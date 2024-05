Čaputová: Stretnutie lídrov parlamentných strán nebude

Plánované spoločné stretnutie prezidentky Zuzany Čaputovej a zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho so zástupcami parlamentných strán sa vzhľadom na medializované vyhlásenia niektorých lídrov v utorok popoludní neuskutoční.

Pellegrini o okrúhlom stole: Ešte zrejme nedozrel čas Video

Prezidentka je naďalej presvedčená, že najdôležitejšie je upokojiť spoločenskú situáciu a rešpektuje, že si to vyžaduje nielen čas, ale aj trpezlivosť, uviedli z kancelárie prezidentky.

Spoločné vyhlásenie Čaputovej a Pellegriniho Video

Po atentáte na premiéra pozvali prezidentka a jej zvolený nástupca lídrov všetkých parlamentných strán na stretnutie s cieľom upokojiť situáciu a odmietnuť násilie. Pellegrini cez víkend informoval, že na tzv. okrúhly stôl ešte zrejme nedozrel čas. Rovnako to vidí aj podpredseda Smeru Robert Kaliňák, ktorý ideu stretnutia ocenil. Šéf SNS Andrej Danko reagoval, že by bolo falošné hovoriť o tom, že stretnutie by zmierilo spoločnosť. Hlas aj opozičné strany boli pripravené prísť na stretnutie.

Čítajte viac Danko: Za okrúhly stôl by si mali sadnúť médiá a vládna koalícia. Líder SNS avizuje nové pravidlá aj mediálny úrad