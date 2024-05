Pripravuje sa Lex atentát: Zmeny začnú od adresy premiéra či prezidenta. Končí bývanie doma, nebudeme debatovať, odkazuje Šutaj Eštok

Traja najvyšší ústavní činitelia majú byť počas mandátu ubytovaní na mieste, kde štátne bezpečnostné zložky môžu zabezpečiť ich adekvátnu ochranu. Po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR a parlamentného Výboru pre obranu a bezpečnosť to skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Tiež informoval členov výboru o priebehu vyšetrovania atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer). Vláda avizovala zriadenie pracovnej skupiny, ktorá sa má zaoberať legislatívnymi zmenami smerom k zvýšeniu bezpečnosti štátu aj občanov.

Šutaj Eštok: Polícia realizuje 48 prípadov vyhrážania sa politickým predstaviteľom Video Zdroj: TV Pravda

Minister vnútra a prezident policajného zboru Ľubomír Solák v stredu informovali členov Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o vyšetrovaní útoku na premiéra Roberta Fica, ktorý sa odohral 15. mája v Handlovej. Generálna prokuratúra vyhlásila embargo na informovanie o vyšetrovaní, preto zasadnutie výboru konalo v režime „vyhradené”. Znamená to, že na ňom nemohli byť prítomne média a členovia výboru nemôžu posunúť verejnosti konkrétne informácie, ktoré si vypočuli od ministra a šéfa polície.

Po ukončení výboru sa pred novinárov postavil šéf rezortu vnútra Šutaj Eštok, ktorý priniesol prvé konkrétne návrhy na zvýšenie ochrany štátu a štátnej bezpečnosti. Avizoval, že na vláde bude zriadená pracovná skupina, ktorá sa ma zaoberať prípravou legislatívnych zmien v oblasti bezpečnosti. „Ukázala sa potreba, že krízové riadenie krajiny je potrebné zmeniť. My sme ešte začiatkom roka schválili materiál, ktorý nám dáva mandát na to, aby ministerstvo vnútra zmenilo celé krízové riadenie štátu a od budúceho roka by sme fungovali v novom modernom európskom režime,” uviedol.

Ďalším nevyhnutným krokom k zvýšeniu bezpečnosti štátu by podľa Šutaja Eštoka malo byť riešenie otázky s bývaním prezidenta, premiéra a predsedu parlamentu. „Je pre mňa nemysliteľné, aby traja najvyšší ústavní činitelia nemali zabezpečené bývanie, ktoré je v rámci nejakých bezpečnostných protokolov. To je jedno z opatrení, kde ja budem navrhovať, aby to bývanie prešlo pod ministerstvo vnútra, aby tam boli nastavené režimy, bezpečnostne opatrenia. Aby sme jednoducho nedávali priestor k tomu, že sa pred obydliami politikov budú stavať šibenice a podobné veci,” avizoval minister vnútra.

Podľa neho vládne rezidencie majú patriť pod rezort vnútra, ktorý bude zároveň zodpovedný za ich ochranu. „S nimi (ústavnými činiteľmi – pozn. redakcie) ani nebudeme debatovať, že oni chcú zostať doma. Nie. Takéto protokoly musíme nastaviť, toto je také memento, ktoré hovorí o tom, že už stačilo o tom rozprávať, treba konať,” zhrnul Šutaj Eštok.

Predseda brannobezpečnos­tného výboru NR SR Tibor Gašpar (Smer) ďalej informoval, že polícia momentálne eviduje nárast počtov vyhrážok, adresovaných politikom či členom ich rodín. Bezpečnostné zložky riešia okolo stovky podobných prípadov a v 48 z nich boli vznesené obvinenia. „Poskytuje sa ochrana vybraným osobám medzi ústavnými činiteľmi a poslancami. Boli vyzvaní poslanci opozície, ale aj koalície, aby sami proaktívne nahlasovali, ak sa stretnú s vyhrážkami alebo aj vulgarizmami voči svojím osobám a rodinám, podľa toho sa to vyhodnocuje, aby mohol Úrad na ochranu ústavných činiteľov prijímať konkrétne opatrenia,” uviedol.

Konkrétne návrhy zákonov, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť v krajine, koalícia zatiaľ nemá a na nich zapracuje vládna pracovná skupina. Ubezpečil zároveň, že koalícia nechystá žiadne obmedzenia, ktoré by v konečnom dôsledku viedli k obmedzovaniu slobody prejavu alebo slobody slova.

Gašpar zároveň podporil návrh ministra Šutaja Eštoka o novom režime v štátnom bývaní pre ústavných činiteľov. „Všetko to bude stáť nejaké peniaze, ale toto je systémové opatrenie. Každý budúci predseda vlády, prípadne prezident alebo predseda NR SR sa musí prispôsobiť tým bezpečnostným parametrom a nemôže svojvoľne povedať, že ja budem bývať tam alebo tam. Je to dobré riešenie, s dlhodobou perspektívou,” zhodnotil.

Člen výboru za opozičnú stranu SaS Juraj Krupa ocenil konštruktívneho ducha, v ktorom prebehlo rokovanie s predstaviteľmi koalície. „Minister vnútra sa snažil byť ústretový a vysvetľoval niektoré veci. Čo je teraz dôležité je zamerať sa na bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Vyhodnotiť zlyhania, ktoré k tomu viedli, akým spôsobom fungovali alebo nefungovali bezpečnostné zložky, spravodajské služby, akým spôsobom sa k tomu postaviť do budúcnosti,” poznamenal.

Ocenil tiež, že polícia sa začala viac venovať vyhrážkam na sociálnych sieťach. „Sme sa medzi sebou bavili, že vlastne až na výnimky všetci členovia brannobezpečnos­tného výboru pravidelne dostávajú vyhrážky, že nie je to nič nové, ale konečne sa tomu niekto začína venovať,” uviedol Krupa.

V téme pripravovaných legislatívnych zmien opozícia žiada o podobnú korektnú a konštruktívnu spoluprácu. „My sme požiadali, aby sme o tejto veci boli informovaní dopredu, pretože vláda často chodila so skrátenými legislatívnymi konaniami a mali ste dva dni na to, aby sa oboznámili so zákonom. Tak predpokladám, že toto už je tak vážna situácia, že pochopili vo vládnej koalícii,” zhrnul. SaS podľa jeho slov zatiaľ nezvažuje možnosť podania návrhu na odvolávanie Matúša Šutaja Eštoka z funkcie.

Predseda klubu hnutia Progresívne Slovensko Martin Dubeci si tiež myslí, že avizované legislatívne zmeny by mali byť vopred konzultované s opozíciou. „Otázky bezpečnostnej politiky sú naozaj citlivé veci. Ak majú prejsť s nejakým konsenzom a v kľude, tak musia byť konzultované, tak som apeloval aj na pána ministra, aby sme našli nejaký formát, v ktorom sa vieme rozprávať,” uviedol. Tiež si nemyslí, že momentálne je na stole téma odvolania ministra.

„Budeme čakať na výsledky vyšetrovania a budeme ho veľmi pozorne sledovať. Následne podľa toho sa rozhodneme. Ak budeme mať pocit, že toto vyšetrovanie nebolo dostatočné, lebo tá zodpovednosť nebola vyvodená dostatočným spôsobom, tak samozrejme máme možnosť podať návrh na odvolanie, takže budeme čakať,” uviedol. Očakáva, že konkrétnejšie návrhy legislatívnych zmien by mali byť pripravené o niekoľko týždňov.