Danko chce poznať čísla do médií. Nevieme, komu zavolať, ak o nás napíšete klamstvá, posťažoval sa

Podľa rétoriky Smeru je, po atentáte na premiéra a po ich verejnom ospravedlnení, teraz lopta na strane opozície a médií. Šéf poradcov premiéra Erik Kaliňák (Smer) priznal, že za skutok môže jednotlivec, no z vyhecovania útočníka a za údajné prekrúcanie reality viní opozíciu a médiá a pýta sa, na základe čoho sa pacifista rozhodol zobrať do ruky zbraň a išiel zabiť premiéra.

Danko o kontrole médií a virtuálneho priestoru Video

Tému vplyvu médií na útok neobchádzajú ani národniari. Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vidí po minulej strede príležitosť pozrieť sa bližšie na prsty médiám či prevádzkovateľom sociálnych sietí. Niektorí zástupcovia médií sa podľa neho postavili „do úlohy božstva a rozhodujú o tom, kto je správny“.

Opäť vyhlásil, že dúfa, že štát bude schopný kontrolovať virtuálny priestor. To znamená obmedzenie diskusných fór, či zriadenie národného mediálneho dohľadu nad youtubom a facebookom. V rámci zákona o médiách chcú národniari vedieť, komu majú volať v prípade, že nájdu klamlivú informáciu v reportáži.

„Ak to bolo klamstvo a ohavnosť, tak jednotliví prevádzkovatelia budú niesť zodpovednosť,“ spresnil Danko. Médiá sa podľa neho ženú za senzáciami a ľuďom ničia životy. No kontrola sa nemá vzťahovať len na mienkotvorné médiá, ale platiť to bude aj pri alternatívnych médiách, pretože Danko chce vedieť, či sú platené z USA alebo Ruska.

Šutaj Eštok: Vyšetruje sa aj verzia, že páchateľ nebol osamelý vlk Video

„Po návrate Roberta Fica začneme s takou prácou v oblasti zákonov. Nebudeme potláčať názor, ale budeme prísne trestať ľudí, ktorí si myslia, že môžu všetko,“ zdôraznil Danko. „Nevieme, kde máme zavolať, keď sa niečo odvysiela. Na koho sa má občan obrátiť ak napíšete klamstvá,“ pýtal sa Danko. Pripomenul, že predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliak (nom. SNS) nevedel, kam má volať, keď mu zablokovali účet na sociálnej sieti.

Preto dúfa, že na Slovensku vznikne inštitúcia, ktorá bude korigovať rozhodnutia internetových gigantov. Kontrola virtuálneho priestoru však nie je všetko, čo má SNS nachystané. Tiež chce chrániť digitálnu stopu a to, ako s ňou sociálne siete narábajú. Podobné opatrenia rieši dlhodobo aj Európsky parlament, ktorý je v mnohých otázkach na nadnárodné spoločnosti prikrátky.