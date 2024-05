Parlament funguje ďalej. Keby prestali pracovať, podľa Kaliňáka by atentátnik vyhral

Po tom, čo bol spáchaný atentát na premiéra, sa parlament náhle uzavrel. Prerušili sa aktuálne schôdze, pred Národnou radou pribudli ochrankári so samopalmi a zakázali sa návštevy. O niekoľko dní neskôr, v utorok, sa však do budovy život vrátil. Koalícia na čele s klubom Smeru oznámila, že treba pracovať a rokovania musia pokračovať ďalej.

„Nepodarilo sa mu možno pripraviť o život predsedu vlády, ale bol by úspešný v tom, že nesúhlasí s výsledkami volieb. A keby sme prestali, ten atentát by bol úspešný,“ podotkol zastupujúci predseda vlády Robert Kaliňák (Smer). Uviedol, že výnimočný stav nevyhlásila vláda preto, aby sa Slovensko posunulo ďalej a aby neboli obmedzené práva ľudí. Kaliňák však zároveň kritizoval médiá za tvrdenia, že pokračovaním rokovania parlamentu sa zvyšuje napätie – podľa Kaliňáka je potrebné, aby život išiel ďalej a vláda sa útokom nenechala zastrašiť.

Podľa rétoriky Smeru je teraz teda pomyselná lopta na strane opozície a médií. Šéf poradcov premiéra Erik Kaliňák (Smer) priznal, že za skutok môže jednotlivec, no z vyhecovania útočníka a údajného prekrúcania reality viní opozíciu a médiá. Zdôvodňoval to zamyslením sa, na základe čoho sa pacifista rozhodol zobrať do ruky zbraň a išiel zabiť premiéra. Následne podopieral svoje argumenty čítaním úryvkov z článkov a kritizoval komentátorov, že svojimi príspevkami burcovali verejnosť. Rovnako naznačil nespokojnosť, že zo strany médií nezaznelo ospravedlnenie.

Ospravedlnenie

Kým vicepremiér Kaliňák považuje za kľúčové, že štát dokazuje, že aj po atentáte je schopný pracovať ďalej, z opozície sa ozývajú hlasy, ktoré nabádajú na upokojenie situácie utíšením legislatívnej smršte vládnej koalície.

„Ja osobne nepovažujem za úplne šťastné, že sa teraz pokračuje ďalej. Na jednej strane rozumiem legitímne tomu argumentu, že je na mieste, aby štát pokračoval. Ale myslím si, že by skôr parlamentu prospela teraz nejaká prestávka,“ ozrejmila poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Parlament má aktuálne na programe kontroverzný zákon o RTVS a podľa Kolíkovej by spoločnosti prospelo, aby sa tesne po atentáte politici nehádali.

Ako prvý bod programu prvej schôdze po útoku na premiéra bolo prijatie uznesenia o odsúdení atentátu. Podľa politológa Radoslava Štefančíka je to správne politické gesto. „O úprimnosti špekulovať nebudem, čas ukáže, ako veľmi úprimne to myslia. Čo sa týka ospravedlnenia, povedal by som, že jeden druhému. Ideálne by bolo, keby si Igor Matovič sadol vedľa Ľuboša Blahu a desať minút by začali pred kamerami diskutovať o pozitívach toho druhého,“ pripomenul.

Po odsúdeniahodnom čine však z úst politikov zaznievalo, že na vine sú médiá, ktoré mali útočníka vyhecovať. Štefančík si však nemyslí, že sa to dá len tak zovšeobecniť. „Navyše, vládni politici opakujú názvy troch či štyroch médií. Keby si však niekto urobil analýzu alternatívnych médií, teda tých, ktoré vládne politici spravidla chvália, až potom by bolo jasné, kto tu šíri nenávisť. O týchto médiách je paradoxne ticho,“ podotkol. Napriek tomu vyzdvihuje prístup Smeru, ktorý predstúpil pred kamery a ospravedlnil sa. „V tomto momente je to mimoriadne silné gesto. Ako však poznám slovenskú politickú kultúru, čochvíľa sme tam, kde sme boli nedávno,“ dodal.

Dankova kontrola internetu

Tému obviňovania médií za vplyv na útok nevynechávajú ani národniari. Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) vidí po minulej strede príležitosť pozrieť sa bližšie na prsty médiám či prevádzkovateľom sociálnych sietí. Niektorí zástupcovia médií sa podľa neho postavili „do úlohy božstva a rozhodujú o tom, kto je správny“. Opäť vyhlásil, že dúfa, že štát bude schopný kontrolovať virtuálny priestor. To znamená obmedzenie diskusných fór či zriadenie národného mediálneho dohľadu nad platformami youtube a facebook. V rámci zákona o médiách chcú národniari vedieť, komu majú volať v prípade, že nájdu klamlivú informáciu v reportáži.

„Ak to bolo klamstvo a ohavnosť, tak jednotliví prevádzkovatelia budú niesť zodpovednosť,“ spresnil Danko. Médiá sa podľa neho ženú za senzáciami a ľuďom ničia životy. No kontrola sa nemá vzťahovať len na mienkotvorné médiá, ale platiť to bude aj pri alternatívnych médiách, pretože Danko chce vedieť, či sú platené z USA, alebo z Ruska.

„Po návrate Roberta Fica začneme s takou prácou v oblasti zákonov. Nebudeme potláčať názor, ale budeme prísne trestať ľudí, ktorí si myslia, že môžu všetko,“ zdôraznil Danko. „Nevieme, kde máme zavolať, keď sa niečo odvysiela. Na koho sa má občan obrátiť, ak napíšete klamstvá,“ pýta sa Danko. Pripomenul, že predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliak (nom. SNS) nevedel, kam má volať, keď mu zablokovali účet na sociálnej sieti. Preto dúfa, že na Slovensku vznikne inštitúcia, ktorá bude korigovať rozhodnutia internetových gigantov. Kontrola virtuálneho priestoru však nie je všetko, čo má SNS v talóne. Chcú tiež chrániť digitálnu stopu a to, ako s ňou sociálne siete narábajú.

Podobné opatrenia rieši dlhodobo aj Európsky parlament, ktorý je ale v mnohých otázkach na nadnárodné spoločnosti prikrátky.