosti, ktoré pokračujú aj po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer). Vyhlásil to predseda SaS Branislav Gröhling. Zároveň ich požiadal, aby prijali pozvanie na stretnutie do Prezidentského paláca, ktoré by mohlo priniesť upokojenie spoločnosti. Vyzval aj na ukončenie osobných útokov na politikov, verejne činné osoby, novinárov, ako aj občanov.