Trafil by aj slepý, povedal atentátnik na Fica. Detaily rozhodnutia o väzbe: Cintula svoj čin plánoval, pripravené mal dva zásobníky

Ako atentátnik vystrelil na premiéra Fica Video Zdroj: TV Prievidza

Cintula sa chcel pomstiť, mal dva zásobníky

Obvinený atentátnik Cintula na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku uviedol, že k skutku, ktorý mu je kladený za vinu, sa nebude vyjadrovať. „Využil svoje právo nevypovedať,“ konštatuje v uznesení sudca Roman Púchovský, ktorý v sobotu rozhodoval o väzbe pre strelca. „K dôvodom väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. uviedol, že právnu kvalifikáciu skutku namieta, nakoľko nikdy nemal úmysel zavraždiť poškodeného, čo aj uviedol vo svojom výsluchu dňa 15.05.2024 pred vznesením obvinenia,“ konštatuje sa v uznesení, ktoré má Pravda k dispozícii.

Čítajte viac Týždeň po atentáte: V akom stave je vyšetrovanie? Verzií je viacero. Ficov stav je stále vážny, RTVS je bližšie k zrušeniu

Cintula dodal, že sa nechystá nikam utiecť a nebude žiadnym spôsobom mariť priebeh trestného konania. „Čo aj písomne potvrdzuje vo svojom sľube, ktorý písomne predkladá,“ uvádza sa v uznesení. K dôvodu väzby v predloženom sľube uviedol aj to, že už nikdy nebude svoju „bezmocnosť a frustráciu zo stavu spoločnosti riešiť fyzickým útokom na nikoho“. „To, čo mal v úmysle už dokonal. Uvedomuje si, že konal úplne neprípustne, nemal ublížiť poškodenému. Mal mu radšej odovzdať knihu, ktorú mal pre neho prichystanú,“ vypovedal Cintula, ktorý podľa uznesenia úprimne ľutuje svoje konanie.

„Ale opakuje, že strieľať vie a mieril tak, aby určite neohrozil život poškodeného. Taktiež dával veľký pozor, aby ani náhodou neohrozil žiadneho človeka v dave, ani ochranku. Ospravedlňuje sa za svoje konanie poškodenému, čo je pripravený mu povedať aj osobne v rámci konania, ak na to bude mať možnosť, a ak nie určite sa mu ospravedlní písomne. Ďalej využil svoje právo nevypovedať,“ píše sa ďalej v uznesení.

Cintulu vypočuli po atentáte v procesnom postavení podozrivého, v ktorom uviedol, že nikdy v minulosti nebol liečený na žiadnom psychiatrickom oddelení a ani nebol v psychologickom skúmaní. Video s motívom strelca v stredu ešte pred výsluchom pustil na verejnosť príslušník Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, kvôli čomu ho aktuálne vyšetruje Úrad inšpekčnej služby. Minister obrany Robert Kaliňák sa včera vyjadril, že v úniku videa nevidí právny problém, keďže nejde o dôkaz.

Aké mal motívy strelec, ktorý zaútočil na Fica? Video Zdroj: TV Pravda/uniknuté video

Atentátnik Cintula je v súčasnosti dôchodom, žije v Leviciach spolu s manželkou a ako uviedol, 40 rokov nefajčí, sem tam si vychutná svoj obľúbený alkohol, „ktorý občas koštuje“. „Iné návykové látky, alebo opiáty neužíva. K samotnej veci na výsluchu uviedol, že nakoľko nesúhlasí s politikou súčasnej vlády, zo zrušením ÚŠP a nesúhlasí s prenasledovaním kultúrnych a mediálnych pracovníkov, a čo je hlavné, chce, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine a považuje terajšiu vládu za judášsku voči Európskej únii, a tak sa rozhodol, že bude konať,“ uvádza sa v uznesení.

Preto sa rozhodol, že premiérovi Ficovi „poškodí zdravie“, aby Fico nemohol vykonávať svoju funkciu, no nemal v úmysle nikoho zabiť. „Asi v pondelok 13. 05. 2024 sa rozhodol, že sa tejto vláde za takú politiku pomstí, a to tým, že premiérovi poškodí zdravie, pričom tak chcel urobiť strelnou zbraňou, ktorú má v legálnej držbe od roku 1992,“ uvádza sa v uznesení.

Následne tiež uviedol, že v rádiu sa v ten deň dozvedel, že bude 15. mája výjazdové rokovanie vlády v Handlovej. „V čase o 11:20 h. nasadol do vlastného auta a zobral so sebou zbraň a dva zásobníky, v každom zásobníku bolo asi 10 nábojov a šiel do Handlovej sám, kde prišiel asi okolo 12:20 h, pričom asi jednu hodinu čakal na námestí na to, že vláda vyjde z kultúrneho domu,“ píše sa v uznesení.

Keď videl vychádzať premiéra Fica z budovy kultúrneho domu, ostatní obyvatelia Handlovej na Fica zakývali a on prišiel k nim. „Fakticky mu vošiel do rany. Ďalej uviedol, že on stál vtedy za bariérou s ostatnými ľuďmi a on na premiéra nekričal,“ uvádza sa v uznesení. Keď sa však Fico blížil k davu ľudí a priblížil sa zhruba na dva metre, v tom Cintula vytiahol pištoľ, ktorú mal odloženú v ľadvinke pripnutej na svojom páse. „Uvedenú pištoľ si k streľbe pripravil už doma predtým, to znamená, že do zbrane vložil zásobník s nábojmi, obtiahol zbraň pričom kohútik zbrane nechal v zadnej polohe,“ uvádza sa.

Keď vytiahol zbraň, namieril ju na Fica, konkrétne na spodnú časť jeho trupu a asi trikrát vystrelil. Fico v tom čase podával ruku ostatným a natočený bol k Cintulovi pravou stranou. Z kamerového záznamu je jasné, že padlo päť výstrelov, z toho štyri zasiahli premiéra. „Rany strieľal hneď za sebou,“ uvádza sa. Ranami trafil len premiéra, na ochrankárov nemieril a ani ich netrafil. Zopakoval, že Fica nechcel zabiť, ale chcel ho zraniť a poškodiť jeho zdravie. „Mieril na jeho spodnú časť trupu a podľa jeho názoru ho aj trafil do spodnej časti trupu. Dodal, že možno tá vzdialenosť nebolo od neho ani dva metre, že to by trafil aj slepý,“ uvádza sa.

Cintula po streľbe zaregistroval, že sa na neho vrhli ochrankári a spacifikovali ho, pričom počítal s tým, že ho chytia a bol si vedomý toho, že mohol Fica zabiť. „Bolo to jeho riziko. Tiež uviedol, že si na internete pozeral incident z XXX, kde sa rôzni odborníci vyjadrovali o tom, že ak sa použije krátka guľová zbraň, tak obeť má 90 percent šancu na prežitie,“ uvádza sa v uznesení. Predpokladal, že to Fico prežije, ale riziko, že ho zabije, tam podľa neho bolo. Napriek tomu Cintula niekoľkokrát opakoval, že ho nechcel zabiť.

„To, že by mohol streľbou zraniť aj iného si uvedomoval, riziko toho tam bolo, ale to nepredpokladal. Záverom uviedol, že je sociálne senzitívny a všetky veci, čo sa dejú v spoločnosti, ho úžasne iritujú,“ uvádza sa v uznesení. Cintula dodal, že chcel Ficovi venovať knihu s názvom „Posolstvo obete“, ktorú mal spolu s pištoľou v ľadvinke, pričom samotné venovanie napísal 15. mája ráno bez dátumu, lebo nevedel, ako sa vyvinie situácia.

„Dodal, že nikto iný nevedel o tom, čo plánuje, predsa do toho nebude nikoho zaťahovať,“ píše sa. Auto zaparkoval na malom parkovisku oproti obchodnému domu v Handlovej a uviedol, že v ňom nemá nič dôležité – ani zbrane či výbušniny.

Po tom, ako premiér Fico po výstreloch spadol a odviezli ho, našli počas obhliadky miesta činu v Handlovej pri lavičke položenú zbraň čiernej farby s nápisom ČZ 75B kalibru 9 mm Luger. „Zbraň bola zaistená spolu so siedmimi kusmi nábojov a zásobníkom,“ píše sa v uznesení. Podľa prokurátorky je v kontexte všetkých zhromaždených dôkazov zrejmé, že obvinený reagoval v minulosti na osobu poškodeného negatívne, až nenávistne. „Čo vyústilo do skutku, ktorého sa dopustil, pričom svoj skutok nedokonal len z dôvodu, že bol spacifikovaný príslušníkmi Policajného zboru, z čoho vyplýva, že existuje dôvodná obava, že sa pokúsi svoj čin dokonať,“ uviedla podľa sudcu prokurátorka.

Plánovaný čin, Cintula nesúhlasil s Ficovými postojmi

Prokurátorka návrh na väzobné stíhanie odôvodnila tým, že doteraz zistené skutočnosti z vykonaného vyšetrovania jasne dokazujú, že vyšetrovaný skutok sa stal. „Existuje dôvodné podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený J. C. Dôvodné podozrenie zo spáchania činu je nielen dostačujúce, ale aj priamo určujúce a limitujúce, keďže v rozhodovaní o väzbe nemožno vysloviť vinu,“ konštatovala prokurátorka.

K dôkazom patria aj výpovede niekoľkých svedkýň a redaktorky TV Prievidza, ktorej kameraman streľbu zachytil. Svedkyňa vypovedala, že sa Cintula vyjadroval na adresu Fica „nepriateľsky a nevraživo“. „Vadilo mu, ako sa správa k Rusku a k Maďarsku, že mal s nimi dobrý vzťah,“ píše sa v uznesení. Atentátnikovi sa nepáčilo, že mal dobrý vzťah s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a tiež, že sa vyjadroval negatívne k Európskej únii.

Podľa svedkyne napísal Cintula na svoj facebookový profil, že „Fica treba zastaviť“. Jeho status však nevidela na vlastné oči, lebo ho nemá v priateľoch. K informácii sa dostala sprostredkovane cez svojich známych. Cintula vlastnil zbraň – pištoľ ČZ 9 mm, ktorú si podľa svedkyne brával na chatu, kde strieľal do stromu. Keď zaznelo niečo, čo sa strelcovi nepáčilo, hovoril, „že by ju zabil“. „Prejavovalo sa to tak, že zvyšoval hlas a vyhrážal sa jej, že ju zabije,“ píše sa v uznesení. Svedkyňa potvrdila, že Cintula chodil na politické protesty.

Približne pred dvoma alebo troma týždňami zazrela iná svedkyňa na Facebooku status, v ktorom sa negatívne vyjadroval na postup vlády. Redaktorka miestnej televízie Prievidza v čase útoku vyhotovovala reportáž a opísala, ako videla Fica kráčať bližšie k ľuďom. „Išiel si podať ruku s nejakou pani, keď v tom zazneli rany, ktoré zneli ako nejaké petardy,“ píše sa v uznesení.

Vtom Fico padol na zem cez lavičku chrbtom na zem. Následne premiéra promptne naložili do auta a odišli. „Vyhotovený kamerový záznam z tejto udalosti zálohovala v jeho celosti, lebo jej bolo jasné, že ho bude potrebovať polícia,“ uvádza sa s tým, že redaktorka poskytla záznam policajnému vyšetrovateľovi na USB kľúči.

Cintulovi hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Takto vysoký trest je častým dôvodom na to, aby obvinený zvolil útek alebo skrývanie sa ako spôsoby, ktorými sa vyhne trestnému stíhaniu alebo trestu. „Odhalenie a objasňovanie trestnej činnosti je takou konkrétnou skutočnosťou, ktorá priamo zasahuje do rodinno-spoločenského života obvinených a vytvára zmenu v existujúcich vzťahoch, väzbách a umožňuje navonok deklarovať inak latentnú snahu páchateľov o premlčanie činov a zánik ich trestnosti, a to i formou skrývania sa v Slovenskej republike alebo v cudzine za účelom vyhnúť sa trestnému stíhaniu,“ odôvodnila podľa sudcu prokurátorka.

Podľa prokurátorky by ponechanie obvineného na slobode a jeho prípadný útek v snahe vyhnúť sa reálne hroziacemu vysokému trestu z hľadiska zabezpečenia ochrany občanov SR ako aj ich vnímania výkonu spravodlivosti, vzbudilo v spoločnosti reálne obavy vo vzťahu k základom právneho štátu a výkonu trestnej politiky štátu. Okrem toho existuje aj dôvodná obava, že ak by ostal Cintula na slobode, pokračoval by v trestnej činnosti, resp. by trestný čin dokonal.

„Z doposiaľ vykonaného dokazovania je podľa prokurátorky zjavné, že v prípade konania obvineného ide o mimoriadne závažný trestný čin namierený voči osobe, ktorá je jedným z najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Jedná sa o bezprecedentný čin, na ktorý sa obvinený pripravoval určité časové obdobie, plánoval ho, na vykonanie ktorého použil legálne držanú zbraň, ku ktorej si musel zabezpečiť náboje, mal pripravené dva zásobníky s nábojmi, pričom konal s jasným úmyslom spôsobiť poškodenému vážne zranenia ohrozujúce jeho život, poukazujúc na skutočnosť, že poškodený mal zasiahnutú najmä oblasť trupu, kde sa nachádzajú životne dôležité orgány, pričom tak konal z pomsty z dôvodu nestotožnenia sa s vládnou politikou,“ konštatuje sa v uznesení.

Skutok bol nebezpečný aj v z hľadiska jeho prevedenia – dopustil sa ho na verejnosti, v bezprostrednej blízkosti desiatok okolo stojacich ľudí, ako aj členov zabezpečujúcich ochranu premiéra Fica. „Nebral pri tom na tieto skutočnosti ohľad a s vedomím, že môže spôsobiť zranenia, prípadne smrť aj iným nezainteresovaným osobám, konal bez emócií, navonok priateľsky svoju obeť nahlas oslovil, pričom ani tieto okolnosti ho neodradili od zaumieneného zámeru,“ zneli argumenty prokurátorky.

„Poukazujúc na extrémnu nebezpečnosť a odhodlanie k spáchaniu skutku, je u obvineného umocnená dôvodná obava z naplnenia dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku a konštatuje, že väzobné dôvody sú konštruované tak, že smerujú do budúcna, a teda vyjadrujú obavu, že obvinený bude konať v budúcnosti určitým spôsobom,“ píše sa v uznesení s tým, že existuje obava z toho, že ak by bol Cintula na slobode, mohol by ujsť alebo sa skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, alebo pokračovať v trestnej činnosti.

Podľa obhajcu išlo o už dokonaný čin, nie trestný čin v štádiu pokusu

Podľa Cintulovho obhajcu nemôže byť vek obvineného dôvodovom jeho väzobného stíhania. Do dňa výsluchu mu nebolo umožnené nahliadnuť do spisu, hoci o to žiadal po vznesení obvinenia. „Podľa názoru obhajoby je skutok nesprávne právne kvalifikovaný. Má za to, že je nevyhnutné akceptovať skutočný úmysel obvineného ublížiť na zdraví poškodenému, čo je zrejmé zo smeru pištole a z jeho vyjadrenia. Práve nadkvalifikácia skutku je v rozpore s dokazovaním,“ konštatuje sudca v uznesení.

Podľa obhajcu neexistuje žiadna objektívna skutočnosť odôvodňujúca obavu, že by jeho klient konal tak, aby naplnil tento dôvod väzby. „Len všeobecné tvrdenie, že samotná výška trestu, veku, ktorý mu hrozí odôvodňuje väzbu nepostačuje. Už vôbec sa nevie stotožniť s argumentom, že hrozba vysokým trestom by mala byť, ktorá býva častým dôvodom na útek a skrývanie sa, automaticky pričítaná v neprospech môjho klienta ako okolnosť odôvodňujúca jeho väzbu. To, či a ako bude verejnosť vnímať prípadné prepustenie obvineného zo zadržania nemôže byť okolnosťou odôvodňujúcou vzatie do väzby z tohto dôvodu,“ dodal obhajca pred súdom s tým, že navrhuje Cintulu prepustiť na slobodu.

K dôvodom väzby obhajca uviedol, že neexistuje objektívna skutočnosť, ktorá by odôvodňovala obavu zo správania sa obvineného, ktoré by malo nevyhnutne viesť k uvaleniu väzby. „Argumentácia prokuratúry sa opiera o súčasnú právnu kvalifikáciu skutku, ktorú obhajoba na základe vyššie uvedených dôkazov považuje za nadkvalifikáciu. Pri správnej právnej kvalifikácii podľa názoru obhajoby podľa § 155 alternatívne § 156 by sa malo jednať už o dokonaný trestný čin, a nie o trestný čin v štádiu pokusu,“ konštatuje sa v uznesení. Pri právnej kvalifikácii, ktorú obhajoba považuje za správnu by ja nejednalo o obzvlášť závažný zločin a sadzba by bola podstatne nižšia. Aj preto požadovali prijatie písomného sľubu a dohľad probačného a mediačného úradníka.