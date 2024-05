Je EÚ súca na radikálnu zmenu? A ako by (ne)mala vyzerať?

Chceme suverénnejšie štáty so súčasným právom veta? Či silnejšiu a akcieschopnejšiu Úniu? Dokážeme sa zhodnúť na základných kontúrach fungovania spoločného európskeho projektu? Zapojte sa do diskusie!

Predošlá DEMDIS diskusia nám priniesla zhodu na tom, že z EÚ vystupovať nechceme. No privítali by sme, aby sa približovala viac k občanom. Zúčastnené skupiny spoločne súhlasia, že sú za posilnenie (kompetencií) EÚ za podmienky, že bude demokratickejšia. Ako by mala teda mala vyzerať budúcnosť EÚ?

Zapojte sa do diskusie a využite svoj hlas. Už 8. júna budeme meniť slová do akcie v eurovoľbách.

Najskôr demokratickejšia až potom silnejšia (?)

Výsledky predošlej diskusie nám naznačujú zhodu na tom, že podporujeme silnejšiu a jednotnejšiu úniu ak by bola demokratickejšia. Vieme teda zájsť ďalej a zladiť naše predstavy ako by to mohlo vyzerať? Mali by sme podporovať posilnenie kompetencii priamo voleného europarlamentu? Uprednostňovať záujmy občanov pred záujmami vlád členských štátov? Či podporovať rôzne demokratické inovácie?

Ak demokratickejšia, ako silnejšia a akcieschopnejšia?

Zhodne chceme, aby bola EÚ obranyschopná a nezávislá (od Spojených štátov). Ako dosiahnuť akcieschopnejšiu úniu na medzinárodnej šachovnici? Je možné naše dosiahnuť naše ašpirácie v súčasnom modeli? Nie je na mieste prehodnotiť požiadavku jednomyseľnosti v Európskej rade minimálne pri spoločnej zahraničnej politike?

Ako funguje EÚ dnes?

Pre mnohých sú kontaktným bodom najmä priamo volení europoslanci. Každých päť rokov doň vysielame (už) pätnásť zástupcov za Slovensko. Zväčša zoskupení vo frakciách spolurozhodujú o smerovaní európskej dvadsať sedmičky. Jeho partnerom je pri prijímaní zákonov Rada Európskej únie zložená z ministrov členských krajín. Návrhy európskych pravidiel im (ako jediná) predkladá Európska komisia, ktorá je úniovým ekvivalentom vlády na národnej úrovni. Každý členský štát do nej nominuje svojho zástupcu tzv. eurokomisára zodpovedného za určitú oblasť. Pravidelné (aj mimoriadne) stretnutia európskych lídrov na pôde Európskej rady sú podanými rukami k spolupráci pri budovaní a smerovaní úniového projektu.

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.