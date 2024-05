Švajčiarsko aj Čína. Kto nahradí Fica? Ústava práceneschopnosť premiéra nepozná, v júni mal mať nabitý program

Kaliňák: Odhadnúť, kedy sa Fico zotaví, ešte nie je možné Video Zdroj: TV Pravda

Hoci je zdravotný stav premiéra po atentáte naďalej vážny, no stabilizovaný a je mimo ohrozenia života. Okrem úvodnej veľkej operácie absolvoval v piatok ďalšiu, počas ktorej mu lekári odstránili nekrotické tkanivo a v pondelok banskobystrická Rooseveltova nemocnica informovala, že Fico absolvoval CT vyšetrenie. Zranenia, ktoré utrpel po štyroch výstreloch sú podľa ministra obrany a vicepremiéra Roberta Kaliňáka (Smer) extrémne bolestivé a každý deň sa o jeho zdravotnom stave a postupoch radí lekárske konzílium. Kedy sa Fico úplne zotaví nateraz nie je známe.

Kaliňák bol po atentáte prvý, kto sa spolu so šéfom rezortu vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas) postavil pred médiá a informoval o stave predsedu vlády. Počas krátkych rozhovorov, ktoré s ním mal, sa dohodli, že vláda bude pokračovať v rokovaniach. Tento týždeň zasadala dokonca dvakrát. „Štát musí fungovať ďalej,“ vyhlásil minister.

Fico už raz bol práceneschopný, keď ho v roku 2016 náhle operovali v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a robili mu dvojnásobný by-pass. Hospitalizovaný bol dva týždne. Srdce mu operovali krátko po nástupe novej vlády Smeru, SNS a Mosta-Híd. Zastupoval ho Kaliňák a časť agendy pripadla vtedajšiemu podpredsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu. Dnes už zvolený prezident vtedy chodil na oficiálne udalosti, Kaliňák zase „pendloval“ medzi nemocnicou a Úradom vlády SR a dolaďoval s Ficom detaily programového vyhlásenia kabinetu. Už tri dni po prepustení z nemocnice bol však premiér späť.

Teraz je situácia iná. Rozdiel je podľa zastupujúceho premiéra Kaliňáka aj v tom, že vláda je uprostred volebného obdobia. „Ako podpredseda vlády som jediný za Smer, tak tá voľba je v podstate prirodzená. To nie je nejaký výber, je to prirodzený prechod kompetencií,“ uviedol pre Pravdu v utorok večer.

Čo hovoria zákony

Činnosť predsedu vlády upravujú Ústava Slovenskej republiky a tiež kompetenčný zákon. Podľa Miroslava Slašťana z Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave ústava nepozná kategóriu práceneschopnosti premiéra a nezakotvuje ani situáciu, ako je to v prípade prezidenta, ak nemôže svoju funkciu vykonávať pre závažné dôvody.

„Ústavné právomoci premiéra sú jedinečné,“ uviedol odborník pre Pravdu. Pripomenul, že ústava zakotvuje personálne právomoci predsedu vlády, ako sú napríklad návrh na vymenovanie či odvolanie ministrov, podanie demisie, či právomoci premiéra podpisovať zákony, nariadenia vlády a kontrasignáciu špecifických rozhodnutí prezidenta, kde umožňuje aj podpis povereného ministra.

„Agenda premiéra vyplýva následne najmä z kompetenčného zákona, podľa ktorého počas neprítomnosti predsedu vlády (napríklad aj dovolenky) ho zastupuje podpredseda vlády, ktorého určí samotný predseda vlády. Ak je podpredsedov viac, je na premiérovi, ktorý jeden alebo viacerí a v akom rozsahu ho zastupujú,“ spresnil Slašťan.

Ústavný právnik z Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marek Domin v tejto súvislosti doplnil, že ústava pri funkcii premiéra, na rozdiel od predsedu parlamentu, neobsahuje všeobecné ustanovenie upravujúce zastupovanie. „V prípade predsedu Národnej rady Ústava SR výslovne hovorí, že ho zastupujú podpredsedovia, v prípade predsedu vlády podobné ustanovenie chýba,“ vysvetlil. „Časové trvanie zastupovania zákonom nie je určené,“ doplnil.

Obaja odborníci podotkli, že vláda je kolektívny orgán, a preto o všetkých právomociach, ktoré je ústava a zákony zverujú, rozhoduje kolektívne hlasmi aspoň nadpolovičnej väčšiny jej členov. „V zásade preto nie je potrebné, aby sa predseda vlády osobne zúčastňoval schôdzi vlády. Vláda je schopná prijímať uznesenia a vykonávať svoje ústavné právomoci aj bez predsedu vlády,“ vysvetlil Domin.

Kompetencie pri nariadeniach vlády

Fica aj teraz zastupuje jeho pravá ruka Robert Kaliňák. Cez víkend vyhlásil, že vláda bude pokračovať v krokoch, ktoré šéf Smeru nastavil. Dostali inštrukcie a majú všetky nástroje v rukách na to, aby mohli konať, pretože Slovenská republika musí každý deň „vstávať, pracovať a fungovať ďalej“. Tak bude k tomu pristupovať vláda, parlament aj koalícia. „Každý z nás má svojho zástupcu, ja mám dvoch štátnych tajomníkov. Máme celý tím, ktorý je kompletne pripravený,“ vyjadril sa šéf obrany.

Hoci všetko zatiaľ funguje aj bez hospitalizovaného Roberta Fica, interpretačný problém môže podľa ústavného právnika Domina vzniknúť pri vydávaní nariadení vlády. Tie totiž podľa ústavy podpisuje predseda vlády. „Keďže však nariadenie je prejavom kolektívnej vôle vlády ako celku, priklonil by som sa k extenzívnej interpretácii, a teda, že nariadenie vlády je možné vydať a podpísať aj podpredsedom vlády. Prax to v minulosti potvrdila,“ skonštatoval.

Nie všetko bude môcť zrejme za Fica „vybaviť“ vicepremiér. Ústava niektoré právomoci totiž zveruje priamo predsedovi vlády a nie vláde ako kolektívnemu orgánu. Je tomu tak práve v prípade takzvaného spolupodpisovania niektorých rozhodnutí hlavy štátu premiérom alebo ním povereným ministrom. „Tu je však možné, že predseda vlády udelí poverenie na kontrasignáciu konkrétnemu ministrovi alebo ministrom vopred, v podstate na celé volebné obdobie,“ pokračoval Domin.

Slašťan si myslí, že poverený podpredseda vlády má právomoc podpisovať nielen nariadenia vlády, respektíve aj zákony, kde je podpis predsedu formálny. „Odborná verejnosť však nie je jednotná, vzhľadom na absenciu výslovného ústavného textu, či obdobne možno postupovať aj pri jedinečných personálnych právomociach premiéra podľa čl. 111 a 116 ods. 4 Ústavy (podať prezidentovi návrh na odvolanie člena vlády), prípadne podať demisiu v zastúpení premiéra podľa čl. 116 ods. 5 Ústavy,“ konštatoval. Po minulotýždňovom neúspešnom odvolávaní ministeriek zdravotníctva a kultúry sa však nateraz zdá, že žiaden z členov vlády sa o svoj post obávať nemusí.

Odborník z Univerzity Komenského zopakoval, že o nariadeniach vlády rozhoduje vláda v zbore a podpis predsedu vlády je v tomto prípade formálny akt. „Neexistuje racionálny dôvod, prečo by mal byť výkon tejto právomoci nezastupiteľný, respektíve by reálny výkon právomoci vlády mal byť znemožnený,“ dodal.

Aký program mal mať Fico?

Okrem Kaliňáka sú podpredsedami vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková, šéf rezortu životného prostredia Tomáš Taraba a minister pre plán obnovy Peter Kmec. Kaliňák v utorok pre Pravdu potvrdil, že si premiérsku agendu podelili.

1. Bezpečnostná rada

Foto: TASR, Jakub Kotian SR ÚV MH Fico Saková rokovanie kontrola TK BAX Na snímke vľavo ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a premiér SR Robert Fico (Smer-SD) počas kontrolného dňa na Ministerstve hospodárstva 13. mája 2024 v Bratislave.

Bezpečnostnú radu, ktorú bežne zvoláva premiér, zvolávala tento týždeň ministerka hospodárstva a podpredsedníčka rady Denisa Saková.

„Fungujú všetky zastúpenia. Aj Tomáš Taraba ho bude zastupovať v prípade niektorých vecí, ktoré sa týkajú možno aj nejakých ďalších medzinárodných aktivít. Štát dokáže predpokladať, že niekto nie je vždy prítomný, tak to vzájomné zastupovanie určite nejako nastane,“ priblížil.

2. Konferencia vo Švajčiarsku a inaugurácia

Foto: Ľuboš Pilc Robert Fico a Denys Šmyhal. Robert Fico a Denys Šmyhal.

Agenda premiéra je však ďaleko širšia. Je zodpovedný nielen za chod štátu, značné kompetencie má aj v zahraničnej politike krajiny. Podľa Slašťana je to opäť poverený podpredseda vlády, komu pripadnú úlohy v zahraničí. „V prípade výslovného poverenia právomoci predsedu vlády podľa medzinárodných zmlúv vykonáva poverený podpredseda vlády,“ uviedol.

Fico už pred týždňami avizoval, že má záujem sa zúčastniť na konferencii o mieri na Ukrajine, ktorá bude 15. a 16. júna vo švajčiarskom stredisku Bürgenstock. Na rokovaní o pláne, ktorý v uplynulých mesiacoch vypracovali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis, sa očakáva účasť najvyšších vládnych predstaviteľov z desiatok krajín.

Kto presne bude reprezentovať Slovensko na summite nie je vzhľadom na stav Fica ešte jasné. Odpovedať na to presne nevedel ani Kaliňák. „To nie je úplne zajtra. Platí to isté, že sa o tom ešte budeme spoločne baviť a vyberieme vhodnú situáciu. Je na to mesiac, zvládneme sa rozhodnúť na začiatku júna,“ vyjadril sa. Do úvahy pripadá okrem šéfa Smeru jeho stranícky kolega a minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Presne 15. júna je naplánovaná aj Pellegriniho inaugurácia, po ktorej mu symbolicky odovzdá kľúče od Grasalkovičovho paláca dosluhujúca hlava štátu Zuzana Čaputová. Líder Hlasu minulý týždeň na otázku Pravdu, či môže atentát na premiér posunúť termín slávnosti odpovedal, že to nehrozí.

„Myslím, že to nie je ani možné, pretože pani prezidentke v zmysle ústavy končí mandát 15. júna o 12. hodine, a preto je aj mimoriadna slávnostná schôdza zvolaná na taký čas, aby som ja zhruba o takom čase skladal na Ústavu Slovenskej republiky do rúk pána predsedu Ústavného súdu sľub,“ spresnil.

3. Návšteva Číny s podnikateľmi

Foto: TASR, Martin Baumann Nemecko Berlín SR premiér Fico Scholz návšteva Na snímke zľava nemecký kancelár Olaf Scholz prijal na nástupnej návšteve predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v Berlíne 24. januára 2024. FOTO TASR – Martin Baumann

Okrem toho mal premiér v júni cestovať na oficiálnu návštevy Číny s podnikateľskou misiou. Minister obrany pripustil, že cesta do Ázie by sa za aktuálnej situácie mohla posunúť. Zavše spomenul príklad zahraničnej návštevy Nemecka, ktorú odkladali, keď spolkový kancelár Olaf Scholz dostal covid.

„Každý má absolútne porozumenie, že situácia na Slovensku si vyžaduje osobitné opatrenia. Toto ani nemusíme veľmi spomínať. Každý by reagoval úplne prirodzene. My sa snažíme teraz zaistiť zdravie Robertovi Ficovi – to je pre mňa najpodstatnejšie. Všetky ostatné veci sa určite dajú odložiť, preložiť a nejakým spôsobom zastúpiť. Pre mňa majú omnoho menšiu hodnotu,“ dodal.

4. Summity EÚ

Pokiaľ ide napríklad o summity Európskej rady, podľa práva Európskej únie ju tvoria hlavy štátov alebo hlavy vlád. Slovensko na nich zastupoval od volieb Fico. Podľa ústavného právnika Domina by vzhľadom na jeho zdravotný stav mohla nastať výnimka.

„Je len istým zaužívaným pravidlom, že SR spravidla zastupuje predseda vlády ako hlava vlády. V zmysle Ústavy však SR navonok zastupuje prezident, takže je predstaviteľné, že namiesto (nespôsobilého) predsedu vlády by sa zasadnutí Európskej rady zúčastňoval prezident,“ uzavrel.

Odhadnúť, kedy sa Fico vráti do úradu nie je nateraz možné. Podľa Kaliňáka jeho telo ešte stále reaguje na operatívne zákroky a liečebné postupy. „Až keď sa bude zdravotný stav preklápať do rehabilitačnej a rekonvalescenčnej časti sa to bude dať odhadnúť. Dnes to ešte nie je možné odhadnúť. Jeho stav je naďalej veľmi vážny,“ priblížil.