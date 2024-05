Otázka komplicov atentátnika je otvorená. Jeho profil na Facebooku vymazala Meta, ale obsah bol podľa Šutaja Eštoka zmazaný skôr

Polícia naďalej pracuje aj s verziou, že atentátnik mal komplicov. Naznačil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v televízii ta3. Povedal, že sa javí, že nešlo o jedného útočníka. Spoločnosť Meta, ktorá vlastní Facebook, vymazala podľa Aktualít atentátnikov profil na sieti, ale podľa ministra sa s obsahom manipulovalo ešte pred týmto vymazaním. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka napriek priaznivej prognóze je Ficov stav stále veľmi vážny, zranenia komplikované a viacnásobné, prevoz z Banskej Bystrice nie je plánovaný.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) a minister obrany Robert Kaliňák (Smer) v nedeľu na tlačovej besede po zasadnutí Bezpečnostnej rady informovali o tom, že polícia pracuje aj s verziou, že u atentátnika nešlo o samostatný čin „osamelého vlka“, nakoľko po útoku na premiéra Roberta Fica (Smer) mal do dvoch hodín vymazanú komunikáciu na sociálnej sieti Facebook.

Spoločnosť Meta, ktorá Facebook prevádzkuje, pre portál Aktuality.sk potvrdila, že v noci po útoku vymazala profil Jána Cintulu. Firma k tomuto kroku pristúpila pre porušenie pravidiel o nebezpečných jednotlivcoch a následne po vymazaní účtu informovala o tejto skutočnosti Radu pre mediálne služby.

Šutaj Eštok: Vyšetruje sa aj verzia, že páchateľ nebol osamelý vlk Video

„Dve hodiny po spáchaní skutku mal páchateľ vymazanú všetku facebookovú aj komunikačnú históriu a neurobil to on a zrejme ani jeho manželka. Na základe tejto operatívnej informácie pracujeme aj s možnosťou, že za trestným činom je skupina osôb. Hovorím to aj na základe spravodajských informácií, ktoré nám boli poskytnuté,“ uviedol už v nedeľu Šutaj Eštok. V utorok v relácii ta3 zopakoval, že k vymazaniu údajov došlo pred vymazaním profilu.

„My sme v nedeľu informovali, že v deň spáchania atentátu, niekoľko pár hodín po spáchaní tohto trestného činu, došlo k vymazaniu konverzácie. Dnes médiá prišli s tým, že na druhý deň bol zmazaný profil. To je všetko – aby sme si rozumeli,“ uviedol Šutaj Eštok. Požiadal médiá, aby nevynášali predčasné súdy a nekonšpirovali. Uviedol, že k prípadu sa viac vyjadrovať nemôže, pretože ide o živý spis, ale že sa „javí, že nešlo o jedného útočníka“.

Šimečka: Atentát na Fica nie je bianko šek na okresávanie slobody médií alebo občianskej spoločnosti Video

K útoku na premiéra došlo v stredu 15. mája po výjazdovom zasadnutí vlády v Handlovej, keď Juraj Cintula na Fica päťkrát vystrelil. Premiér následne absolvoval päťhodinovú operáciu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici a je vo vážnom stave. Útočníka na mieste zadržali. Polícia ho následne obvinila z úkladnej vraždy z pomsty na chránenej osobe v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 25 rokov väzenia až doživotie. Špecializovaný trestný súd ho v sobotu 18. mája vzal do väzby.