Prvý prieskum po atentáte na premiéra: Parlamentné aj eurovoľby by vyhral Smer

Voľby do Európskeho parlamentu aj parlamentné voľby, ak by sa konali v máji, by vyhral Smer pred druhým Progresívnym Slovenskom. Podľa prieskumu by v oboch hlasovaniach pohorela koaličná SNS.

Vyplýva to z predvolebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N. Stranu Roberta Fica by v eurovoľbách volilo 24,4 percenta opýtaných, PS chce voliť 23,5 percenta opýtaných. Hlas chce voliť 10,3 percenta respondentov.

Do Európskeho parlamentu by sa ešte dostala Republika (9 percent), KDH (7,1 percenta), SaS (5,7 percenta) a hnutie Slovensko s 5,3 percenta.

Pod čiarou by skončili Maďarská aliancia (4,8 percenta) a aj SNS so štyrmi percentami. Demokrati by mali 3,4 percenta, ĽSNS chce voliť len 1,7 percenta opýtaných.

Smer a PS by tak v europarlamente mali po štyroch zástupcov, Hlas a Republika po dvoch, KDH, SaS a hnutie Slovensko Igora Matoviča po jednom.

Agentúra Ipsos zbierala dáta medzi 14. až 21. májom, k atentátu na premiéra Roberta Fica došlo 15. mája. Zhruba 30 percent dát z prieskumu Ipsos zozbieral pred útokom na predsedu vlády a zvyšných približne 70 po ňom.

Smer by v parlamentných voľbách, keby sa konali v máji, volilo 25 percent opýtaných. Progresívne Slovensko by malo podporu 21 percent respondentov. Hlas by mal podporu 14 percent opýtaných, SaS 8 percent, KDH 7,1 a Republike by dalo vo voľbách do parlamentu hlas 5,1 percenta respondentov.

Smer by v národnom parlamente obsadil 47 kresiel, Progresívne Slovensko 39, Hlas 26, SaS 15, KDH 13 a Republika 10.