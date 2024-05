Kaliňák: Odhadnúť, kedy sa Fico zotaví, ešte nie je možné. Uznesenie je malý, ale viditeľný krok. Poďme na ňom stavať

Kaliňák: Uznesenie je malý krok, ale rozhodne viditeľný a poďme na ňom stavať základy Video Zdroj: TV Pravda

Kaliňáka sme sa pýtali:

kto Fica zastúpi na summite o Ukrajine,

či sa týždeň po atentáte zmenila nálada medzi politikmi,

ako si podelili s vicepremiérmi Ficovu agendu,

či majú dáta zo zmazaného profilu páchateľa.

Budúci týždeň máte odletieť do Izraela, aby ste tam prebrali detaily nákupu protivzdušnej obrany. Odkladá sa táto cesta vzhľadom na aktuálnu situáciu alebo pôjdete?

Ešte sme nemenili tento program, pretože, ako som už viackrát povedal, pondelok je pre mňa ešte veľmi ďaleko. Deň rátame na hodiny, pracujeme v podstate nepretržite. Myslím, že sa touto otázkou budeme zaoberať podľa situácie, aký vývoj bude niekedy vo štvrtok. Každý z nás má svojho zástupcu, ja mám dvoch štátnych tajomníkov. Máme celý tím, ktorý je kompletne pripravený. Štát nestojí na jednom ministrovi obrany. Každý je zastupiteľný. Podstatné je, ako predseda vlády povedal, jednoznačne „toto a toto“ vykonať. Takto máme nastavené tempo, programové vyhlásenie vlády a ďalšie zákony. Všetko pokračuje. Keby som to chcel veľmi zľahčiť, poviem jednoducho, že každý z nás má možnosť vypadnúť na niekoľko týždňov z pracovného procesu, či už pre zdravotné, alebo iné podmienky. Toto bol brutálny zásah, to je jasné. Všetci veríme, že sa čo najrýchlejšie (premiér, pozn. red.) dostane naspäť do pracovného procesu, no asi to nebude za päť alebo za desať dní. V každom prípade, za tie roky nás vyzbrojil dostatočnou skúsenosťou, aby sme sa vedeli vzájomne zastupovať pri jednotlivých problémoch.

Premiér avizoval, že sa chce zúčastniť mierovej konferencie o Ukrajine vo Švajčiarsku. Ako to vyzerá s účasťou Slovenskej republiky?

To nie je úplne zajtra. Platí to isté, že sa o tom ešte budeme spoločne baviť a vyberieme vhodnú situáciu. Je na to mesiac, zvládneme sa rozhodnúť na začiatku júna.

V rámci programu sa chystal premiér ešte na jednu veľkú udalosti, tou je návšteva Číny.

O tej platí to isté. Takéto situácie sa môžu stať. Pri menších problémoch sa prekladajú občas cesty tak, ako sme raz prekladali cestu do Berlína za spolkovým kancelárom Olafom Scholzom, lebo dostal covid. Toto je úplne iný prípad. Každý má absolútne porozumenie, že situácia na Slovensku si vyžaduje osobitné opatrenia. Toto ani nemusíme veľmi spomínať. Každý by reagoval úplne prirodzene. My sa snažíme teraz zaistiť zdravie Robertovi Ficovi – to je pre mňa najpodstatnejšie. Všetky ostatné veci sa určite dajú odložiť, preložiť a nejakým spôsobom zastúpiť. Pre mňa majú omnoho menšiu hodnotu. Pre nás je podstatné zabezpečiť fungovanie štátu, to zabezpečujeme, a to, čo je nadstavbou, to zvládneme nejako pokryť.

Smer k uzneseniu o odsúdení atentátu na Roberta Fica Video Zdroj: ta3

V stredu to bude týždeň od atentátu na Roberta Fica. Od vtedy zaznelo mnoho výziev na upokojenie nálad v spoločnosti. Zaregistrovali ste už zmenu nálad v rámci opozície a koalície?

Ak by som to mal merať objektívnym nástrojom, tak to bolo dnešné hlasovanie (utorňajšie, pozn. red.) o spoločnom uznesení Národnej rady SR k atentátu na Roberta Fica. Je to malý krok, ale rozhodne veľmi viditeľný a poďme na ňom stavať ďalšie základy.

Vrátim sa ku kompetenciám. Keď v roku 2016 bol premiér dočasne práceneschopný kód v operácii, mali ste podelené s Petrom Pellegrinim. On mal na starosti protokolárne záležitosti, vy ste viedli vládu. Ako si delíte teraz kompetencie s ostatnými vicepremiérmi?

Vtedy sme to využili preto, že som pravidelne komunikoval s predsedom vlády, a v tom čase sme mali predkladanie programového vyhlásenia vlády. Peter Pellegrini na seba prevzal tú časť zastupovania, lebo ja som stále pendloval medzi nemocnicou a výkonom ostatných činností. Teraz je to jednoduchšie, lebo sme uprostred volebného obdobia. Ako podpredseda vlády som jediný za Smer, tak tá voľba je v podstate prirodzená. To nie je nejaký výber, je to prirodzený prechod kompetencií. Samozrejme, chcem sa poďakovať aj ďalším podpredsedom vlády, či už Tomášovi Tarabovi, alebo Denise Sakovej. Tá napríklad ako podpredsedníčka Bezpečnostnej rady ju zvolala na zajtra (stredu, poz. red.). Fungujú všetky zastúpenia. Aj Tomáš Taraba ho bude zastupovať v prípade niektorých vecí, ktoré sa týkajú možno aj nejakých ďalších medzinárodných aktivít. Štát dokáže predpokladať, že niekto nie je vždy prítomný, tak to vzájomné zastupovanie určite nejako nastane.

Hovorilo sa aj o okrúhlom stole s médiami. Je to aktuálne?

Ako som už povedal, sme ešte veľmi krátko po atentáte. Máme ešte málo informácií, ktoré budú rozhodujúce pre ďalšie fungovanie a ďalší vývoj Slovenskej republiky. Keď zistíme podrobnosti, či už v súvislosti s pohnútkami, motívom a ďalším konaním, budeme vedieť prezentovať aj pri takomto potenciálnom okrúhlom stole s médiami, ako to vychádza, ako budeme do budúcnosti reagovať. Určite prídu informácie, ktoré v budúcnosti budú vychádzať z toho, čo namotivovalo bývalého pacifistu, aby sa stal teroristom. Sú to všetko veci, ktoré si musíme dať do poriadku a na jednu kopu, aby bolo vlastne o čom hovoriť, pretože vzájomné obviňovanie je jedna z vecí, ktorú môžeme urobiť – takzvaný ačohentizmus, ale voláme po meraní jedným metrom, aby na každú udalosť platilo rovnaké hodnotenie. Aby sme to nehodnotili podľa toho, komu sa stala, pretože v prípade obľúbeného politika nám to neprekáža a prehliadneme to, v prípade neobľúbeného politika spustíme celú štvavú kampaň. To je to, čo sa dialo, to sa už nesmie opakovať, čiže asi týmto smerom pôjdeme.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Robert Kaliňák Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer).

Dnes boli medializované informácie, že to bola spoločnosť Meta, ktorá zmazala účet páchateľa na Facebooku. Vyžiadali ste si pred zmazaním dáta z účtu?

Nechcem ísť do vyšetrovania, nie som ani minister vnútra, ale počuli ste, čo odpovedal na túto otázku. My sme sa snažili len malé nevyhnutné penzum informácií podať počas nedeľnej tlačovky, prečo sa rozširujú verzie vyšetrovania. Ide o verziu, ktorá predstavuje informovanosť väčšieho počtu ľudí alebo nejakej väčšej komunity, ktorá mohla s týmto prípadom súvisieť. A to vychádzalo z niekoľkých údajov, nie z jednej, ktoré sa odohrali bezprostredne po samotnom atentáte. Čo hovorí spoločnosť Meta je, že na druhý deň po tlačovej konferencii, kde bol identifikovaný páchateľ, mu odstránila účet, čo je asi viac ako 24 hodín po. Ja hovorím, že v tom medzičase sa niečo dialo a to bola tá vec, ktorá sa ďalej vyšetruje. Veľmi sa poteším, ak bude spoločnosť Meta spolupracovať na tom, že sprístupní orgánom činným v trestnom konaní aj obsah toho profilu, ktorý odstránila. Bude to určite ďalším veľkým puzzle do veľkej skladačky, ktoré ukáže vývoj páchateľa, kedy budeme môcť z toho vyvodiť adekvátne opatrenia do budúcna, že čomu sa musia politici, médiá, spoločnosť vyvarovať.

Vieme odhadnúť čas rekonvalescencie premiéra?

Nie, ešte tam nie sme. Telo ešte stále reaguje na samotné operatívne zákroky a na jednotlivé liečebné postupy, ktoré sa uplatňujú. Až keď sa bude zdravotný stav preklápať do rehabilitačnej a rekonvalescenčnej časti sa to bude dať odhadnúť. Dnes to ešte nie je možné odhadnúť. Jeho stav je naďalej veľmi vážny.