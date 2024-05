Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase prešiel do druhého čítania

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa má zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa by mala voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi Ministerstva kultúry (MK) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o STVR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.