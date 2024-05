Hrabko o atentáte: Zodpovednosť za napätie majú politici a aktivistické médiá

Zodpovednosť za to, že sa spoločnosť dostala do stavu vysokej polarizácie a permanentného napätia nesú politici a aktivistické médiá na oboch stranách politického spektra. Šanca na zlepšenie stavu nie je veľká a bude do vysokej miery záležať od toho, aký Robert Fico vyjde z nemocničných dverí. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.