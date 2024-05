Týždeň po atentáte: V akom stave je vyšetrovanie? Verzií je viacero. Ficov stav je stále vážny, RTVS je bližšie k zrušeniu

Žilinka informoval, že prokuratúra je aktuálne na začiatku vyšetrovanie, a preto pracuje s viacerými verziami, nielen jednou či dvoma. Atentátnik Cintula je vo väzbe, no prišiel o advokátku.

Cintula prišiel o advokátku, má nového

Strelcovi Jurajovi Cintulovi bola pridelená advokátka ex offo – Martina Čierna. Ako však informoval portál Startitup, Čierna síce prípad prevzala, no pár dní po rozhodnutí súdu zmenila názor. Nitrianska advokátka už Cintulu nezastupuje, nebola prítomná ani na sobotnom rozhodovaní. „Z osobných dôvodov som sa rozhodla nepokračovať v zastupovaní pána Juraja Cintulu,“ reagovala Čierna. Prípad by mal mať v rukách nový advokát. Cintula tvrdí, že Fica nechcel zabiť, iba mu ublížiť.

Od atentátu Bezpečnostná rada SR zasadla v stredu druhýkrát a minister obrany a vicepremiér Robert Kaliňák (Smer) informoval, že sa budú stretávať pravidelne. Spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas), policajným prezidentom Ľubomírom Solákom a námestníkom SIS Pavlom Gašparom informovali o vyšetrovaní, ale aj o sporných veciach ako je zmazaný účet atentátnika či uniknuté materiály.

Stretávať sa plánujú pravidelne a chystajú aj súbor nových bezpečnostných pravidiel. Okrem toho pokračuje aj rokovanie parlamentu, na ktorom stihol prejsť zákon o medveďoch, pre ktorý zvyšní opozičníci kritizovali KDH. Hnutie totiž na zákone spolupracoval s ministrom životného prostredia za SNS Tomášom Tarabom. Zelenú dostal aj niekoľko týždňov rozoberaný zákon o Fonde na podporu umenia (FPU), kvôli ktorému riešila koalícia prvý vážny spor – ako inak medzi Hlasom a SNS. O krok bližšie k zrušeniu je aj RTVS.

1. Ficov zdravotný stav je stále vážny

Stav predsedu vlády je aj naďalej stabilizovaný, no ostáva vážny, zodpovedajúci rozsahu a vážnosti zranení, ktoré utrpel. „Prevoz premiéra do Bratislavy zatiaľ nie je aktuálnou otázkou, ani dnes, ani v prípade ďalších dní,“ uviedol vicepremiér Kaliňák. Zdôraznil, že stav premiéra neustále vyhodnocuje lekárske konzílium. „Podľa kontrolných vyšetrovaní sa konzílium rozhoduje o ďalšom postupe, nastavení liečby,“ upozornil s tým, že sa ešte nedá hovoriť o tom, že rehabilituje.

„Dnešné lekárske konzílium potvrdilo doposiaľ zvolený postup liečby predsedu vlády SR vrátane všetkých medicínskych intervencií. Pacientov stav je vážny, ale nateraz stabilizovaný,“ informovala banskobystrická nemocnica prostredníctvom Úradu vlády SR.

2. V akom štádiu je vyšetrovanie?

„Vyšetrovanie nie je reality show,“ zdôraznil na tlačovej konferencii minister vnútra. Verejnosť aj médiá žiadal, aby nerobili unáhlené závery. Garanciou zákonnosti vyšetrovania má byť podľa neho šéf GP SR. „Teraz sme v prvopočiatku vyšetrovania, je dôležité, aby sa všetky pochybnosti a špekulácie vyvrátili,“ povedal Žilinka po boku ministrov vnútra a obrany a ďalších.

Keďže ide o počiatočné štádium, vyšetrovatelia podľa neho pracujú s viacerými verziami a nesústredia sa len na jednu alebo dve. „Dokazovanie sa robí veľmi precízne,“ uviedol. Atentátnik je obvinený z úkladnej vraždy v štádiu pokusu, čo je obzvlášť závažný trestný čin. Žilinka nateraz nevylúčil, že by sa mohol čin v budúcnosti prekvalifikovať z trestného činu na teroristický trestný čin.

„Ak sa v spoločnosti vynárajú otázky, prečo to nie je vedené ako trestný čin terorizmu, odpovedám, že je možné, že sa takto skutok prekvalifikuje, no len na základe výsledkov dokazovania,“ zdôraznil šéf prokuratúry. Opätovne vyzval médiá na zdržanlivosť pri informovaní a komentovaní vyšetrovania. „Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) robia všetky potrebné úkony na to, aby všetky súvislosti a okolnosti skutku boli objasnené,“ zdôraznil.

„O všetkom bude verejnosť informovaná, ak to dôkazná situácia umožní. Zdržme sa špekulácií a hypotéz,“ dodal. Pri kvalifikácii na teroristický čin treba podľa vicepremiéra Kaliňáka dbať na motív. Ten bol podľa doterajších tvrdení ministrov jednoznačne politický. Šéf obrany zdôraznil, že je rozdiel medzi útokom na osobu, pretože má s ňou problém, a útokom na predsedu vlády ako na funkciu. Keďže Cintula chodieval na protivládne protesty, mohol útok podľa Kaliňáka súvisieť s funkciou.

3. Ako to bolo so zmazaným profilom?

Sporným detailom je však vymazanie profilu atentátnika na sociálnej sieti. Šutaj Eštok ešte v nedeľu informoval o tom, že bol zriadený špeciálny vyšetrovací tím, ktorý pracuje aj s verziou, že nešlo len o tzv. osamelého vlka, ale že išlo o skupinu ľudí, ktorá sa navzájom „hecovala“. „Došlo k asistencii pri zahladzovaní stôp,“ uviedol Kaliňák. Nasvedčovať tomu mal aj fakt, že facebooková a komunikačná história boli dve hodiny po spáchaní skutku zmazané a nevymazal ju ani on, ani jeho žena.

Spoločnosť Meta však v utorok pre portál Aktuality potvrdila, že facebookový profil strelca zmazala sama. Meta k tomuto kroku pristúpila v noci po útoku. Sociálna sieť v prípade spolupracuje s OČTK. Firma k tomuto kroku pristúpila pre porušenie pravidiel o nebezpečných jednotlivcoch a po vymazaní účtu informovala o tejto skutočnosti Radu pre mediálne služby.

Objavili sa tak pochybnosti, či predsa len nešlo o osamelého vlka, pokiaľ účet zmazala spoločnosť a nie tretia osoba. Minister vnútra však uviedol, že polícia naďalej pracuje aj s verziou, že atentátnik mal komplicov a stále sa javí, že nešlo o jedného útočníka. S obsahom sa podľa neho manipulovalo ešte pred vymazaním profilu – teda krátko po spáchaní skutku a profil bol vymazaný Metou neskôr.

„Garantujem vám, že k tým informáciám prídeme, budeme vedieť, čo sa udialo, prečo a kedy došlo k vymazaniu konverzácie a čo sa v tej konverzácii dialo,“ povedal Šutaj Eštok. To, že vymazanie atentátnikovho konta na Facebooku nesúvisí s indíciami, že páchateľ mohol mať komplica, zopakoval vicepremiér Kaliňák aj v stredu po Bezpečnostnej rade. „Ide o to medziobdobie medzi úkonom, ktorý vykonala spoločnosť Meta a samotným atentátom. Je medzi tým zásadný rozdiel,“ dodal vicepremiér.

„Vymazanie účtu nemá žiaden súvis so zmiznutou komunikáciou,“ povedal námestník SIS Gašpar s tým, že to nemá súvislosť so zásahom do konta, o ktorom hovorili v nedeľu. Podľa nich mohol s profilom útočníka manipulovať aj niekto ďalší, nielen Facebook. Kaliňák dodal, že sa teší na spoluprácu s Metou, ktorá poskytne orgánom všetky dáta v urýchlenom režime.

4. Vyšetruje sa únik videa aj zdravotnej dokumentácie

Ďalšou spornou vecou vo vyšetrovaní je únik videa spútaného strelca z chodby krátko predtým, než mal absolvovať výsluch na policajnej stanici v Handlovej. Z videa bolo zrejmé, že nesúhlasí s krokmi súčasnej vlády a spomenul zmeny v RTVS a odvolanie Jána Mazáka zo Súdnej rady. Únik videa aktuálne prešetruje Úrad inšpekčnej služby (ÚIŠ). Video mal podľa bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana pustiť do éteru príslušník Úradu pre ochranu ústavných činiteľov.

Minister vnútra nevedel povedať, či je tento príslušník postavený mimo služby. Kaliňák však nevidí problém v uniknutom videu. „Nie je súčasťou vyšetrovacieho spisu, nie je to dôkaz,“ dodal vicepremiér, podľa ktorého sa v tejto súvislosti dá hovoriť len o etickej rovine, no právny problém tam nevidí. Kaliňák na otázky o uniknutom videu reagoval protiotázkou, koľkí novinári sa pýtali Hamrana na to, či stíha tých, ktorí vyniesli video z poľovníckej chaty, na ktorom polícia zachytila, ako sa Kaliňák spolu s Robertom Ficom v čase, keď boli v opozícii, stretávali s advokátom Marekom Parom, Pavlom Gašparom a otcom stíhaného Norberta Bödöra Miroslavom. Bavili sa o aktuálnej situácii a o tom, čo by mohli urobiť, keď sa dostanú k moci.

Žilinka okrem toho na sociálnej sieti informoval, že sa vyšetruje aj únik zdravotnej dokumentácie premiéra Fica. „V súvislosti s únikom a zverejnením údajov zo zdravotnej dokumentácie predsedu vlády SR, pána Roberta Fica po vražednom útoku, je od 17. 05. 2024 na základe pokynu okresného prokurátora Banská Bystrica vedené trestné stíhanie pre prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi,“ uviedol. Na tlačovke dodal, že vedú vyšetrovania aj v prípadoch, ktoré majú súvis s atentátom, resp. dianím, ktoré nastalo po ňom.

5. Postup ochranky a výzvy na odstúpenie

Vyšetrovateľ ÚIŠ začal okrem iného aj stíhanie pre podozrenie z trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom. Atentát na premiéra Roberta Fica detailne zachytila regionálna televízia v Prievidzi. Verejnosť tak videla postup ochrankárov aj policajtov, ktorí stáli pred kultúrnym domom v Handlovej v blízkosti premiéra. Postup ochranky sa stal predmetom verejných diskusií najmä preto, že počas niekoľkosekundového útoku zasiahli premiéra štyri z piatich vystrelených rán.

„Prvotné úkony prebiehali už včera 15. 5. 2024. Okrem trestného konania začal útvar kontroly Úradu inšpekčnej služby kontrolu v súvislosti so zásahom policajtov Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií,“ reagovala hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová. Okrem samotného postupu bolo problematické aj to, že keď sa premiér po útoku skotúľal cez lavičku na zem, ostal tam chvíľu ležať sám bez krytia a ochrany. Šutaj Eštok postup ochranky bránil. „Nepripúšťam, že sme mohli v niečom zlyhať,“ vyhlásil minulý štvrtok.

Minister vnútra nevidel dôvod ani na odvolanie riaditeľa úradu Pavla Krejčího. Rovnako nevidel dôvod ani na svoju demisiu, a to ani kvôli uniknutému videu. Vicepremiér Kaliňák takisto nevidí dôvod na odstúpenie ministra vnútra. „Výzvy na jeho odstúpenie vnímam ako nepochopenie celej situácie,“ zhodnotil Kaliňák v nedeľu. Na prípad bolo okrem iného uvalené aj informačné embargo, napriek tomu je o prípade známych dosť detailov, o ktorých neinformuje policajný prezident, ale dvaja ministri. Úrad vlády na seba prebral komunikáciu nielen o prípade, ale spočiatku aj o zdravotnom stave premiéra. Kritici poukázali na to, že informačné embargo dáva priestor na informovanie zo strany vlády spôsobom vyhovujúcim vládnym predstaviteľom.

6. Vyššia bezpečnosť a bývanie

Generálny prokurátor zdôraznil, že jeho účasť na stredajšej Bezpečnostnej rade SR je výrazom mimoriadnej situácie. „Môžem zodpovedne občanom povedať, že všetky štátne orgány, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť v tejto krajine, si plne uvedomujú situáciu, v ktorej sa nachádzame,“ povedal Žilinka s tým, že všetky bezpečnostné zložky v štáte sú aj v bezprecedentnej situácii po atentáte na premiéra plne funkčné a plnia si svoje kompetencie.

„To platí aj o prokuratúre,“ upozornil. V krátkom čase by mal byť predložený aj návrh súboru opatrení na zvýšenie ochrany ústavných činiteľov, ale aj štátu ako takého. Parlament by ich mohol podľa Šutaja Eštoka schvaľovať na mimoriadnej schôdzi. Vicepremiér Kaliňák doplnil, že prvé návrhy budú posudzovať na budúcotýždňovej Bezpečnostnej rade. „Pôjde o súbor legislatívnych aj technických opatrení,“ načrtol minister vnútra. Ako doplnil, v prvom rade chcú garantovať bezpečnosť obyvateľov SR.

Vláda zriadila aj špeciálnu pracovnú skupinu pre nové bezpečnostné pravidlá, ktoré chce koalícia presadiť. Viesť by ju mal podľa ministra obrany Kaliňáka poslanec Juraj Gedra, ktorý je šéfom úradu vlády. Ministri do skupiny nominujú odborníkov. Rezorty majú teraz zbierať podnety a následne sa na koaličnej rade dohodnú, čo predložia ako legislatívne zmeny.

Okrem toho je tu snaha o opätovné prepojenie databázy všetkých bezpečnostných zložiek. K aktuálnej bezpečnostnej situácii zasadalo v utorok (21. 5.) aj Národné bezpečnostné analytické centrum. Stupeň teroristického ohrozenia zostáva rovnaký. Vláda nateraz neuvažuje o zavedení výnimočného stavu po útoku na premiéra. Kaliňák je presvedčený, že práve obmedzenia slobody spôsobili rozvrat spoločnosti a prispeli k radikalizácii ľudí. Nechce k tomu pristúpiť ani v prípade prekvalifikovania trestného činu na teroristický skutok.

„Naša cesta je prevencia, pretože tá je lacnejšia,“ ozrejmil s tým, že na zavedenie represií majú právo, no nechcú k tomu pristúpiť, hoci bezpečnostná situácia je podľa vládnych predstaviteľov mimoriadna. Minister vnútra chce okrem toho riešiť aj otázku bývania troch najvyšších ústavných činiteľov. O tejto téme plánuje komunikovať s Kanceláriou NR SR, Kanceláriou prezidenta SR a Úradom vlády SR. Pravda o problematike bývania informovala pred niekoľkými týždňami. Vtedy ju úrady, ministerstvo ani novozvolený prezident nepovažovali za prioritu.

„Musíme obnoviť komunikáciu, aby sme zistili, ktorá z nehnuteľností je aj z hľadiska bezpečnostných opatrení použiteľná a ktorá nie. (…) Dnes sme z hľadiska úrovne debaty v bode nula,“ skonštatoval s tým, že verí, že sa to vyrieši v krátkom čase. Minister považuje za nemysliteľné, aby traja najvyšší ústavní činitelia nemali zabezpečené bývanie spĺňajúce určité bezpečnostné predpisy. Chce, aby to prešlo pod úrad vlády a nastavali sa režimové opatrenia. „Aby sme tu nedávali priestor tomu, že sa pred obydliami politikov budú stavať šibenice,“ dodal.

Polícia aktuálne rieši 48 prípadov, týkajúcich sa schvaľovania trestného činu, nenávistných prejavov, prípadne vyhrážania sa politickým predstaviteľom. „Je vysoký predpoklad, že to číslo realizovaných prípadov sa na konci dňa môže až zdvojnásobiť,“ upozornil Šutaj Eštok. Viacerým ústavným činiteľom bola podľa ministra poskytnutá osobná ochrana. Ide o politikov z koalície, ale i jedného zástupcu opozície. V prípade potreby sa bude poskytovať aj tzv. panic tlačidlo, ktoré umožňuje v prípade rizika vyslať signál polícii. Gašpar informoval aj o prijatí konkrétnych opatrení v súvislosti s možnou hrozbou nahlásených nástražných výbušných systémov v nemocniciach. Na ministerstve zdravotníctva mal vzniknúť krízový štáb a o prípadnom postupe bol informovaný aj personál nemocníc.

7. V NR SR prechádzajú aj kontroverzné zákony

NR SR včera vyslala veľmi jasný a silný signál k zmiereniu. Bolo ním jednohlasné schválenie uznesenia, ktoré odsúdilo atentát na Fica. Za hlasovalo všetkých 130 prítomných poslancov. Poslanci chválili aj pokojnú a konštruktívnu atmosféru na grémiu, aj keď zrána vládlo v budove ticho a napätie. Spoluprácu ocenili koaliční aj opoziční poslanci. Vzápätí pokračovali v rokovaní a podvečer sa hlasovalo.

Rozprava bola urýchlená aj kvôli džentlmenskej dohode medzi klubmi, že by sa rozpravy k jednotlivým bodom nemali naťahovať, nie všetci to však boli ochotní akceptovať. V utorok podvečer prešiel návrh na zjednodušenie odstrelu medveďov, ale aj zmeny, ktoré sa týkajú Fondu na podporu umenia (FPU), voči ktorým mali výhrady nielen v opozícii, ale problém so zákonom mali aj dvaja poslanci Hlasu, čo spôsobilo prvú vážnu krízu v koalícii. Ľubica Laššáková a Roman Malatinec nakoniec zákon podporili, aj keď minulý týždeň sa zdržali. Podľa Progresívneho Slovenska (PS) vzala koalícia FPU verejnoprávnosť.

Líder PS Michal Šimečka upozorňoval, najmä pri zákone o RTVS, že hrozný čin atentátnika v žiadnom prípade „pre koalíciu neznamená bianko šek na potláčanie nezávislosti médií, občianskej spoločnosti, opozície alebo práv na zhromažďovanie a slobodu prejavu“. V stredu po piatej poslanci posunuli do druhého čítania návrh, ktorým vzniká nová verejnoprávna STVR a mení sa jej fungovanie. Súčasná RTVS je teda bližšie k zrušeniu. Zákon podporilo 77 poslancov, proti bolo 53.

Debata bola síce jemnejšia, no ministerka Martina Šimkovičová sa kritike nevyhla. Mária Kolíková z SaS kritizovala, že ministerka počas debaty o RTVS nesedí na mieste navrhovateľky, ale pri predsedajúcom Andrejovi Dankovi. „Nepamätám si, že by minister takto hrubo dával najavo, že nepočúva poslancov, že ho nezaujíma, čo hovoria,“ dodala. Kolíkovej kritika vyvolala malú slovnú výmenu s Dankom, ktorý poslankyňu žiadal, aby si odpustila cynické poznámky a vystupovala k téme. Dodal, že Šimkovičová bola pri ňom, lebo nový zákon ešte spolu konzultovali.

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môžu k politickému zmieru prispieť, bude prvý prejav Roberta Fica po atentáte. Kaliňák verí, že premiér Fico časom sám odpovie novinárom na otázky o útoku. Na otázku, aká bola reakcia premiéra po atentáte, Kaliňák povedal, že o tom mali len súkromnú komunikáciu. „Všetci si želáme, aby sa pán predseda vlády čo najrýchlejšie vrátil k plnému zdraviu a som presvedčený, že budete mať možnosť sa opýtať a on odpovie,“ dodal.

Poslanci po stredajšom hlasovaní ukončili 12. schôdzu, ktorá trvala od polovice apríla. Zvyšok neprerokovaných bodov parlament odsunul na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 11. júna. Na programe schôdze ostalo ešte niekoľko poslaneckých opozičných návrhov zákonov. Poslanci nestihli prebrať ani viaceré výročné správy inštitúcií. Na ďalšiu schôdzu sa presúvajú aj návrhy na odvolanie šéfov dvoch výborov, ktoré už boli presúvané. Júnová schôdza má byť posledným riadnym rokovaním poslancov pred tradičnou letnou prestávkou.