Šimečka pre Pravdu: Spojiť sa musíme všetci. Čaputová nateraz okrúhly stôl zrušila, ako bude pokračovať NR SR?

Rokovanie za okrúhlym stolom, na ktoré minulý týždeň vyzvala súčasná prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini, sa v utorok zrejme konať nebude. „V tejto chvíli to vyzerá tak, že sa to odkladá. Mrzí ma to a považujem to za nešťastné, lebo tá iniciatíva bola dobrá a veľmi dôležitá v tomto momente, aby sme spoločne ako politickí lídri jednak odsúdili atentát a politické násilie vôbec,“ povedal pre Pravdu líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Otázne je aj to, ako bude teraz fungovať parlament a či poslanci zmiernia rétoriku. Spoločný postup opozície podľa neho nemá zmysel, spojiť sa musia všetci lídri.

Stretnutie malo podľa neho ukázať, že aj napriek rozdielnym politickým názorom dokážu viesť politickú súťaž slušne a bez nenávisti.

Šimečka v rozhovore pre Pravdu o aktuálnej situácii Video Zdroj: TV Pravda

Vinník je vo väzbe a je to atentátnik

„Je mi ľúto, že niektoré politické strany sa rozhodli nezúčastniť sa, tým pádom sa to odkladá, ale stále verím, že iniciatíva bude napokon úspešná, a že to stretnutie bude môcť prebehnúť možno už s Robertom Ficom. Dúfam, že sa čo najskôr zotaví,“ pokračoval. Ak by sa mali stretnúť len opozičné strany, myslí si, že by to nemalo takú symboliku, ako keby sa za jeden stôl posadili zástupcovia z celého politického spektra.

Čítajte viac Fico vystúpil z tieňa ohrozenia života. Atentátnik nemusel byť tzv. osamelým vlkom: Čo bude ďalej?

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok informovala, že vzhľadom na vyjadrenia politikov v médiách sa zajtrajší okrúhly stôl neuskutoční. „Prezidentka je naďalej presvedčená, že najdôležitejšie je upokojiť spoločenskú situáciu a rešpektuje, že si to vyžaduje nielen čas, ale aj trpezlivosť,“ informovala prezidentská kancelária. O aktuálnej situácii sa v rámci opozície zhovára PS najmä s KDH a SaS. „Ak chceme deeskalovať situáciu a prispieť k upokojeniu a zníženiu napätia, tak je dôležité sa stretnúť naprieč spektrom a ponad dvoma tábormi,“ podotkol. Šimečka pripomenul, že navrhli, aby sa na sto dní politické strany a ich predstavitelia zdržali vzájomných útokov, obviňovania z koalície smerom k opozícii, médiám a občianskej spoločnosti.

„Nie je to tak, voči tomu sa treba ohradiť. Ten, kto je vinníkom sedí vo väzbe a je to atentátnik,“ vyjadril sa predseda hnutia. PS po atentáte ako prvá strana prerušila kampaň do volieb do Európskeho parlamentu. Zrušilo nielen verejné akcie, ale aj sponzorované príspevky v online priestore. Šimečka predpokladá, že s postupným zlepšovaním zdravotného stavu premiéra sa postupne navrátia ku kampani všetky politické strany. „Predpokladám, že minimálne verejné stretnutia a debaty budú utlmené, ale inak zrejme od nejakého bodu začne kampaň znovu fungovať,“ priblížil podpredseda parlamentu.

Bude NR SR rokovať?

Či zajtra bude Národná rada SR (NR SR) rokovať, je zatiaľ otázne. Predseda poslaneckého klubu strany Smer Ján Richter bude odporúčať, aby Národná rada SR v utorok pokračovala v rokovaní. Prerokovať by sa mali body, ktoré sú rozdiskutované. Poslanec Richter sa súčasne nevedel vyjadriť k tomu, či predseda vlády Robert Fico dal súhlas na pokračovanie rokovania v parlamente. „Je o to všeobecný záujem u koaličných partnerov a ja osobne som presvedčený, že aj u Roberta, aby sa táto schôdza dokončila. Sú tu pragmatické dôvody, tá televízia, keď má ísť do druhého čítania v júni, tak teraz musí prebehnúť prvé čítanie. Pri skrátených konaniach ide o objektívny dôvod, aby boli čím skôr prijaté,“ uviedol Richter.

Dolinková: Stav premiéra ešte nie je dobrý, napriek tomu, že je stabilizovaný Video Zdroj: TASR

Súčasne chce koalícia predložiť uznesenie, ktoré sa bude týkať atentátu na predsedu vládu. Uznesenie by malo podľa Richtera pomenovať, čo sa stalo a taktiež pomenovať isté východiská, ako takýmto situáciám predísť a zabrániť. Opozičné KDH podporuje aj stiahnutie niektorých kontroverzných zákonov z rokovania parlamentu. „Je to to najmenej, čo môžeme ako opozícia a koalícia v súčasnej situácii urobiť,“ uviedol predseda strany Milan Majerský.

V pondelok popoludní by sa mala konať koaličná rada, kde sa má riešiť nielen ďalší postup koalície, ale aj možná zmena mediálnych zákonov. „Pán podpredseda vlády Peter Žiga požiadal predstaviteľov politických strán, neviem, či už stihol obvolať všetkých, aby sme boli naozaj rozumní v diskusných vystúpeniach v Národnej rade SR. Pokiaľ môžeme, aby sme obmedzili aj faktické poznámky,“ uviedol líder KDH s tým, že v hnutí budú ústretoví. „Samozrejme, konštruktívna kritika tam bude, lebo nie so všetkým, čo je predložené, súhlasíme, ale budeme sa snažiť prinášať pokoj aj do národnej rady,“ hovoril.

Líder SaS Gröhling predpokladá, že v utorok ráno bude poslanecké grémium a následne má pokračovať rokovanie aktuálnej schôdze NR SR. „Počkáme na vyjadrenie koalície, čo sa týka zajtrajšieho dňa, aj čo sa týka stretnutia u prezidentky,“ uviedol.

Líder PS uviedol, že okrem osobných útokov a obviňovaní by bol rád, keby sa politické strany vedeli aspoň na nejaký čas zdržať aj tých kontroverzných návrhov, ktoré polarizujú spoločnosť. „Zdá sa mi, aspoň tak to čítam posledné hodiny a dni, že na niečo také nie je vôľa a rešpektujem to,“ povedal. V prípade výzvy Petra Žigu, aby poslanci obmedzili počas rokovania Národnej rady SR faktické poznámky ešte PS nemá jasné stanovisko. „Uvidíme. Budeme mať dnes (pondelok, 20. mája, poz. red.) poslanecký klub pred zajtrajším pokračovaním rokovania parlamentu. Som pripravený sa rozprávať. Mimochodom, k tomu mohlo smerovať aj to stretnutie v paláci, ako upokojiť situáciu aj v Národnej rade SR. Ak sa nemýlim, tak tomu iniciatíva pána Žigu smerovala,“ uviedol.

Šutaj Eštok: Vyšetruje sa aj verzia, že páchateľ nebol osamelý vlk Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Na druhej strane si myslí, že ak politické strany vyzvú na upokojenie, neznamená to, že by sa mali vzdať opozičnej práce, ktorá je kľúčová pre fungovanie demokracie. „To sa týka práva na nesúhlas, kritiku, aj ostrú kritiku, ale bez nenávisti a osobných invektív,“ skonštatoval.

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko na margo toho, či by aspoň zatiaľ nemali poslanci a vláda stiahnuť niektoré kontroverzné zákony, aby sa spoločnosť nepolarizovala ďalej, uviedol, že vláda a koalícia má právo predkladať zákony a druhá strana má právo sa vyjadrovať. „My určite svoje zákony meniť nebudeme. My máme na to legitímne právo. Boli sme zvolení a nemyslím si, že to je ten prístup, ktorý pomôže spoločnosti,“ povedal líder SNS.

„Nerobíme nič nezákonné. My predkladáme zákony, ktoré chcú od nás naši voliči a myslím si, že je to len zneužitie tejto udalosti zo strany opozície, aby si politicky pomohli,“ dodal. Majerský dodal, že v parlamente by sa mali aktuálne riešiť štyri zákony – o medveďoch, náletových drevinách, sieťovej regulácii a telerozhlase. Pred prerušením schôdze rokovali poslanci o novom zákone o STVR. Na rozdiel od Danka si Majerský myslí, že stiahnutie niektorých kontroverzných zákon by mohol situáciu aspoň na čas upokojiť. „Všetko, čo rozdeľuje spoločnosť, môže priniesť polarizáciu a rozdelenie, a práve tí, ktorí to predkladajú, by si mali uvedomiť, že či je ten správny čas a či je to predložené v správnej forme,“ uviedol.

Na okrúhly stôl zatiaľ nenastal čas

Sloboda a solidarita (SaS) označila zrušenie okrúhleho stola za chybu. Predseda liberálov Branislav Gröhling v pondelok zopakoval, že atentát na premiéra ostro odsudzuje a Slovensko aktuálne stojí na križovatke. Strany požiadal, aby prijali pozvanie na stretnutie do Prezidentského paláca, ktoré by mohlo priniesť upokojenie spoločnosti.

Danko: Okrúhly stôl by mali absolvovať predstavitelia médií a vládnej koalície Video Zdroj: TV Pravda

Gröhling uviedol, že SaS je pripravené na stretnutie ísť. Pôvodne sa malo konať v utorok okolo pol tretej. „V tomto čase musíme nájsť spôsob, ako spolu komunikovať a ako upokojiť situáciu a spoločnosť,“ povedal. Na stretnutie je pripravené aj KDH. „Teraz musíme všetci začať od seba a urobiť všetko pre zmierenie a upokojenie našej spoločnosti,“ uviedlo hnutie. Líder KDH Milan Majerský ešte v nedeľu uviedol, že je škoda, ak sa stretnutie zruší. „Možno niektorým politikom bude ešte potrebné dať nejaký čas, ale Kresťanskodemo­kratické hnutie je pripravené ísť na akékoľvek podobné stretnutia,“ povedal.

Šéfa SaS prekvapilo, že koaličné strany odmietajú pozvanie od „svojho“ prezidenta. „To je aj signál koaličných strán, ako vnímajú demokraticky zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Je mi to veľmi ľúto, že sa k situácii takto postavili,“ uviedol. Kritizoval, že v nenávistnej rétorike pokračujú aj líder SNS Andrej Danko či Ľuboš Blaha.

Majerský: „Zošnurovať“ médiá neho nie je najlepší spôsob, so sebareflexiou musíme začať od seba Video Zdroj: TV Pravda

„Preto by som poprosil Roberta Kaliňáka či Petra Pellegriniho, aby Danka upokojili, pretože táto situácia ničomu neprospieva,“ dodal. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) v nedeľu na margo Dankových vyjadrení uviedol, že „každý sme upečený z nejakého cesta“. „Andrej Danko je človek, ktorý politiku prežíva naozaj od srdca a emotívne. Myslím si, že všetci sme zasiahnutí tým, čo sa stalo v stredu. Verte mi, že ja osobne extrémne, ale každý má nejaký svoj prejav, akým to dáva von. Nie som učiteľ, aby som niekoho cvičil, čo má robiť,“ reagoval Kaliňák v nedeľu.

„Andrej Danko je predsedom absolútne nezávislej politickej strany, je súčasťou koaličnej rady. Rešpektujem ho, lebo ja nie som predseda politickej strany. Som rád, že so mnou diskutuje a určite pri výmene názorov si rôzne veci povieme a určite ho o to poprosím,“ povedal v nedeľu s tým, že incident sa stal len pred pár dňami a aj on sa v prejave ovláda, lebo si uvedomuje zodpovednosť.

Líder SNS Andrej Danko niekoľkokrát zopakoval, že na stretnutie pôjde, ak mu to odporučí premiér Robert Fico (Smer). Zrušenie okrúhleho stola preto očakával. „Po prvé, musíme počkať, aby stav premiéra bol určite stabilizovaný a v poriadku. Považujem za unáhlené, aby prezidentka Čaputová volala za jeden stôl zástupcov strán a šialencov ako Matovič,“ reagoval líder SNS. „Pre mňa jediný človek, s ktorým sa o tom budem baviť, a naozaj to dodržíme, je Robert Fico. Robert Kaliňák nám dáva informácie, ale aj Robert Kaliňák, keď som včera s ním hovoril, povedal, že mnohé veci chcú čas a že sa určite stretneme,“ uviedol líder SNS. Aká je teda predstava SNS o politickom zmierení? „V prvom rade je predstava SNS o tom, že Smer, Hlas a SNS si sadnú a v prvom rade je tu otázka, že ten, kto môže zvolávať stoly alebo odpúšťať je asi Robert Fico. Ani jeden z vás ste náboj v tele nemali, takže nechcite odo mňa vyjadrenia,“ reagoval.

Matovičove hnutie ako problém?

Zdá sa, že pri spoločnom rokovaní bude najväčším problémom hnutie Slovensko Igora Matoviča. Práve s ním má problém väčšina koaličných predstaviteľov a olej do ohňa prilialo aj jeho vyjadrenie z víkendu, v ktorom vyzval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas), aby odstúpil. „Neexistuje väčší dôkaz neschopnosti ministra vnútra, ako to, že nedokázal zabezpečiť ochranu vlastného premiéra,“ uviedol.

Pellegrini o okrúhlom stole: Ešte zrejme nedozrel čas. Ak nie sú pripravení politici, buďme aspoň my všetci Video Zdroj: FB

Kritizoval, že napriek tomu, že premiér o možnom útoku hovoril, neboli urobené preventívne opatrenia. Hnutie okrem toho vyzvalo vládu, aby stiahla aj „škodlivý zákon o RTVS, ktorý polarizuje spoločnosť“. Vyzývame tiež vládnu koalíciu, aby prejavila konkrétnymi činmi snahu o upokojenie spoločnosti. Nie je prípustné, aby predkladala na rokovanie NR SR zákony, ktoré burcujú spoločnosť,“ uviedlo hnutie. „Môžeme mať rôzne politické názory, ale v politike sa má bojovať argumentami, faktami a ideami, nie päsťami a zbraňami. Prajeme premiérovi skoré uzdravenie,“ hovoril Matovič.

„Po dnešnej tlačovej konferencii OĽaNO som však pochopil, že príčiny, ktoré k tomuto napätiu dlhodobo viedli, tak skoro nepominú. Dnes sme v priamom prenose videli, prečo je Slovensko rozdelenou a krvácajúcou krajinou,“ reagoval na sociálnej sieti Šutaj Eštok, ktorý sa vyjadril k Matovičovi v krátkosti aj na tlačovej konferencii.

Čítajte viac Hamran: Uniknuté video s atentátnikom natočil príslušník úradu pre ochranu ústavných činiteľov a posunul ho nadriadeným

„Včera to vybavil Igor Matovič. On ukázal, že nie je pripravený si sadnúť ako normálny človek za rokovací stôl a že si nič neuvedomil,“ reagoval na margo zrušenia okrúhleho stola minister vnútra. „Neuvedomil si, že práve jeho politika, ktorá prišla do parlamentu a do slovenskej politiky v roku 2010 nás dostala tam, kde sme dnes. Pokiaľ si to tento človek neuvedomil, asi ešte politické strany nie sú natoľko dozreté, aby boli schopné si za ten stôl sadnúť,“ povedal s tým, že iniciatívu víta a Hlas bol pripravený si za stôl sadnúť.

„My sme podali ruku a tá bola opľutá. My vyzývame na deeskaláciu napätia, ale tá vznikne tak, že niekto bude pokračovať v tom, čo tu robí už takmer 12 rokov, že prináša zlo, žlč, nenávisť do slovenskej politiky a to robí Igor Matovič,“ povedal s tým, že líder hnutia Slovensko podľa neho ukázal, že sa s ním za jedným stolom sedieť nedá. „Každý sme nejaký a každý nejako hovorí. Ale poďme sa pozrieť na Igora Matoviča, ktorého to neprestalo baviť ani teraz,“ dodal Kaliňák.

Hnutie Slovensko neskôr reagovalo tlačovou správou, že predstavitelia Hlasu verejne zvolali okrúhly stôl, no v tom istom čase tajne ponúkli opozícii „dohodu“. „V prípade, ak opozícia bez akýchkoľvek protestov bude akceptovať zmenu zákona o RTVS, vládna koalícia „nateraz“ nepristúpi k iným zmenám zákonov so snahou zaviesť na Slovensku totalitné praktiky po vzore Ruska,“ uviedlo hnutie.