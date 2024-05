Študentské voľby ukázali, kam smeruje hlas mladej generácie

Študentské voľby do Európskeho parlamentu (EP) 2024 sa konali od 6. do 24. mája v 68 okresoch vo všetkých krajoch. Išlo o simuláciu volieb na základe reálnych kandidátnych listín do EP pre stredoškolákov od 15 rokov. Ako uviedla Trangelová, politici by mali brať ohľad na mladú generáciu a intenzívne s ňou komunikovať. Väčšina dnešných rozhodnutí bude mať trvalý dopad práve na generáciu súčasných stredoškolákov, doplnila organizátorka Študentských volieb. Účasťou na simulovaných voľbách a ich organizáciou študenti prejavili jednoznačný záujem byť súčasťou verejného života a vyjadriť názor na aktuálne dianie. Súčasťou tohtoročných volieb je aj celoeurópska diskusia o znižovaní volebného veku, čo súvisí práve s potrebou posilniť postavenie mladých ľudí voči zmenám v EÚ.

Na simulovaných voľbách do EP sa zapojilo 61 gymnázií, 50 odborných škôl s viac ako 35-tisíc študentmi. K dátumu uzávierky organizátori Študentských volieb spracovali 111 zápisníc a 11 116 platných odovzdaných hlasov. Výsledky simulovaných volieb ukázali, že mladá generácia by si v EP na prvom mieste predstavovala hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré by v eurovoľbách volilo 38,28 percenta študentov. Na druhom mieste s veľkým odskokom by skončila strana Smer-SD s 6,42 percenta. Za Smerom by nasledovalo hnutie Republika, ktoré by volilo 5,86 percenta študentov. Strana Sloboda a solidarita (SaS) by získala 5,6 percenta, stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko by volilo 5,14 percenta študentov. V EP by sa neušiel žiadny mandát Kresťanskodemo­kratickému hnutiu (4,35%), strane Demokrati (3,79%), Slovenskej národnej strane (3,61%) ani strane Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (3,60%).

Keby bolo na študentoch, tak by sa europoslancami za PS stali Veronika Cifrová Ostrihoňová, Ľudovít Ódor, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová, Miroslav Kocúr, Michal Wiezik, Lucia Yar, Andreas Rusnák, Martin Poliačik a Sofia Karina Trommlerová. Za Smer-SD by to boli Erik Kaliňák a Ľuboš Blaha, za hnutie Republika Milan Uhrík, za SaS Richard Sulík a za Kotlebovcov – ĽSNS by to bol Marián Kotleba.

Študentské voľby už od roku 2014 prinášajú prostredníctvom simulácie skutočných volieb inovatívny spôsob edukácie mladých ľudí a prezentujú názory, témy a problémy širokej verejnosti. Iniciatíva je zložená zo študentov z celého Slovenska, a teda reaguje na skutočnú potrebu participácie na verejnom živote. Študentské voľby sú dôsledne nadstranícke, teda nepropagujú žiadnu z politických strán a politických subjektov a dodržujú neutralitu akademickej pôdy. Na základe týchto princípov získal projekt aj spoluprácu s Kanceláriou EP. Dôležitosť týchto volieb spočíva v zameriavaní sa na praktickú a zážitkovú časť občianskeho vzdelávania. Iniciatíva sa nesústredí len na výsledok, ale cieľom je zanechať v študentoch skúsenosť, ktorú by mali možnosť zažiť až ako prvovoliči. „Účasť mladých ľudí na voľbách je na Slovensku dlhodobo veľmi nízka, v prípade eurovolieb dokonca najnižšia v EÚ. Študentské voľby sú preto rozhodujúcou aktivitou, ktorá pomáhajú tento stav zmeniť k lepšiemu," uzavreli organizátori.