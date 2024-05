Hangáre pre nové stíhačky F-16 dovezú Taliani. Ministerstvo obrany za ne zaplatí viac ako štyri milióny eur

Stíhačky F-16 pre Slovensko už sú vyrobene. Výrobca slávnostne odovzdal prvé kusy Video Zdroj: Lockheed MArtin Corporation

Mobilné hangáre pre ochranu a údržbu leteckej techniky má dodať talianska spoločnosť G&G Partners S.r.l. Vyplýva to z informácií o vyhodnotení ponúk, ktorý zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie. Verejnej súťaže sa zúčastnili dve spoločnosti, neúspešná firma ponúkala päť hangárov pre stíhačky za cenu sedem miliónov eur s DPH. Víťazná ponuka od talianskej spoločnosti bola o tretinu lacnejšia – 4,4 milióna eur. „Úspešný uchádzač splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v poradí uchádzačov stanovených na základe uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým bola najnižšia cena vrátane DPH,“ skonštatoval rezort v správe.

Talianska spoločnosť G&G Partners od roku 2008 pôsobí v oblasti obrany a záchrany, životného prostredia, poľnohospodárstva a stavebníctva. Spoločnosť má štyri výrobné prevádzky, všetky sa nachádzajú v Taliansku. V oblasti vojenskej výroby a obranného priemyslu spoločnosť spolupracuje s divíziou Defshell & Rescue, ktorá navrhuje a vyrába inovatívne poľné systémy pre vojenské použitie spolu so stanmi, hangármi a príslušenstvom, ktoré používajú mnohé krajiny NATO.

Hodnotenie ponúk prebiehalo necelé dva mesiace, predtým rezort obrany musel predĺžiť lehotu na predkladanie dokumentov tak, aby záujemcovia mali dostatok času oboznámiť sa so zverejnenými vysvetleniami a mali dostatočný čas na vypracovanie dokumentácie a technických riešení. Ministerstvo sa tak dostalo do mierneho časového sklzu, pôvodný zámer rátal s podpísaním zmluvy na nákup hangárov ešte začiatkom apríla. Víťaz tendra má dodať hangáre v priebehu ôsmich mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy, teda do konca januára 2025. Prvé kusy prúdových lietadiel F-16 by mali prísť na Slovensko do konca júla, avizoval pred niekoľkými týždňami šéf rezortu obrany Kaliňák.

Univerzálne a mobilné

Ako už informovala Pravda, Slovensko sa nedokázalo riadne pripraviť na príchod nových stíhačiek F-16 ani po šiestich rokoch od podpisu zmluvy na ich nákup. Za 14 taktických nadzvukových stíhacích lietadiel F-16 Block 70/72 zaplatil štát v prvej fáze 1,58 miliardy eur. Obchod schválila koaličná vláda Smeru, Mosta-Híd a SNS ešte v júli 2018. Ako domov pre flotilu „bojových sokolov“ malo slúžiť vojenské letisko v Sliači, jeho obnova však stále nebola dokončená. Preto ministerstvo obrany rozhodlo dočasne umiestniť lietadlá na vojenskej základni v Kuchyni. Tá však nedisponuje priestormi vhodnými pre prevádzku moderných stíhačiek.

Vedenie rezortu chce situáciu vyriešiť tak, že lietadlá by až do ukončenia stavebných prác na Sliači mohli parkovať v mobilných hangároch. Tie sú určené na celoročnú ochranu leteckej techniky pred vplyvom nepriaznivého počasia a zabezpečenie servisnej údržby modernej vojenskej techniky „aj v zložitých meteorologických podmienkach, pri zabezpečení primeraného pracovného komfortu“, argumentuje v podkladoch k tendru ministerstvo obrany.

Hangáre podľa zverejnených informácií majú byť novovyrobené, mať ľahkú hliníkovú konštrukciu a ich inštalácia má byť jednoduchá a rýchla. Rezort obrany totiž vyžaduje, aby celú konštrukciu bolo možné postaviť za menej ako 36 hodín a bez používania strojov alebo žeriavov. Mobilné domy pre stíhačky majú byť odolné voči nárazom vetra s rýchlosťou od 35 metrov za sekundu, mať klimatizáciu s reguláciou teploty v rozsahu od –10 do +50 stupňov Celzia a majú byť použiteľné v nadmorskej výške do dvetisíc metrov.

„Hangár musí ďalej zabezpečiť bezpečné a bezproblémové umiestnenie minimálne jedného ks lietadla F-16 alebo vrtuľníka UH-60,“ uvádza sa v súťažných podkladoch. Víťazná firma má dodať celkovo päť kusov hangárov, tri z nich majú slúžiť na státie F-16 a ďalšie dva na servisné práce. Ide o typ štandardne zavedený v NATO, žiadna ďalšia ich certifikácia nie je potrebná. Problém na základni v Kuchyni by nemal nastať ani s personálom, ktorý sa má o moderné americké stíhačky postarať.

„Na obsluhu lietadiel F-16 je už školený letecký a technický personál, ktorý je rovnako ako ostatní profesionálni vojaci nasadený na plnenie úloh v rôznych dislokáciách podľa potrieb ozbrojených síl. Vzhľadom na to, že letisko Kuchyňa už v minulosti bolo plnohodnotnou leteckou základňou, disponuje dostatočnou infraštruktúrou na plnenie stanovených úloh,“ informovalo tlačové oddelenie ministerstva.

Životnosť hangárov má byť minimálne 15 rokov a predávajúci ich musí nielen dodať, ale aj zabezpečiť školenie obslužného technického personálu. Okrem toho by mal uchádzač garantovať servis a dodávky príslušenstva počas celej doby životnosti hangárov.

Stíhačka F-16: prvý slovenský sokol už ovládol nebo Video Zdroj: Ministerstvo obrany SR

Požiadavky ministerstva obrany vyzerajú na prvý pohľad až príliš prísne, najmä vzhľadom na to, že ide len o dočasné stanovište pre americké stíhačky. Kaliňákov rezort však argumentuje, že má s nimi plány aj po tom, čo F-16 budú mať stále umiestnenie v Sliači. „Nákup ľahkých mobilných hangárov nie je podmienený len ich dočasným použitím pre potreby lietadiel F-16. Ich použitie, ako slovo mobilný v názve napovedá, je širšie aj pre ostatné typy leteckej techniky,“ reagoval rezort.

V zákazke sa totiž spomína, že hangáre by mali v prípade potreby slúžiť aj pre vrtuľníky Black Hawk, ktorých má Slovensko mať deväť kusov. Platí však, že aj tieto stroje majú určenú základňu pre stálu dislokáciu; tou je areál 51. krídla Ozbrojených síl SR v Prešove. Rovnako je však v rekonštrukcii, ktorá by mala byť dokončená tento rok.

Ministerstvo obrany tiež zdôvodňuje, že mobilné hangáre možno používať aj pri vykonaní tzv. letiskového manévra – čiže dočasného pôsobenia leteckej techniky mimo miesta svojej stálej dislokácie v prípade vedenia reálnej bojovej činnosti alebo výcvikov. Minister Kaliňák tiež opakovane naznačuje, že Slovensko objedná ďalšie štyri kusy amerických stíhačiek F-16. Kým v Sliači ráta s umiestnením pôvodného počtu stíhačiek, teda 14 lietadiel, mobilné hangáre by tak mohli slúžiť ako dočasný domov pre ďalšie stroje.