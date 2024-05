Pri Chate pod Rysmi sa zrútil vrtuľník. Horskí záchranári v Malej Fatre ratovali nemeckého turistu

Lekárka bola vysadená priamo do terénu pomocou lanovej techniky. Tri osoby z vrtuľníka sa nachádzali v starostlivosti personálu chaty.

„Dve osoby boli nezranené, jedna osoba utrpela úraz hlavy a odreniny po tele. Lekárka mu na mieste poskytla primárne ošetrenie a následne bol 48-ročný pacient preložený na palubu vrtuľníka,“ uviedla VZZS ATE s tým, že ho v stabilizovanom stave s úrazom hlavy letecky transportovali do popradskej nemocnice.

Horskí záchranári v nedeľu pomáhali v Malej Fatre aj 75-ročnému nemeckému turistovi, ktorý sa zranil pod vrcholom Chlebu. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

Muž na zelenom turistickom chodníku vedúcom k Chate pod Chlebom zakopol a spôsobil si poranenie ruky a hrudníka. Pri príchode záchranárov sa nachádzal v starostlivosti svedkov pádu a rodiny, ktorí mu poskytli prvotné ošetrenie.

„Pacient bol po ošetrení záchranármi transportovaný na nosidlách k lanovke do Snilovského sedla, ktorou ho zviezli do Vrátnej a odovzdali do starostlivosti posádke záchrannej zdravotnej služby,“ priblížila zásah HZS.