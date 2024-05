Bývalí premiéri pre Pravdu: Strelec pred domom, žiletka, nábojnica i vyhrážky smrťou. Agresivitu treba odstrániť

Kým doteraz to ostalo len pri vyhrážkach či nábojniciach v obálke, stredajší atentát zmení Slovensko navždy.

Žiletka, nábojnice a vyhrážky

Pravda kontaktovala všetkých bývalých premiérov. S Vladimírom Mečiarom sa nám spojiť nepodarilo a Peter Pellegrini a Mikuláš Dzurinda bezpečnosť či minulé incidenty bližšie komentovať nechceli. Igor Matovič sa do uzávierky nevyjadril. „Atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica je hroznou udalosťou, ktorá si vyžaduje najostrejšie odsúdenie. Robertovi Ficovi prajem rýchle a úplné uzdravenie. Zároveň vyzývam všetkých politikov aj nepolitikov, ktorí šíria nenávisť, aby sa nad svojím počínaním vážne zamysleli,“ komentoval Dzurinda.

Radičová pre Pravdu opísala, že incidentov v rokoch 2010 až 2012 zažila niekoľko. „Takýchto incidentov a útokov bolo opakovane a viac. Mali rôznu podobu – od písomných vyhrážok smrťou, poslaním žiletky v liste a podobne až po aktívnu na nábojnicu u mňa doma,“ uviedla. Vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic preto rozhodol o posilnenej ochranke. „Násobilo sa to útokmi a vyhrážkami aj voči mojej dcére. Muselo byť rozhodnuté aj o ochranke pre moju dcéru. Nehovoriac o takých aktivitách ako zavesený obesenec na plote Úradu vlády, podpálenie brány na úrade a podobne. Takýchto incidentov bolo na môj vkus až príliš,“ spomínala Radičová.

V okamihu, keď sa k slovným vyhrážkam pripojila aj nábojnica a žiletka, ochranka premiérky bola posilnená. „Podľa mojej pamäti to trvalo päť mesiacov. Dcéra mala ochranku vyše troch mesiacov,“ uviedla. Posledným premiérom pred nástupom štvrtého kabinetu Roberta Fica bol úradnícky premiér Ľudovít Ódor. Za necelých päť mesiacov v úrade nezažil žiadny fyzický incident. „Chodilo mi, samozrejme, množstvo nenávistných správ – aj vtedy, aj teraz. Nadávky, útoky a podobne,“ uviedol pre Pravdu.

Bezpečnostné opatrenia v jeho prípade posilnené byť nemuseli. „Premiér musí mať pri sebe ochranku neustále. Niekedy som mal tendenciu chodiť aj bez nej, ale vždy ma ľudia z Úradu na ochranu ústavných činiteľov upozornili, že za mňa majú zodpovednosť. Keď ide premiér do davu, musí byť okolo neho ochranka a v krajnom prípade ho chrániť aj vlastným telom,“ opísal. Čo sa týka jeho rodiny, v priamom ohrození nebola, no takisto dostávali vyhrážky.

Hegerova manželka sa takmer stretla so strelcom zo Zámockej

V oveľa horšej situácii sa ocitol bývalý premiér Eduard Heger. V polovici októbra 2022 útočník Juraj K. strieľal pred barom Tepláreň na Zámockej ulici, kde sa stretávali ľudia z LGBTI+ komunity. Obeťou sa stali dvaja mladí muži – Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Útočník neskôr spáchal samovraždu a Generálna prokuratúra SR (GP SR) neskôr prekvalifikovala streľbu na teroristický útok.

Jedným z cieľov strelca bol aj Heger, čo vyšlo najavo až neskôr po útoku. „Nikto netušil, že niečo takéto sa udeje. Až po tom, keď zavraždil dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici a spáchal samovraždu, sme vedeli jeho identitu. Pozerali sme kamerové záznamy, ktoré boli okolo domu,“ povedal v rozhovore pre Pravdu. Okolo Hegerovej bytovky sa pohyboval zhruba trištvrte hodinu.

„V istom momente prišiel a nakukol do nášho vchodu z jednej strany bytovky, ale nevedel sa dostať dnu, keďže ten vchod je iba na čip. Z kamerového záznamu sme videli, že v tom istom čase moja manželka s naším najmladším synom vyšla z opačnej strany. Mali sme božie šťastie, že nevyšla práve tými dverami, lebo to mohlo byť inak. Potom ešte chodil okolo nášho domu a odišiel, čo sme videli aj zo záberov,“ opísal Heger.

Čítajte viac Šimečka pre Pravdu: Spojiť sa musíme všetci. Čaputová nateraz okrúhly stôl zrušila, ako bude pokračovať NR SR?

Aj preto musel mať posilnenú ochranku nielen Heger ako premiér, ale aj jeho deti a manželka. „Riešili sme to na Bezpečnostnej rade SR aj s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a taktiež sme riešili materiálne zabezpečenie a odstránenie nejakých nových prvkov,“ uviedol. Ochrankári boli vybavení špeciálnou technikou, ktorú vedia v prípade streľby použiť a chrániť chránenú osobu. „V tomto prípade mi nebola odporučená bezpečnostná vesta, ale zabezpečoval sa vždy aj odchod z domu,“ ozrejmil.

Ani Heger, podobne ako jeho predchodkyňa či nástupca nezažil priame fyzické incidenty. „No slovných útokov a vyhrážok bolo nespočetne,“ uviedol. Kultúra nenávisti sa v niekoľkých posledných mesiacoch zintenzívnila a vyhrážky dostávajú aktuálne viacerí poslanci, ministri či politici. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok cez víkend oznámil, že z vyhrážania a schvaľovania atentátu na premiéra obvinili tri osoby a rozpracovaných majú vyše 90 vyhrážok.

Špeciálny výcvik aj inštruktáž

Radičová, Ódor aj Heger dostali od ochrankárov a riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov inštruktáž a základné školenie, ako sa má chránená osoba správať a v akých situáciách sa môže ocitnúť, aké sú postupné kroky. „Hovorila som priamo s riaditeľom úradu a veľmi detailne. Absolvovala som takéto poučenie,“ uviedla Radičová.

„Keď som nastúpil do úradu, dostal som jasné inštrukcie, ako sa mám ako premiér správať, okrem iného aj v dave ľudí. Nemôžem prezradiť všetko, ale určite sa nesmie robiť nič prekvapujúce alebo nečakané. Ale takéto školenie sa neopakuje pred každou akciou, absolvoval som ho iba raz,“ opísal Ódor. „S ochrancom trávite veľa času, viete s ním prebrať rôzne situácie a vedia vám o tom ešte viac povedať. Informovanosť chránenej osoby je dobrá, aspoň ja som teda bol veľmi spokojný,“ uviedol Heger. Expremiér za vtedajšie hnutie OĽaNO absolvoval okrem inštruktáže aj špeciálny výcvik na krízovú situáciu.

„Bolo to pripravené tak, aby som incident nečakal. Keď som prišiel na cvičisko a predstavovali sa mi jednotliví účastníci cvičenia, tak keď som išiel podať ruku štvrtému, ten na mňa začal kričať a chcel ma napadnúť. Bolo to, samozrejme, zinscenované, pre mňa to bolo prekvapenie. V tom momente už zasahovali ochrancovia z mojej ochranky a viedli ma do auta,“ opísal Heger.

Ochranka ho potom z miesta evakuovala. „Trénovali sme aj evakuáciu pri streľbe, kde chceli vidieť, ako budem reagovať ako chránená osoba. Potom sme trénovali prevoz pri potenciálnom výbuchu výbušniny. Takéto situácie a ďalšie sme trénovali ako chránené osoby,“ dodal na margo špeciálneho výcviku. To, aké bude mať premiér zloženie ochranky, závisí aj od neho. Riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov predstaví premiérovi ochrancov a poskytne mu profil každej osoby.

„V prípade, že daná chránená osoba má záujem o iných ochrancov, treba to riaditeľovi povedať, vedia sa chránenej osobe predstaviť iní. Je to na vzájomnej dohode, korektnosť tam je. Dôležité je, aby to bolo vecou dôvery,“ hovorí bývalý premiér. Dodal, že v teréne je okrem osobného ochrancu aj tzv. epizóda. „Čo sú tiež členovia Ústavu pre ochranu ústavných činiteľov. Znamená to, že polícia a ochrankári z úradu prichádzajú na miesto, vyhodnocujú riziká a zabezpečujú bezpečnosť počas verejných podujatí. Informujú tajnú službu o pohybe politika v danom mieste a lokalite, a taktiež zhromažďujú riziká a aké by sa podnikali kroky,“ uviedol.

Zlom nastal dávno, vyhrážky pokračujú

Čo sa týka vyhrážok, u Hegera sa nič nezmenilo. „Stále mi chodia nenávistné správy a komentáre na sociálnych sieťach a určite nebudem dávať nikomu žiadnu zámienku, aby to prepuklo do surovejších vyhrážok,“ dodal. Podobne je na tom aj Ódor. „Pre mňa je teraz kľúčové hľadať cesty, ako sa vrátiť späť do normálu. Aj preto v Progresívnom Slovensku navrhujeme politické prímerie. Nikomu nepomôže, keď teraz bude útočiť jedna strana na druhú. Nenávisti je už skrátka príliš,“ dodal.

To, ako atentát zmení Slovensko, bude podľa Hegera závisieť od toho, ako sa budú správať politici. „Na druhej strane si nemyslím, že odpoveďou je mlčať. To v žiadnom prípade. Myslím si, že je dôležité, aby sme pomenovávali veci a predstavovali riešenia. Agresivitu treba z politickej diskusie odstrániť a ukazovať prstom na niekoho iného nikomu nepomôže. Preto je dôležité, aby sa predstavili riešenia,“ uviedol.

Veľkým zlomom pre Slovensko bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a stredajší atentát na jedného z najvyšších ústavných činiteľov – premiéra Fica je jednoznačne vrcholom polarizácie na Slovensku. Tá sa však v našej spoločnosti začalo už dávno. Podľa Radičovej nastal zlom v nástupe populizmu, čo pre Slovensko znamená obdobie vzniku samostatného štátu.

„Toto sú prejavy ľavicovej alebo pravicovej populistickej politiky. Ona rozdeľuje na my a oni. Obe vytvárajú nepriateľa. Hlavný nástroj populizmu je polarizácia. Nástup týchto populistických strán a ich zastúpenie vo vláde my máme vlastne od vzniku samostatného Slovenska, pretože HZDS bolo typickou pravicovou populistickou stranou,“ dodáva Radičová.