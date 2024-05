Žiga v Ide o pravdu: Atentát nemôže zastaviť fungovanie štátu. Parlament našiel kompromis, ukázal, že tu nie sú dve Slovenská

Ďalšia riadna schôdza parlamentu bude až po eurovoľbách. Podpredseda NR SR Peter Žiga, ktorý je poverný vedením Národnej rady, ju zvolá na 11. júna 2024. Uviedol to v relácii Ide o pravdu. Avizoval tiež zmenu rokovacieho poriadku, ktorý by mal reagovať na to, na čo pôvodne prijatý nemyslel.

Pozrite si debatu Petra Bielika a Petra Žigu v relácii Ide o pravdu (bola nahrávaná v stredu 22. mája 2024) Video

Koalícia a opozícia dokázali nájsť spoločnú reč a prijali uznesenie, odsudzujúce atentát na premiéra Roberta Fica. Politici v parlamente si podľa Žigu uvedomovali svoju zodpovednosť a to, že „musíme ako Národná rada ukázať, že Slovensko je iné, Slovensko je jedno, nieže sú tu dve Slovenská a sú tu nejaké dva rôzne prúdy, ktoré nevedia spolu komunikovať a ktoré idú proti sebe“.

Podľa Žigu je potrebné vrátiť politickú debatu do parlamentu, kde patrí, nie ju viesť v uliciach. Rešpektuje pritom, že opozičné strany majú právo používať rôzne nástroje, vrátane obštrukcie.

Predpokladá, že príde k zmene rokovacieho poriadku, tvrdí, že je to záujem nielen koalície, ale aj opozície. Starý poriadok nezohľadňuje vývoj, ako je eletronizácia, sú v ňom veci, ktoré schôdzu zdržujú. Ako príklad uviedol podávanie pozmeňovacích návrhov, ktoré, ak sú podané v pléne, musia sa prečítať – zmena by mohla spočívať v tom, že ich podanie do podateľne by bolo ako keby boli prednesené v sále. Hľadať budú inšpiráciu v iných parlamentoch, podľa neho v Európskom parlamente sú časy pre rozpravu a faktické poznámky kratšie. Ak bude dohoda naprieč politickým spektrom, na jeseň by mohol byť prijatý, dodal.

