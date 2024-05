Projekt novej martinskej nemocnice za takmer 400 miliónov má staviteľa. Najlacnejšiu ponuku vylúčili

Kmec: Nová nemocnica v B. Bystrici je najväčší investičný projekt v rámci Plánu obnovy Video

Má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 nových lôžok. UNM zverejnila výsledok vyhodnotenia ponúk presne päť mesiacov po tom, čo vo vyhlásenom tendri uplynula lehota na ich podávanie. Pôvodné verejné obstarávanie sa totiž skončilo fiaskom, pretože žiaden uchádzač o projekt neprejavil záujem.

Najlacnejšiu ponuku vylúčili

Víťazná ponuka pritom nebola najlacnejšia. Zvíťazila druhá v poradí od skupiny dodávateľov na čele s firmou ADIFEX za 375 miliónov eur. Ponuka za niečo cez 233 miliónov od zoskupenia AVA-stav, s. r. o. a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. bola vylúčená bez udania dôvodov. V poradí tretia ponuka od firmy Metrostav Slovakia bola vo výške 461,7 milióna eur.

Proces vyhodnocovania bol ukončený 14. mája a aktuálne trvá desaťdňová lehota na podávanie námietok od neúspešných uchádzačov. Ak neúspešní uchádzači podajú námietky, riešiť ich bude Úrad pre verejné obstarávanie, čo môže potrvať minimálne mesiac, prípadne aj ohroziť harmomogram. Hrubá stavba nemocnice bude totiž financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju dokončiť do 30. júna 2026.

Foto: TASR, Erika Ďurčová SR Martin nemocnica univerzitná nová výstavba ZAX Na snímke sprava predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO), minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová počas tlačoveho brífingu k výstavbe novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine 4. novembra 2022.

Víťazná skupina pozostáva z firiem Adifex a.s., HORNEX a.s., DSC a.s. a Sytiq a.s.. Vedúci člen skupiny dodávateľov, firma Adifex, za roky 2020, 2021 a 2022 dosiahla celkový obrat vo výške 166, 22 miliónov eur. Je známa predchádzajúcimi skúsenosťami s výstavbou zdravotníckych zariadení, napríklad hrubou stavbou bratislavskej nemocnice Bory pre PENTA Hospitals SK, prestavby nemocnice : AGEL Levice, nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici, prestavbe chirurgického pavilónu v Ústrednej vojenskej nemocnica Ružomberok, či zhotovením Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia v Martine. Okrem toho je podpísaná aj pod realizáciou polyfunkčného súboru EUROVEA 2 v Bratislave. Firme HORNEX sa podľa vykázaných účtovných údajov darilo o niečo menej – za roky 2020 až 2022 mala obrat 64,85 miliónov eur a podieľala sa napríklad na stavbe EUROPA SHOPPING CENTRUM v Banskej Bystrici.

Problémový projekt

Slovensko sa zaviazalo, že hrubé stavby nemocníc v Bystrici a v Martine musia byť hotové do roku 2026 a následne by sa mali do roku 2028 otvoriť pre prvých pacientov. Projekt však už od prvých iniciatív sprevádzajú omeškania a komplikácie. Zámer novej martinskej nemocnice sa začal oficiálne písať v roku 2018.

Vtedajší premiér Peter Pellegrini (vtedy Smer) sa dohodol s exministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nom. Smer) na tom, že v roku v roku 2026 do nej vstúpi prvý pacient. V tom istom roku sa Penta dohodla so štátom na postavení najväčšej nemocnice. Penta dokázala postaviť a otvoriť Nemocnicu Bory, zo všetkými administratívnymi prekážkami, za päť rokov.

Nemocnica z dielne Penta Hospitals stála 250 miliónov eur a má viac ako 400 lôžok a prvých pacientov privítala v marci 2023. Nová univerzitná nemocnica nemala začiatkom roka ešte ani vysporiadané pozemky.

„Ak hovoríme o hrubej stavbe vo forme hotového zatepleného plášťa a strechy, vrátane okien a sietí vedených v obvodových múroch, tak na to by som si nevsadil žiadne peniaze, že sa to podarí do polovice roka 2026. Stačí sa pozrieť na obidve „staveniská“, ako to tam dnes vyzerá,“ zdôraznil koncom apríla zdravotnícky analytika a riaditeľ inštitútu INEKO Dušan Zachar.

V Martine navyše odchádza momentálne tretina členov projektového tímu výstavby novej univerzitnej nemocnice, na čele s jeho šéfkou po tom, ako ministerka Zuzana Dolinková (Hlas) po nástupe do funkcie na projekte kompletne vymenila vedenie. Ešte predtým, v januári odvolala bez udania dôvodu z funkcie aj riaditeľa UNM Ivana Kocana.

Podľa informácií TV Markíza mal Kocan odísť takpovediac „zo dňa na deň“. Ako riaditeľ UNM bol len na začiatku svojho funkčného obdobia, z piatich rokov zatiaľ stihol odslúžiť iba jeden. „To všetko tiež nie je dobrou správou a zvyšuje to už beztak vysokánske riziko nestihnutia výstavby hrubej stavby do požadovaného termínu,“ upozornil Zachar. Dolinková v tomto kontexte namietla, že personálne výmeny majú za cieľ zefektívnenie manažmentu.

K napredovaniu projektov v gescii rezortu zdravotníctva vyjadrila kritiku aj Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA). Tá na konci apríla predložila vláde správu o pokroku v realizácii plánu obnovy, v ktorej zhodnotila plnenie najkritickejších a výhľadovo najdôležitejších míľnikov k polovici apríla. Medzi ministerstvami, ktoré majú omeškaných míľnikov a problémov s implementáciou opatrení, je aj Dolinkovej úrad.

„Pri projekte výstavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine je potrebné aktualizovať harmonogram prípravy projektu, stabilizovať projektový tím a zabezpečiť jeho adekvátne personálne a expertné kapacity,” odporúča NIKA. Následne by malo ministerstvo zdravotníctva na základe podkladov od vysúťaženého zhotoviteľa stavby podniknúť adekvátne opatrenia pre včasné zrealizovanie projektu.